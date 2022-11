Les alliés occidentaux considèrent l’Ukraine comme un terrain d’essai pour les armes

Il a été inclus dans des exercices d’entraînement entre l’armée ukrainienne et d’autres planificateurs de l’OTAN au cours des années qui ont suivi.

Le partage d’informations est depuis longtemps un élément essentiel pour les forces américaines et autres de l’OTAN. Ce que les responsables de l’OTAN ont dit de surprenant à propos du système Delta, c’est que le réseau était si largement accessible aux troupes qu’il les aidait à prendre des décisions sur le champ de bataille encore plus rapidement que certaines armées plus modernes. À Kherson, Delta a aidé les troupes ukrainiennes à identifier rapidement les lignes d’approvisionnement russes à attaquer, a déclaré dimanche Inna Honchar, commandant du groupe non gouvernemental Aerorozvidka, qui développe des drones et d’autres technologies pour l’armée ukrainienne.

“Les ponts étaient certainement des points clés”, a ajouté Mme Honchar. “Les entrepôts et les points de contrôle ont été endommagés et la fourniture de troupes est devenue critique” alors que les Russes devenaient de plus en plus isolés, a-t-elle déclaré.

Le premier vrai test de Delta avait eu lieu dans les semaines qui ont immédiatement suivi l’invasion de février alors qu’un convoi russe s’étendant sur 40 miles de long se dirigeait vers Kyiv. Des drones ukrainiens ont suivi son avance et les troupes ont évalué les meilleurs endroits pour l’intercepter. Les résidents ont envoyé des rapports de dernière minute au gouvernement avec des détails qui n’auraient pu être vus que de près.

Toutes les informations ont été collectées, analysées et diffusées via Delta pour aider la force militaire ukrainienne à battre en retraite russe, ont déclaré des responsables ukrainiens.

“C’était le tout premier moment où les capacités de Delta ont été réalisées au maximum”, a déclaré le ministère ukrainien de la Défense dans un communiqué. Il a déclaré que Delta avait depuis aidé à identifier 1 500 cibles russes confirmées à travers le pays un jour donné – avec “des centaines d’entre elles éliminées” dans les 48 heures.