Les alliés occidentaux de l’Ukraine « manquent tous » d’armes à donner, a déclaré le secrétaire britannique à la Défense, ce qui signifie qu’ils devront peut-être en acheter davantage pour maintenir l’approvisionnement des forces de Kiev face à l’agression russe.

Ben Wallace a déclaré que si le soutien occidental à l’Ukraine reste inébranlable, « nous avons vu la réalité, c’est-à-dire que nous manquons tous » d’équipements de défense à donner.

Alors que les stocks d’armes occidentales pourraient diminuer, les forces russes manquent déjà d’équipements indispensables, a-t-il dit, avec un avertissement clair que « si vous frappez les forces russes au mauvais endroit, elles s’effondreront ».

Le secrétaire à la Défense s’est également montré confiant quant à la progression des forces ukrainiennes, suggérant même que l’Ukraine pourrait reprendre la Crimée dès cette année dans son entretien avec Le Washington Post.

Cela survient après que Rishi Sunak a réitéré le soutien militaire indéfectible du Royaume-Uni à l’Ukraine la semaine dernière, alors que la Grande-Bretagne envoyait son missile non nucléaire le plus puissant, le Storm Shadow, pour soutenir la résistance contre l’invasion de Vladimir Poutine.

Ben Wallace a déclaré que si le soutien occidental à l’Ukraine reste inébranlable, « nous avons vu la réalité, c’est-à-dire que nous manquons tous » d’équipements de défense à donner

La semaine dernière, la Grande-Bretagne a envoyé son missile non nucléaire le plus puissant, le Storm Shadow, pour soutenir la résistance du pays contre l’invasion de Vladimir Poutine.

Ce don a fait du Royaume-Uni le premier pays occidental à offrir des missiles de croisière à longue portée à l’Ukraine et s’est ajouté à la grande variété d’armes offertes à Kiev par le gouvernement britannique.

La Grande-Bretagne a promis des chars, des systèmes de lancement de missiles, des armes antichars NLAW, des chars et des drones à l’Ukraine.

Le Royaume-Uni a jusqu’à présent engagé 4,6 milliards de livres sterling d’armes, le deuxième allié de l’Ukraine derrière les États-Unis (37,6 milliards de dollars).

Il a été rapporté le mois dernier que les États-Unis avaient jusqu’à présent envoyé des armes d’une valeur d’environ 21,1 milliards de dollars à partir de leurs stocks, y compris HIMARS des lanceurs, des armes antichars Javelin et un système de missiles sol-air.

L’évaluation par M. Wallace des niveaux de munitions existants intervient après que l’analyste stratégique Howard Wheeldon a partagé une analyse concernant la capacité militaire britannique plus tôt cette semaine.

Un militaire ukrainien tire une arme antichar NLAW lors d’un exercice dans le cadre de l’opération conjointe des forces, dans la région de Donetsk

Il a déclaré au Mail: “ Tout le mérite revient au gouvernement britannique pour sa réponse et ses actions rapides, mais le triste fait est qu’après avoir fourni un nombre non quantifié de missiles Storm Shadow probablement expirés, le Royaume-Uni n’a pas grand-chose d’autre à donner.

«L’idée que nous aurions pu également fournir une capacité de jet rapide laissait beaucoup à désirer, pour la simple raison que nous n’en avons pas assez pour défendre le Royaume-Uni et poursuivre nos engagements internationaux.

« En ce qui concerne la capacité d’équipement et la capacité disponible globale, nous sommes une nation qui, en matière de défense, est déjà épuisée par les ressources disponibles. »

Un rapport publié en mars indiquait que si les dons à l’Ukraine se poursuivaient à leur rythme actuel, il faudrait dix ans pour que les stocks d’armes britanniques atteignent un niveau acceptable.

S’adressant à la conférence de défense de Londres la semaine dernière, le Premier ministre a déclaré que le Royaume-Uni s’était engagé à fournir à l’Ukraine des armes à long terme.

Sunak a déclaré: « Nous avons été le premier pays à fournir [Ukraine] avec des chars de combat principaux et des armes à plus longue portée, nous avons également contribué à la défense aérienne et entraîné les forces ukrainiennes.

« Nous avons mené la charge en nous assurant qu’ils avaient les ressources et nous allons être fermes dans notre soutien à l’Ukraine. » Notre soutien ne va pas disparaître.

« L’Ukraine peut compter sur ses alliés, notamment le Royaume-Uni, pour continuer à les soutenir. Nous sommes unis.’

M. Sunak a ajouté que la Grande-Bretagne « menait la conversation » avec ses alliés sur les accords à long terme pouvant être conclus avec l’Ukraine pour assurer la sécurité du pays.

Le Premier ministre a également réitéré son ambition d’augmenter les dépenses de défense du Royaume-Uni à 2,5% du PIB – mais n’a pas fixé de date pour le faire.