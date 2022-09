Les Alouettes de Montréal ont utilisé un solide effort de 21 points en première mi-temps pour alimenter une victoire de 31-10 contre les Lions de la Colombie-Britannique en visite vendredi soir.

Les Alouettes (5-7) ont non seulement secoué une défaite difficile contre le Rouge et Noir d’Ottawa la semaine dernière, mais ont également mis fin à une séquence de neuf défaites consécutives contre les Lions.

Le quart-arrière Trevor Harris a lancé pour 163 verges sur 16 passes sur 23 pour accompagner un touché et une interception.

À ses débuts avec les Alouettes, le demi de coin Nafees Lyon a réussi une interception qu’il a retournée pour un touché. QB Dominique Davis a eu un touché au sol.

De retour à Montréal, le QB des Lions Antonio Pipkin a lancé pour 174 verges sur 13 passes sur 24 avec une interception.

Vernon Adams Jr. a également fait son retour à Montréal après que les Alouettes ont échangé le quart-arrière à la Colombie-Britannique le 31 août. Adams a servi de remplaçant, jouant des parties du premier et du deuxième quart et récoltant seulement 17 verges par la passe.

Les Lions (8-3) ont brisé la glace avec un placement de 36 verges de l’ancien Alouette Sean Whyte pour les seuls points des Lions en première demie.

Les Alouettes ont inscrit leurs deux premiers points au tableau lorsque le joueur de ligne défensive Mustafa Johnson a fait tomber Pipkin dans la zone des buts de la Colombie-Britannique pour une sécurité.

Quelques minutes plus tard, Davis a trouvé la zone des buts sur un QB furtif de deux verges pour son dixième touché au sol de la saison, après qu’un botté de dégagement bloqué par Zach Lindley a mis Montréal sur la ligne des 25 verges des Lions.

Les Alouettes ont ensuite créé un écart à deux chiffres en marquant 13 points au deuxième quart.

David Côté a réussi un panier de 13 verges pour donner à Montréal une avance de 11-3. Quelques minutes plus tard, les Alouettes ont augmenté leur avance à 15 points lorsque Harris a trouvé Eugene Lewis pour un score de 12 verges.

Côté a ajouté son deuxième placement de la soirée tard dans le quart pour donner à son équipe une fiche de 21-3 avant la mi-temps.

Au milieu du troisième quart, Pipkin et l’attaque de la Colombie-Britannique ont décidé de tenter le destin avec un troisième et un but. Une fois de plus, Johnson a eu raison de Pipkin avec un sac pour forcer un revirement sur les downs.

La défensive des Lions a aidé son attaque en quatrième avec une interception de Manny Rugamba à la ligne des 33 verges de Montréal. Les Lions ont fait payer Montréal avec un court entraînement qui s’est terminé par une escroquerie d’une verge par Pipkin, réduisant l’avance des Alouettes à 11 points.

Nous tombons sur la seule équipe qui a battu Winnipeg. 🤷🏽‍♂️ Au prochain match. pic.twitter.com/qp6DqKTjjh – LIONS de la Colombie-Britannique (@BCLions) 10 septembre 2022

Sept minutes plus tard, Lyon a intercepté Pipkin et a marqué sur un retour de 52 verges pour donner l’avantage à Montréal.

Côté a couronné la victoire de Montréal avec son 30e placement de la saison avec moins de deux minutes à jouer.

Tristan D’Amours, La Presse Canadienne

