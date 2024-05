Les alpinistes de l’Everest sont plongés dans des « embouteillages » alors que des dizaines de personnes se rassemblent pendant la fenêtre météo

Des centaines d’alpinistes tentent de gravir le sommet du mont Everest chaque année, mais avec des fenêtres d’opportunité étroites pour éviter les vents et les conditions météorologiques dangereuses, cela conduit à de longues files d’attente en attente de virages pour monter et descendre le plus haut sommet du monde.

« Le mont Everest n’est pas une blague, c’est en fait une ascension plutôt sérieuse », a déclaré Rajan Dwivedi dans un communiqué. publier sur Instagram.

Dwivedi a montré une vidéo du 20 mai où il attendait dans une seule voie d’escalade avec des dizaines de grimpeurs essayant tous d’atteindre le sommet.

« Cette vidéo capturée montre ce à quoi nous sommes confrontés sur une ligne de câble et la négociation des échangeurs pendant le trafic en amont et en aval ! » il a dit.

Le mont Everest s’étend à plus de 29 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, ce qui signifie que le sommet se trouve près du courant-jet. Dwivedi dit que les grimpeurs doivent attendre les conditions météorologiques lorsque le courant-jet s’éloigne de la montagne, sinon la vitesse du vent le long du sommet peut atteindre 100 à 240 mph, a-t-il déclaré.

Dwivedi a déclaré à sa place : « descendre était un cauchemar et épuisant alors qu’une énorme file de grimpeurs arrivait pour maximiser la fenêtre météo !! »