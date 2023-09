Les alpagas attirent les visiteurs à la ferme Morrison – Shaw Local

MORRISON – Un par un et avec un grand sourire, Randy Larson a accueilli les invités à leur arrivée dans sa ferme de 10 acres samedi.

Le T-shirt « I Love Alpacas » qu’il portait mettait en évidence la raison pour laquelle des visiteurs de tous âges se présentaient à sa ferme et celle de sa femme Jan, à six milles à l’ouest de Morrison. Samedi marquait le premier jour d’un week-end célébrant la 17e Journée nationale annuelle des fermes d’alpaga, au cours de laquelle les invités avaient la chance de caresser un alpaga et d’en apprendre davantage sur un animal connu pour sa fourrure douce et luxueuse.

Jan et Randy, qui ont emménagé sur leur ferme de Morrison il y a trois ans, sont originaires d’Alpha. Lorsque Randy a pris sa retraite de son cabinet vétérinaire pour grands animaux il y a un peu plus de 20 ans, lui et Jan ont décidé de se lancer dans l’élevage d’alpagas.

«Nos enfants avaient des animaux 4-H», a-t-il déclaré. « Nous avons eu trois enfants et ils avaient des vaches, des moutons et des cochons, et ils ont tous obtenu leur diplôme et sont allés à l’université, et les projets 4-H sont partis. Ensuite, j’ai pris ma retraite de la pratique active des grands animaux en 2000 et nous cherchions quelque chose dont nous occuper et nous avons commencé à enquêter sur les alpagas.

Les alpagas sont originaires du Pérou, de la Bolivie et du Chili et ont été introduits aux États-Unis au milieu des années 1980, a-t-il expliqué.

« Nous les connaissions, mais avant cela, ils n’étaient présents que dans les zoos », a-t-il déclaré.

Le couple a passé un an à étudier et à visiter des fermes avant d’investir dans leurs premiers alpagas. Ils dirigent désormais leur propre entreprise, Kalmar Kolors Alpacas, au 9721 Lincoln Road, Morrison.

Les alpagas sont principalement élevés pour leur toison en Amérique du Nord, selon l’Alpaca Owners Association. Une facette de la toison d’alpaga est sa variété de couleurs naturelles : du blanc pur, plusieurs nuances de fauve et de brun, plusieurs nuances de gris et de vrai noir et bien d’autres nuances et teintes subtiles, jusqu’à 22 d’entre elles. Le blanc, le fauve clair et le gris clair peuvent être facilement teints, offrant un arc-en-ciel de couleurs pour l’artiste toison.

Il a déclaré que les alpagas sont tondus chaque année au printemps et que la toison est récoltée selon un processus connu sous le nom de plinthe. La toison est secouée, la poussière et les débris sont enlevés et la toison à jupe est envoyée pour être transformée en fil.

Larson a déclaré que la toison peut également être mélangée avec d’autres fibres fines comme la laine mérinos, le cachemire, le mohair, la soie et l’angora, et qu’elle est très recherchée par les artistes de l’industrie artisanale, notamment les fileurs à main, les tricoteurs et les tisserands, ainsi que par l’industrie de la mode commerciale. Les Larson transforment la leur en toison 100 % alpaga, classée comme bébé, royale, moyenne et grossière, et utilisée pour créer divers vêtements ou textiles.

Pour en savoir plus sur les alpagas, les produits fabriqués à partir de leur toison ou comment démarrer une entreprise d’alpaga, contactez Larson au [email protected]. Leur site Web peut être consulté via www.openherd.com.