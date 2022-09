WASHINGTON (AP) – Alors que d’autres pays voient l’impact des armes américaines dans la guerre en Ukraine, le Pentagone reçoit de plus en plus de demandes, y compris le système de roquettes à lancement multiple de haute technologie que les forces ukrainiennes ont utilisé avec succès contre les dépôts de munitions russes et d’autres fournitures, ont déclaré vendredi des responsables de la Défense.

Bill LaPlante, sous-secrétaire du département chargé des acquisitions, a déclaré aux journalistes que le Pentagone travaillait avec l’industrie de la défense pour augmenter les lignes de production afin de répondre aux demandes américaines et internationales pour certaines armes. Et il a ajouté que certains pays avaient déjà commencé à poser des questions sur l’achat des systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS.

En conséquence, a-t-il déclaré, les États-Unis doivent à la fois remplacer les systèmes HIMARS qu’ils ont envoyés en Ukraine – pour un coût prévu jusqu’à présent d’environ 33 millions de dollars – mais également prévoir les futures demandes de ventes à l’étranger.

Selon le Pentagone, le département s’emploie déjà à remplacer environ 7 milliards de dollars d’armes et d’équipements qui ont été retirés des étagères afin qu’ils puissent être livrés rapidement à l’Ukraine. Sur ce montant, environ 1,2 milliard de dollars ont déjà été contractés, dont environ la moitié pour des missiles Stinger.

Le Congrès a fourni un total de 12,5 milliards de dollars pour ces remplacements jusqu’à présent cette année, ainsi que 6 milliards de dollars supplémentaires pour acheter des armes et des équipements directement auprès de l’industrie à envoyer en Ukraine. Les articles sous contrat pourraient mettre plusieurs années à arriver.

Une partie de l’argent sera dépensée pour investir dans la base industrielle de la défense afin que les entreprises puissent étendre ou accélérer leur production.

“Nous restons déterminés à obtenir des contrats le plus rapidement possible, afin d’envoyer un signal de demande clair et persistant à nos partenaires de l’industrie”, a déclaré LaPlante. À titre d’exemple, a-t-il dit, l’industrie produit actuellement environ 14 400 cartouches de munitions pour le canon d’artillerie Howitzer chaque mois, mais le plan est d’en produire jusqu’à 36 000 par mois dans environ trois ans.

Même ce montant, a-t-il noté, pourrait ne pas répondre aux demandes. L’armée américaine a donc contacté d’autres entreprises dans le monde pour acheter 250 000 cartouches de ces munitions.

Dans certains cas, a déclaré LaPlante, il existe des solutions faciles pour augmenter la capacité de production et dans d’autres, cela nécessite plus de créativité. Le redémarrage de la production de missiles Stinger, a-t-il dit, a obligé les entrepreneurs à proposer des pièces alternatives pour remplacer les pièces obsolètes.

Sasha Baker, sous-secrétaire à la défense pour la politique, a déclaré que le nouvel attaché américain à la défense à Kyiv, Brigue. Le général Garrick Harmon tente de mieux comprendre les capacités les plus utilisées par les forces ukrainiennes.

Elle a déclaré qu’Harmon, qui a été nommé en juillet, donne aux États-Unis une meilleure surveillance et la possibilité d’obtenir “des informations en temps réel sur ce que les Ukrainiens voient et vivent et sur ce dont ils pourraient avoir besoin”.

LaPlante a déclaré qu’il rencontrerait des responsables des acquisitions et des armes d’autres pays de l’OTAN et alliés plus tard ce mois-ci pour discuter de la manière de résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’accélérer la production des équipements nécessaires. Il a déclaré que le groupe discutera également de la manière dont les différentes nations peuvent accroître l’utilisation d’équipements interchangeables et fonctionnant plus facilement avec les systèmes d’autres alliés.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press