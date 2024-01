Les allocations budgétaires 2024 sont déséquilibrées au détriment du Nord – Sénateurs du Nord

Les cinquante-huit législateurs sous l’égide du Forum des sénateurs du Nord ont allégué que les projections et les dispositions du budget 2024 de 28,7 milliards de nairas étaient injustes envers le Nord.

Ils ont également affirmé que certaines agences fédérales étaient en train d’être transférées à Lagos.

Les sénateurs du Nord ont toutefois déclaré qu’ils étaient déterminés à répondre aux préoccupations et aux sentiments de leurs électeurs du Nord concernant les décisions et les politiques proposées par le gouvernement fédéral, y compris en recherchant une réparation juridique si possible.

Les sénateurs l’ont fait savoir dans une déclaration signée par leur porte-parole, le sénateur Suleiman Kawu Summaila (NNPP, Kano Sud) lundi à Abuja, intitulée « Allocation et distribution des fonds dans le budget national 2024 et relocalisation de certaines agences fédérales à Lagos ».

La déclaration disait : « En tant que représentants du peuple au niveau national (Sénat), nous nous engageons à répondre aux préoccupations et aux sentiments de nos électeurs concernant certaines décisions et politiques proposées par le gouvernement fédéral ; et le déséquilibre dans la répartition et l’allocation des ressources dans le budget 2024, la délocalisation de certaines agences fédérales d’Abuja à Lagos.

« Nous comprenons l’importance de favoriser une relation harmonieuse entre le gouvernement et ses citoyens, et c’est dans cet esprit que nous annonçons nos efforts collectifs pour rechercher une résolution à l’amiable à ces questions urgentes, dans les limites de notre constitution et des lois en vigueur.

« Avant tout, assurons à nos électeurs que nous avons pris leurs préoccupations au sérieux et que nous nous engageons activement avec nos collègues pour résoudre ces problèmes de manière efficace. Nous croyons fermement au pouvoir d’un dialogue ouvert et d’une collaboration pour apporter des changements positifs à notre nation.

Les législateurs du Nord ont déclaré qu’ils reconnaissaient « l’importance de notre rôle de pont entre le peuple et son gouvernement, et c’est avec une grande responsabilité et un grand dévouement que nous entreprenons cette tâche.

« Nous reconnaissons que nos électeurs ont fait preuve jusqu’à présent d’une grande patience et d’une grande confiance en nos capacités. C’est maintenant à notre tour de leur demander leur soutien et leur compréhension continus pendant cette période critique. »

« Nous exhortons nos électeurs à rester patients alors que nous explorons avec diligence les voies du dialogue, nous engageons dans des négociations pacifiques et déployons des mesures juridiques si nécessaire. »

Le budget 2024 de 7 000 nairas a été adopté en troisième lecture par les deux chambres de l’Assemblée nationale le 30 décembre 2023 et a été approuvé par le président Bola Tinubu le lundi 1er janvier 2024.

Contacté, le porte-parole du Sénat, Yemi Adaramodu, a déclaré que le Sénat restait uni.

Il a déclaré : « Malgré la délimitation constitutionnelle, le Sénat est une grande famille unique.

« On s’attend à ce que nos électeurs salivent en attendant davantage de développements, de l’Est à l’Ouest ; le Nord vers le Sud. Le processus d’appropriation est dynamique, c’est pourquoi le budget 2024 n’est pas une solution universelle.

« Nos distingués collègues ont réaffirmé que le dialogue et la poursuite des interactions législatives seraient toujours nos mots d’ordre », a-t-il déclaré.