WEST PALM BEACH, Floride (AP) – Les allocations de chômage pour des millions d’Américains qui luttent pour joindre les deux bouts ont expiré du jour au lendemain alors que le président Donald Trump a refusé de signer un projet de loi de fin d’année sur l’allègement et les dépenses de COVID qui avait été considéré comme un accord conclu avant son objections soudaines.

Le sort du paquet bipartisan est resté dans les limbes dimanche alors que Trump continuait d’exiger des chèques de secours COVID plus importants et se plaignait des dépenses de «porc». Sans le financement généralisé fourni par cette mesure massive, un arrêt du gouvernement se produirait lorsque l’argent s’épuisera à 00 h 01 mardi.

«C’est une partie d’échecs et nous sommes des pions», a déclaré Lanetris Haines, une mère célibataire indépendante de trois enfants à South Bend, Indiana, qui risquait de perdre ses 129 $ d’allocation chômage hebdomadaire à moins que Trump ne signe le paquet dans la loi ou réussisse dans son improbable. quête de changements.

Washington a été sous le choc depuis que Trump a conclu l’accord après avoir obtenu une approbation générale dans les deux chambres du Congrès et après que la Maison Blanche ait assuré aux dirigeants républicains que Trump le soutiendrait.

Au lieu de cela, il a attaqué le projet de loi de fournir des chèques de secours COVID de 600 $ à la plupart des Américains – insistant sur le fait qu’il devrait être de 2000 $. Les républicains de la Chambre ont rapidement rejeté cette idée lors d’une rare session de la veille de Noël. Mais Trump n’a pas été influencé malgré le fait que le pays soit en proie à une pandémie.

« Je veux simplement gagner 2000 dollars à nos gens formidables, plutôt que les maigres 600 dollars qui sont maintenant dans la facture », a tweeté Trump samedi depuis Palm Beach, en Floride, où il passe les vacances. porc.' »

Le président élu Joe Biden a appelé Trump à signer le projet de loi immédiatement à l’approche de la date limite de samedi à minuit pour deux programmes fédéraux d’aide au chômage.

«Nous sommes le lendemain de Noël, et des millions de familles ne savent pas si elles pourront joindre les deux bouts en raison du refus du président Donald Trump de signer un projet de loi de secours économique approuvé par le Congrès avec une majorité écrasante et bipartisane», Biden a déclaré dans un communiqué. Il a accusé Trump d’une «abdication de responsabilité» qui a des «conséquences dévastatrices».

L’histoire continue

«J’ai parlé à des gens qui ont peur d’être expulsés de chez eux, pendant les vacances de Noël, et cela pourrait encore l’être si nous ne signons pas ce projet de loi», a déclaré la représentante Debbie Dingell, une Démocrate du Michigan.

Lauren Bauer, boursière en études économiques à la Brookings Institution, a calculé que 11 millions de personnes perdraient immédiatement l’aide des programmes sans aide supplémentaire; des millions d’autres épuiseraient les autres prestations de chômage en quelques semaines.

Andrew Stettner, expert en assurance-chômage et chercheur principal au groupe de réflexion Century Foundation, a déclaré que le nombre pourrait être plus proche de 14 millions, car le chômage a grimpé depuis Thanksgiving.

«Tous ces gens et leurs familles souffriront si Trump ne signe pas ce maudit projet de loi», a tweeté mercredi Heidi Shierholz, directrice de la politique à l’Institut libéral de politique économique.

Comment et quand les gens seraient touchés par la déchéance dépendaient de l’état dans lequel ils vivaient, du programme sur lequel ils comptaient et du moment où ils demandaient des prestations. Dans certains États, les personnes bénéficiant d’une assurance-chômage régulière continueraient de recevoir des paiements dans le cadre d’un programme qui étend les prestations lorsque le taux de chômage dépassait un certain seuil, a déclaré Stettner.

Toutefois, environ 9,5 millions de personnes comptaient sur le programme d’assistance au chômage en cas de pandémie qui a expiré samedi. Ce programme a mis l’assurance-chômage à la disposition des pigistes, des travailleurs à la demande et d’autres personnes qui n’étaient normalement pas admissibles. Après avoir reçu leurs derniers chèques, ces bénéficiaires ne pourraient pas demander plus d’aide, a déclaré Stettner.

Bien que les paiements puissent être reçus rétroactivement, tout écart signifierait plus de difficultés et d’incertitude pour les Américains qui avaient déjà été aux prises avec des retards bureaucratiques, épuisant souvent une grande partie de leurs économies pour rester à flot en attendant que les paiements interviennent.

C’étaient des gens comme Earl McCarthy, un père de quatre enfants qui vit à South Fulton, en Géorgie, et qui comptait sur le chômage depuis qu’il avait perdu son emploi de représentant des ventes dans une communauté de personnes âgées de luxe. Il a dit qu’il se retrouverait sans revenu d’ici la deuxième semaine de janvier si Trump refusait de signer le projet de loi.

McCarthy a déclaré qu’il avait déjà brûlé une grande partie de ses économies en attendant cinq mois pour commencer à recevoir environ 350 $ par semaine en prestations de chômage.

« Toute l’expérience a été horrible », a déclaré McCarthy. « Je frémis à l’idée que si je n’avais rien épargné ou si j’avais eu un fonds d’urgence pendant ces cinq mois, où serions-nous? »

Il a ajouté: «Ce sera difficile si le président ne signe pas ce projet de loi.»

Le projet de loi, qui était en Floride dans l’attente de la signature de Trump, activerait également un supplément fédéral hebdomadaire de 300 dollars aux indemnités de chômage.

Sharon Shelton Corpening espérait que l’aide supplémentaire permettrait à sa mère de 83 ans, avec qui elle vit, d’arrêter de ronger ses paiements de sécurité sociale pour payer leur loyer de 1 138 dollars.

Corpening, qui vit dans la région d’Atlanta, avait lancé une entreprise de stratégie de contenu indépendante qui venait de décoller avant que la pandémie ne frappe, ce qui a amené plusieurs de ses contrats à échouer. Elle recevait environ 125 $ par semaine dans le cadre du programme de chômage en cas de pandémie et dit qu’elle ne serait pas en mesure de payer ses factures dans un mois environ. Ceci, malgré son travail temporaire pour le recensement américain et en tant que préposée aux élections.

«Nous sommes au bord du gouffre», a déclaré Corpening, qui milite pour l’Action contre le chômage, un projet lancé par le Centre pour la démocratie populaire pour lutter pour obtenir des secours. «Encore un mois, si ça. Ensuite, je suis à court de tout.

En plus des allocations de chômage qui ont déjà expiré, le refus continu de Trump de signer le projet de loi entraînerait l’expiration des protections contre les expulsions et suspendrait une nouvelle série de subventions pour les entreprises, les restaurants et les théâtres durement touchés, ainsi que de l’argent pour les systèmes de transit sans argent liquide et pour la distribution des vaccins

L’allégement était également attaché à un projet de loi de financement gouvernemental de 1,4 billion de dollars pour maintenir le gouvernement fédéral en fonction jusqu’en septembre, ce qui signifierait que ne pas le signer avant minuit mardi déclencherait un arrêt fédéral.

___

Olson a rapporté de New York.