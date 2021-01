MOSCOU – Des policiers ont fait une descente dans les appartements et les bureaux du chef de l’opposition Aleksei A. Navalny et de ses alliés mercredi, augmentant la pression sur le critique le plus bruyant du Kremlin avant d’autres manifestations prévues ce week-end pour son soutien.

Les raids ont signalé que les autorités se préparaient à une nouvelle grève légale contre l’équipe de M. Navalny après que les manifestations du week-end dernier aient attiré des dizaines de milliers de Russes dans les rues de plus de 100 villes. Au moins certains des raids de mercredi impliquaient des allégations selon lesquelles les restrictions relatives aux coronavirus avaient été violées lors des rassemblements, ont déclaré les alliés de M. Navalny.

M. Navalny lui-même reste en prison après avoir été arrêté à son retour en Russie le 17 janvier, devant une audience la semaine prochaine sur des violations présumées de la libération conditionnelle qui pourraient entraîner une peine de prison de plusieurs années.

Il avait passé les cinq mois précédents à se remettre en Allemagne d’un empoisonnement qu’il a décrit comme une tentative d’assassinat par l’État russe – et son retour a contribué à précipiter les plus grandes manifestations anti-Kremlin depuis des années.