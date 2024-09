Les Alouettes de Montréal décrochent leur place en séries éliminatoires à domicile grâce à une victoire contre le Redblack d’Ottawa

OTTAWA — Les Alouettes de Montréal veulent se donner tous les avantages possibles à l’approche de la fin de la saison et la victoire de 24-12 contre le Rouge et Noir d’Ottawa samedi a été un grand pas en avant.

Grâce à cette victoire, les Alouettes (11-2-1) demeurent invaincus à l’étranger (6-0-1) et ont décroché un match éliminatoire à domicile. Ils sont également devenus la première équipe à vaincre Ottawa (8-5-1) à la Place TD, mettant ainsi fin à leur séquence de matchs sans défaite à domicile (6-1-1).

« Une victoire est une victoire, mais parfois, quand on dit que c’est un gros match toute la semaine, je veux dire, on a une impression un peu différente », a déclaré l’entraîneur-chef des Alouettes, Jason Maas. « Au fur et à mesure que la saison avance, ces matchs ont une signification particulière pour nous et, évidemment, celui-ci a beaucoup compté pour notre position au classement. »

Maas a souligné l’importance d’avoir sept points d’avance sur Ottawa, deuxième au classement, et de vouloir avoir l’opportunité de jouer devant ses partisans à domicile en séries éliminatoires.

« Nous sommes ravis de pouvoir faire cela, c’est donc un objectif accompli. »

Ottawa cherchait à décrocher une place en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018, mais fait maintenant face à une séquence de deux défaites consécutives pour la première fois cette saison. Les choses pourraient devenir encore plus difficiles.

Jouant déjà sans un certain nombre de titulaires clés, les Redblacks ont également perdu le quarterback titulaire Dru Brown, qui a aggravé une blessure à la cheville à la fin du deuxième quart-temps. Ils ont également perdu le receveur Eli Stove (genou), le OL Drake Centers (épaule), le DB Ty Cranston (stinger au bras), Brandin Dandridge (genou) et Alonzo Addae (genou).

L’entraîneur-chef d’Ottawa, Bob Dyce, n’a pas utilisé les blessures comme excuse, admettant que son équipe avait commis trop d’erreurs et pris trop de pénalités – 11 pour 137 verges.

« Ils ont certainement profité de nos erreurs et n’ont pas commis de fautes suffisamment importantes pour leur coûter le match », a déclaré Dyce. « Je ne vais donc pas enlever le mérite à Montréal. C’est une très bonne équipe, une équipe très bien dirigée, mais à l’opposé, il y a des choses qui, si nous avions joué un football propre, dont nous parlions, auraient pu avoir un résultat différent. »

Brown a complété 8 passes sur 16 pour 69 yards avec deux interceptions avant que Jeremiah Masoli ne termine le match avec 17 passes sur 26 pour 218 yards et un touchdown.

Lewis Ward, d’Ottawa, a réussi des placements de 18 et 46 verges.

Le quart-arrière de Montréal Cody Fajardo a complété 16 de ses 27 tentatives de passe pour 226 verges et a marqué un touché au sol.

« On aurait dit un match de séries éliminatoires », a déclaré Fajardo. « Notre défense a joué de manière incroyable, nos équipes spéciales ont joué de manière impressionnante et notre attaque a fait le nécessaire pour remporter le match de football. Il nous reste juste à améliorer certaines choses et je pense que nous sommes sur la bonne voie. »

Fajardo a ajouté que c’était à une période similaire l’année dernière que l’équipe avait commencé à chauffer et à se qualifier pour les séries éliminatoires et qu’il était temps de répéter sa performance.

Le botteur des Alouettes, José Maltos, a marqué des placements de 17, 13 et 30 verges. Un tir de 30 verges de Maltos au milieu du quatrième quart a porté l’avance de Montréal à une douzaine de points.

Ottawa a finalement trouvé la zone rouge lorsque Masoli a rejoint Justin Hardy sur une passe de touché de 25 verges, mais a raté la conversion à deux points pour commencer la deuxième demie. Il s’agissait du quatrième touché de Hardy de la saison, un sommet en carrière.

« C’est frustrant », a admis Masoli. « Nous avons travaillé dur pendant une semaine et nous ne sommes pas parvenus à jouer à notre niveau. C’est vraiment frustrant parce que vous voyez les gars faire des efforts et de la volonté tous les jours. Nous n’avons pas vraiment été présents pendant quatre quarts-temps aujourd’hui. Vous savez, nous nous sommes en quelque sorte creusé un trou dès le début. »

Les Redblacks étaient menés 20-6 à la mi-temps.

Les deux premières interceptions de Brown ont donné le ton, Dionte Ruffin de Montréal en ayant retourné une pour un touché de 79 verges. Brown a été intercepté à nouveau lors de sa séquence suivante.

Ottawa a finalement réussi à prendre le dessus sur le terrain, mais s’est contenté d’un field goal de 18 verges pour mener 7-3 après le premier quart.

Montréal a ensuite marqué un simple sur un botté de dégagement et Fajardo a suivi avec une course d’un mètre pour marquer, suivie d’un panier de 17 mètres par Maltos.

Ward a botté un panier de 46 verges pour Ottawa et Maltos a répliqué sur 13 verges au deuxième quart.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 21 septembre 2024.