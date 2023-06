Les alliés recherchent des investissements dans les grandes entreprises pour reconstruire l’Ukraine lors d’une conférence à Londres

LONDRES (AP) – Des diplomates et des chefs d’entreprise de dizaines de pays se sont réunis à Londres mercredi pour mobiliser des fonds pour reconstruire l’Ukraine, une tâche colossale dont le coût est estimé par la Banque mondiale à plus de 400 milliards de dollars – un chiffre qui augmente quotidiennement aux côtés de l’homme bilan de la guerre de 16 mois.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken doit annoncer un nouveau programme d’aide américain lors de la conférence sur la relance de l’Ukraine, qui est à la fois un forum de collecte de fonds et un message à la Russie indiquant que les alliés de l’Ukraine sont là pour le long terme.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui s’est adressé aux délégués par vidéo, a déclaré que son pays avait besoin d’action, pas seulement de promesses.

« Nous devons passer de la vision aux accords et des accords aux projets réels », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré aux délégués des gouvernements, des entreprises et des organisations caritatives que l’Ukraine était une « énorme opportunité d’investissement » malgré les destructions croissantes causées par les attaques russes.

« En fait, la guerre n’a fait que prouver tout ce que l’Ukraine a à offrir », a déclaré Sunak, citant le secteur technologique ukrainien, qui a connu sa meilleure année en 2022.

« Comme nous l’avons vu à Bakhmut et Marioupol, ce que la Russie ne peut pas prendre cherchera à détruire », a déclaré Sunak. « Ils veulent faire de même pour l’économie ukrainienne.

« L’ampleur du défi est réelle, la guerre a entraîné une chute de 29 % du PIB de l’Ukraine l’année dernière, mais il suffit de regarder les rues de Kiev. Malgré la menace d’attaque, les gens continuent leur vie et continuent leurs affaires.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et des ministres du Groupe des sept pays industrialisés font partie des représentants internationaux présents à la réunion, qui espère amener les grandes entreprises à soutenir l’Ukraine.

« (Il s’agit) essentiellement d’encourager le secteur privé à investir dans la reconstruction et le redressement de l’Ukraine », a déclaré mardi le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly. Pour ce faire, a-t-il dit, « nous devons démontrer que ces investissements seront efficaces et qu’ils seront sûrs » en garantissant la sécurité à long terme de l’Ukraine.

Cela signifie également lutter contre la corruption, bien que les alliés occidentaux de l’Ukraine ne lient pas directement le financement à la lutte contre la corruption. Blinken a déclaré que l’Ukraine d’après-guerre aura besoin de « l’économie la plus forte possible, la démocratie la plus forte possible » afin d’attirer les investissements dont elle aura un besoin urgent.

« Si l’Ukraine veut attirer les investissements dont elle a besoin, pas seulement du gouvernement, pas seulement des institutions financières internationales mais du secteur privé, elle doit créer le meilleur environnement possible pour attirer ces investissements », a déclaré Blinken.

Des politiciens, des diplomates et des hommes d’affaires de plus de 60 pays assistent à la réunion de deux jours, où BT, Virgin, Philips et Hyundai Engineering font partie des plus de 400 entreprises de 38 pays qui, selon Sunak, se sont engagées à investir en Ukraine.

L’ampleur des besoins est vaste, beaucoup disent que l’Ukraine a besoin de l’équivalent du plan Marshall qui a aidé à reconstruire l’Europe après la Seconde Guerre mondiale. Son infrastructure avait été décimée par les attaques russes avant même l’effondrement du barrage de Kakhovka ce mois-ci après qu’une explosion a inondé quelque 10 000 hectares (25 000 acres) de terres et déplacé des milliers de personnes.

Sunak a appelé à investir dans la technologie et l’énergie verte pour aider à construire « une Ukraine financièrement plus forte et technologiquement avancée ».

La Grande-Bretagne promet 240 millions de livres (305 millions de dollars) d’aide et 3 milliards de livres (3,8 milliards de dollars) de garanties de prêt de la Banque mondiale pour l’Ukraine lors de la conférence.

Le Royaume-Uni espère également progresser dans la mise en place d’une assurance contre les risques en temps de guerre pour les entreprises investissant en Ukraine, bien que l’état d’avancement des plans ne soit pas clair.

Lors de la conférence de relance de l’année dernière en Suisse, l’Ukraine a demandé que des milliards d’actifs russes gelés par les pays occidentaux depuis l’invasion soient utilisés pour la relance de l’Ukraine.

C’est encore en phase de discussion, mais la Grande-Bretagne a fait un pas dans cette direction cette semaine, en prolongeant les sanctions contre la Russie afin que les fonds puissent être gelés jusqu’à ce que l’Ukraine obtienne une compensation pour l’invasion.

« Il est clair que la Russie doit payer pour la destruction qu’elle a infligée », a déclaré Sunak.

Le chef du Programme des Nations Unies pour le développement, Achim Steiner, le plus haut responsable de l’ONU à la conférence, a déclaré que la reconstruction ne pouvait pas attendre la fin de la guerre.

« La reconstruction n’est pas quelque chose qui se situe dans un avenir lointain, même dans les pires moments, même au milieu d’une crise », a-t-il déclaré lors d’une visite en Ukraine ce mois-ci. « Semer les graines de la récupération – c’est pourquoi certains d’entre nous disent récupération précoce – mais aussi de la reconstruction, n’est pas seulement une stratégie de réponse physique, c’est aussi une stratégie psychologique. »

