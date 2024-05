Les alpagas de l’Idaho ont été testés positifs à la grippe aviaire. Les humains sont-ils en danger ? – Nouvelles du désert

La grippe aviaire a été détectée pour la première fois chez des alpagas, selon le Laboratoire national des services vétérinaires, qui a confirmé sa détection dans une ferme de l’Idaho où des volailles avaient été abattues auparavant en raison de l’infection.

Le avis du ministère américain de l’Agriculture, a déclaré que cette découverte n’était pas inattendue, puisque la souche hautement pathogène de la grippe aviaire H5N1 y avait déjà été détectée parmi les volailles et les animaux mélangés. L’USDA a déclaré que les tests en laboratoire ont montré qu’il s’agissait de la même séquence du génome viral qui circule dans l’épidémie de bovins laitiers. Le virus a été détecté chez des bovins laitiers dans neuf États.

Selon le Centre mondial pour la sécurité sanitaire Au centre médical de l’Université du Nebraska, « les scientifiques surveillent de près le virus H5N1 depuis environ deux décennies. Pendant la majeure partie de cette période, elle a principalement touché les oiseaux. Cependant, au cours des deux dernières années, le virus a infecté une plus grande variété de mammifères sauvages et d’élevage, ce qui suscite des inquiétudes quant au fait qu’il pourrait devenir un agent pathogène facilement transmissible entre les humains.

Bien qu’aucune propagation de personne à personne n’ait été signalée lors de l’épidémie de grippe aviaire en cours dans plusieurs États de bovins laitiers, trois personnes aux États-Unis ont été infectées par la grippe aviaire à ce jour, comme l’a rapporté Deseret News plus tôt. Le premier s’est produit au Colorado en 2022. Les deux cas liés à l’épidémie de bovins laitiers concernaient des travailleurs de fermes laitières du Texas et du Michigan. Tous deux souffraient de légers cas de conjonctivite.

Mais l’Organisation mondiale de la santé note que la grippe aviaire peut être mortelle et qu’environ la moitié des personnes infectées dans le monde en sont mortes. Les cas humains impliquent généralement un contact étroit avec des animaux infectés. Les responsables de la santé publique maintiennent que le risque pour les humains est faible aux États-Unis, mais préviennent que cela pourrait changer si le virus mute de manière à faciliter la propagation d’une espèce à l’autre ou d’une personne à l’autre.

L’Université du Minnesota a rapporté que le virus a été trouvé chez quatre des 18 alpagas de la ferme. L’université a cité un notification de l’Organisation mondiale de la santé animale, qui a déclaré que les alpagas avaient eu des contacts étroits avec des oiseaux infectés dans une ferme du comté de Jerome, dans l’Idaho.

Selon le Association des propriétaires d’alpagaplus de 264 000 alpagas sont enregistrés aux États-Unis.

Bien que la grippe aviaire soit le plus souvent observée chez les volailles et les oiseaux sauvages, des infections ont déjà été constatées chez un certain nombre d’autres espèces, notamment les lions de mer, ainsi que « les grands félins, les pumas, les lynx roux, les ours bruns, les ours noirs et les ours polaires ». grands dauphins, phoques gris, phoques communs, renards roux, coyotes, pêcheurs, martres d’Amérique, loutres de rivière d’Amérique du Nord, ratons laveurs, mouffettes, opossums de Virginie et écureuils d’Abert. Des foyers ont été observés chez des bovins et des visons. Mais la plupart des infections de mammifères sauvages sont considérées comme une « impasse », ce qui signifie qu’un mammifère a mangé un oiseau infecté, a été infecté et est mort sans contribuer à la propagation du virus. » comme Deseret News a rapporté.