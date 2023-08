Les alpinistes invités à retarder l’ascension du Mont Blanc au milieu de la canicule dans les Alpes

Les alpinistes ont été invités à retarder l’escalade du Mont Blanc en raison d’une grave vague de chaleur qui touche la France.

Des températures supérieures à 40°C ont été enregistrées dans le sud de la France et se font sentir sur les sommets des Alpes.

Des températures plus élevées signifient un risque accru de chutes de pierres sur les routes et de nouvelles crevasses s’ouvrant sur les glaciers.

Les alpinistes qui se préparent à s’attaquer au Mont Blanc ont été exhortés par les autorités locales à retarder l’escalade du sommet de la plus haute montagne d’Europe occidentale en raison d’une grave vague de chaleur affectant la France.

Les températures élevées, avec plus de 40 degrés Celsius enregistrées dans les régions du sud de la France, se font également sentir dans les hauts sommets des Alpes, créant des conditions dangereuses pour les alpinistes.

Les autorités locales de la région de Haute-Savoie, qui comprend le versant français du Mont Blanc, ont déclaré qu’il y avait des risques de chutes de pierres plus élevés que d’habitude sur les itinéraires réguliers vers la montagne, ainsi que de nouvelles crevasses s’ouvrant sur ses glaciers.

Dans une déclaration publiée en ligne, ils « ont fait appel au sens des responsabilités et au jugement de chacun et vous ont exhorté, dans la mesure du possible, à retarder l’emprunt de la Voie Normale jusqu’au Mont Blanc ».

Les autorités météorologiques suisses ont déclaré lundi qu’un nouveau record avait été établi pour l’altitude de la ligne dite du zéro degré dans les Alpes – la hauteur à laquelle la température descend en dessous de zéro degré Celsius.

Elle a été relevée dans la nuit de dimanche à lundi à 5 298 mètres, « ce qui constitue un record depuis le début de la surveillance en 1954 », précise MétéoSuisse.

La France connaît un « dôme de chaleur » à la fin de l’été – un système météorologique à haute pression stable qui a vu de l’air chaud emprisonné dans la partie sud du pays, produisant des températures record dans certaines régions.

En juillet dernier, lors d’une canicule plus sévère, les sept voies menant au sommet du Mont Blanc à 4 807 mètres s’étaient détériorées à tel point que seuls les grimpeurs les plus expérimentés pouvaient en faire l’ascension.

Les autorités françaises ont décidé de fermer deux refuges de montagne populaires utilisés par les alpinistes du Mont Blanc en raison du risque de chutes de pierres.

Environ 100 à 120 grimpeurs atteignent le sommet chaque jour dans des conditions estivales normales.

Au cours de la vague de chaleur actuelle, les autorités sanitaires ont placé environ la moitié des 96 départements de France métropolitaine au deuxième niveau d’avertissement de chaleur le plus élevé, certaines zones autour de la vallée du Rhône devant être placées dans la catégorie rouge maximale plus tard mardi.

Les scientifiques affirment que le changement climatique induit par l’homme amplifie les phénomènes météorologiques extrêmes – y compris les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations observées dans plusieurs parties de la planète ces dernières semaines – et affirment que ces événements deviendront plus fréquents et plus intenses.