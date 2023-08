Les alternatives chinoises à ChatGPT reçoivent l’approbation du gouvernement pour un accès public généralisé

Lorsqu’Ernie Bot a été libéré le 16 mars, la réaction a été un mélange d’enthousiasme et de déception. De nombreuses personnes ont jugé ses performances médiocres et pires que celles du ChatGPT précédemment publié.

Mais la plupart des gens n’étaient tout simplement pas capables de le constater par eux-mêmes. L’événement de lancement n’a pas comporté de démonstration en direct du chatbot, et plus tard, pour tester réellement le bot, les utilisateurs chinois doivent d’abord avoir un compte Baidu, puis demander une licence d’utilisation d’Ernie Bot, ce qui peut prendre jusqu’à trois mois. nettoyer. Pour cette raison, certaines personnes qui y ont eu accès très tôt vendaient des comptes Baidu d’occasion sur des sites de commerce électronique, facturant entre quelques dollars et plus de 100 dollars.

Plus d’une douzaine de chatbots chinois à IA générative ont été lancés après Ernie Bot. Ils sont tous assez similaires à leurs homologues occidentaux dans la mesure où ils sont capables de converser sous forme de texte : répondre à des questions, résoudre (un peu) des problèmes mathématiques, écrire des codes de programmation et composer des poèmes. Certains d’entre eux permettent également l’entrée et la sortie sous d’autres formes, comme l’audio, les images, la visualisation de données ou les signaux radio.

À l’instar d’Ernie Bot, ces services avaient institué des restrictions similaires pour l’accès des utilisateurs, rendant difficile l’expérience de leurs produits pour le grand public chinois. Certains d’entre eux n’étaient autorisés qu’à des fins professionnelles.

L’une des principales raisons pour lesquelles les entreprises technologiques chinoises offraient un accès limité au grand public était la crainte que les modèles puissent être utilisés pour générer des informations politiquement sensibles. Alors que le gouvernement chinois a montré qu’il était extrêmement capable de censurer le contenu des réseaux sociaux, les nouvelles technologies comme l’IA générative pourraient pousser la machine de censure vers des limites inconnues et imprévisibles. La plupart des chatbots actuels comme ceux de Baidu et ByteDance ont des mécanismes de modération intégrés qui refuseraient de répondre à des questions sensibles sur Taiwan ou le président chinois Xi Jinping, mais une diffusion générale auprès des 1,4 milliard d’habitants de la Chine amènerait presque certainement les gens à trouver des moyens plus intelligents de répondre. contourner les censeurs.