Une équipe d’alpinistes népalais est devenue la première personne à atteindre le sommet du deuxième plus haut sommet du monde, le K2, pendant les saisons d’hiver.

Les grimpeurs ont atteint le sommet de la montagne vers 17 heures, selon un responsable local du club alpin, et une déclaration sur l’un des sites Web des membres de l’équipe.

Avec une hauteur de 8611 mètres, le K2 est le sommet le plus important du côté pakistanais de la chaîne himalayenne et le deuxième plus haut du monde après le mont Everest.

Les vents d’hiver sur K2 peuvent souffler à plus de 200 km / h et les températures chutent à moins 60 ° C.

Le secrétaire du Club alpin du Pakistan, Karrar Haideri, a déclaré que 10 sherpas népalais avaient atteint le sommet, ajoutant: «Cela n’a jamais été fait par personne auparavant en hiver.»

Il a déclaré que quatre équipes internationales d’escalade étaient arrivées il y a environ un mois pour essayer de gravir le K2 – le dernier sommet au-dessus de 8000 mètres au monde à ne pas être escaladé en hiver.

Parmi ces dizaines de grimpeurs, le groupe de 10 Népalais a jusqu’à présent été la seule équipe à réussir, a-t-il déclaré.

Depuis la première tentative en 1988, Haideri a déclaré qu’aucun alpiniste n’avait auparavant atteint plus de 7 750 mètres.

Selon le Club alpin, un nombre sans précédent d’alpinistes, répartis en quatre équipes totalisant 48 membres, ont convergé vers la montagne cet hiver – plus que toutes les expéditions hivernales précédentes réunies.

Une déclaration sur le site Web de Nirmal Purja, l’un des Sherpas – qui a servi pendant six ans en tant que Ghurka et 10 ans dans les forces spéciales britanniques – a déclaré que c’était «un moment très spécial».

«Toute l’équipe a attendu 10m sous le sommet pour former un groupe puis est montée ensemble sur le sommet en chantant notre hymne national népalais. Nous sommes fiers d’avoir fait partie de l’histoire de l’humanité et de montrer que la collaboration, le travail d’équipe et une attitude mentale positive peuvent repousser les limites de ce que nous pensons être possible.

Le même jour, un alpiniste espagnol, Sergi Mingote, serait décédé sur K2.

Le grimpeur catalan est tombé sur le chemin du retour au camp de base, ont rapporté les médias régionaux.