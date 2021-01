Les alpinistes tentent d’être le tout premier sommet du K2 en hiver

Un groupe de soixante alpinistes du monde entier se bat contre les éléments dans le but de devenir le premier à réussir le sommet du K2 en hiver.

Le K2 au Pakistan est le deuxième plus haut sommet du monde et reste le seul sommet de plus de 8 000 mètres à n’avoir jamais été escaladé avec succès pendant la saison hivernale perfide.

Déterminés à affronter des températures inférieures à zéro, des vents de force ouragan et un air extrêmement maigre, une soixantaine d’alpinistes gravissent actuellement le K2, déterminés à entrer dans l’histoire.

Faire l’histoire sur K2

Les soixante grimpeurs du monde entier forment quatre équipes:

Ils ont commencé la montée à la mi-décembre et il est prévu de les prendre jusqu’à fin février pour terminer, si les conditions météorologiques sont favorables.

Les équipes d’expédition comprennent des Européens réputés, dont l’Espagnol Sergi Mingote. Son plan ambitieux de gravir les 14 des «8 000» (un terme d’alpinisme utilisé pour décrire tous les sommets du monde à plus de 8 000 mètres) sans oxygène en moins de 1 000 jours a été saboté par la pandémie. Et donc il a rejoint l’équipe dans leur tentative de faire l’histoire sur K2.

Alpiniste américain et blogueur spécialisé, Alan Arnette, documente l’expédition. Dans sa dernière mise à jour, il a déclaré que les grimpeurs avaient pu atteindre les camps 1 (6050 mètres) et 2 (6 700 mètres) le 3 janvier pour une acclimatation avant que le mauvais temps ne s’installe. Cela signifiait qu’ils devaient descendre. Les quatre équipes étaient de retour au camp de base le 6 janvier en attendant la prochaine «fenêtre météo».

Seule une poignée d’expéditions hivernales ont été effectuées depuis la première tentative en 1987. L’alpiniste néerlandais Arnold Coster qui rejoint l’expédition sur K2 dit que les verrouillages COVID-19 ont empêché les tentatives de l’année dernière d’aller de l’avant. «Les gens avaient des projets pour l’année et ils ne pouvaient aller nulle part», dit-il. « Nous sommes en quelque sorte sans emploi depuis un an et maintenant beaucoup de gens veulent faire quelque chose. »

Cet alpiniste chevronné co-dirige des expéditions dans l’Himalaya, avec une cinquantaine d’alpinistes de nationalités différentes.

Pourquoi K2 est-il appelé la «montagne sauvage»?

Surnommée la «montagne sauvage», les vents hivernaux sur K2 peuvent souffler à plus de 200 km / h et les températures peuvent descendre jusqu’à -60 ° C.

Grimpé pour la première fois en 1954, le K2 ne sera pas facilement vaincu. L’été dernier, qui est la saison d’alpinisme traditionnelle là-bas, seulement 450 personnes ont atteint le sommet, tandis que plus de 80 personnes ont malheureusement perdu la vie. Personne n’a encore réussi à grimper au-dessus de 7 650 mètres durant l’hiver.

Du fait de sa position géographique, qui est la plus au nord des «8 000», la pression atmosphérique est plus basse et l’air donc encore plus mince, rendant l’ascension très technique.

À quels défis devront-ils faire face?

«Plusieurs facteurs doivent converger pour que quelqu’un ait une chance d’atteindre le sommet», observe Arnette, faisant référence à la capacité de s’acclimater, de rester en bonne santé, de gérer les personnalités et d’éviter les avalanches ou les glissements de terrain.

Ils auront l’aide de cordes fixes, installées par les Sherpas de l’équipe. Ils aideront également les grimpeurs étrangers à s’acclimater à l’altitude.

Différents membres de l’équipe possèdent des talents différents. L’alpiniste népalais et ancien Gurkha, Nirmal Purja, dirige l’une des équipes. Il a le talent et la détermination pour réussir, mais manque d’expérience en conditions hivernales.

Les ambitions variables des individus pourraient également menacer la mission. Certains voudront faire cavalier seul, d’autres apprécieront l’aide des sherpas. Il est également probable que les opinions diffèrent sur l’utilisation ou non de l’oxygène.

Selon Karrar Haidri, secrétaire du Club alpin du Pakistan, la plupart des grimpeurs espèrent atteindre le sommet sans oxygène supplémentaire.

Ces alpinistes sont-ils vraiment préparés?

«Nous avons beaucoup de personnes différentes, avec des idées différentes et il est difficile de gérer toutes ces différentes idées», admet Coster. « Mais du point de vue de la main-d’œuvre, si les gens travaillent ensemble, nous avons de meilleures chances. »

Mingma Gyalje Sherpa, qui a grimpé 13 des «8 000», dont deux K2, a tenté de le franchir l’hiver dernier. Mais il a dû abandonner avant de terminer l’ascension et est de retour pour essayer à nouveau avec deux amis Sherpa.

Il admet qu’il n’était pas préparé pour le froid de l’année dernière mais il a dit qu’il avait appris sa «leçon» et cette fois-ci, il est prêt pour cela. Cependant, il admet qu’il a des inquiétudes concernant la taille de l’un des groupes d’expédition – le groupe Seven Summits Treks, qui compte 49 personnes.

«Je ne pense pas que ce soit un bon signe d’avoir trop de monde, trop de clients. Parce que cela met la pression sur la direction», prévient-il. « Il y a des gens qui ne veulent pas revenir sans le sommet ».

Plusieurs grimpeurs de renom se sont fait l’écho de ses inquiétudes, estimant que beaucoup de ceux présents sur K2 cet hiver n’étaient pas suffisamment préparés.

Cependant, Arnette, estime qu’avec ce nombre élevé de prétendants, « les chances sont bonnes qu’au moins une personne » réussisse. Cependant, prévient-il également, « presque tout devra se dérouler presque parfaitement, et cela se produit rarement sur un sommet de 8 000 mètres, encore moins sur le K2 ».