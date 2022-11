Les alliés juifs de Trump dénoncent un dîner avec Kanye West et Nick Fuentes

« Plus les gens accordent la priorité à Israël, plus ils sont prêts à trouver des excuses pour Trump, et cela me rend triste », a-t-il déclaré.

M. Trump a tenté pendant sa présidence de tenir à distance les racistes et les antisémites qui le soutenaient sans les bannir complètement. De nombreux Juifs ont accepté le tour de passe-passe parce que sa politique a livré cadeau après cadeau au gouvernement israélien de droite de Benjamin Netanyahu : déplacer l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, faire pression sans relâche sur les Palestiniens, reconnaître l’annexion des hauteurs du Golan, faire échouer l’accord nucléaire avec L’Iran, poursuivant des accords de paix entre Israël et les États du Golfe, et surtout, abandonnant toute pression pour démanteler les colonies juives en Cisjordanie occupée.

Le problème a failli atteindre son paroxysme après la marche raciste et antisémite “Unite the Right” à Charlottesville, en Virginie, en 2017, lorsque M. Trump a déclaré qu’il y avait eu “des gens très bien des deux côtés” de la confrontation meurtrière. Des membres juifs éminents de son administration ont failli démissionner suite au refus de M. Trump de renoncer avec plus de force au sectarisme.

M. Klein, dans une interview, a de nouveau défendu les actions de M. Trump sur Charlottesville, bien qu’il ait reconnu être troublé par l’incapacité du président à clarifier sa remarque «des deux côtés». Même maintenant, a reconnu M. Klein, dénoncer M. Trump était difficile pour lui. Son groupe a rendu hommage à l’ancien président lors d’un gala le 13 novembre pour ses actions au nom d’Israël, “et”, a déclaré M. Klein, “il le méritait”.