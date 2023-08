Les alliés du président nigérien renversé par l’armée lancent un appel aux États-Unis et aux autres : Sauvez-lui la vie

WASHINGTON (AP) – Après près de trois semaines d’appels aux États-Unis et à d’autres alliés pour qu’ils les aident à rétablir le président nigérien au pouvoir, les amis et les partisans du dirigeant démocratiquement élu lancent un plaidoyer plus simple : sauvez-lui la vie.

Le président Mohamed Bazoum, chef de la dernière démocratie alliée de l’Occident sur une vaste étendue du Sahara et du Sahel en Afrique, est assis confiné avec sa famille dans un sous-sol non éclairé de son enceinte présidentielle, coupé des réapprovisionnements en nourriture et de l’électricité et du gaz de cuisine par la junte qui l’a renversé, a déclaré l’ambassadeur du Niger aux États-Unis à l’Associated Press.

« Ils le tuent », a déclaré l’ambassadeur, Mamadou Kiari Liman-Tinguiri, un proche collaborateur qui entretient des appels quotidiens avec le chef détenu. Les deux sont collègues depuis trois décennies, puisque le président, aujourd’hui âgé de 63 ans, était un jeune professeur de philosophie, un dirigeant syndical d’enseignants et un défenseur de la démocratie réputé pour son éloquence.

« Le plan du chef de la junte est de le faire mourir de faim », a déclaré Liman-Tinguiri à l’AP dans l’une de ses premières interviews depuis que les troupes mutines auraient interrompu les livraisons de nourriture au président, à sa femme et à son fils de 20 ans. fils il y a presque une semaine.

« C’est inhumain, et le monde ne devrait pas tolérer cela », a déclaré l’ambassadeur. « Cela ne peut pas être toléré en 2023. »

Samedi, les ravisseurs du président ont autorisé un médecin à rendre visite à la famille pour la première fois et ont apporté de la nourriture, a déclaré un conseiller présidentiel à l’AP. Le conseiller, qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement et s’exprimait sous le couvert de l’anonymat, a refusé de donner des détails.

Bazoum est assis dans le sous-sol sombre, a déclaré l’ambassadeur. Il répond au téléphone quand un appel arrive qu’il sait être son ami ou quelqu’un d’autre à qui il veut parler. Le président aux abois et son ambassadeur, que les membres de la junte ont déclaré sans emploi, se parlent une ou plusieurs fois par jour.

Bazoum n’a pas été vu en public depuis le 26 juillet, lorsque des véhicules militaires ont bloqué les portes du palais présidentiel et que les forces de sécurité ont annoncé qu’elles prenaient le pouvoir. Il n’est pas possible de déterminer indépendamment la situation du président. Les États-Unis, les Nations Unies et d’autres ont exprimé à plusieurs reprises leur inquiétude face à ce qu’ils ont appelé la détérioration des conditions de détention de Bazoum et ont averti la junte qu’ils la tiendraient responsable du bien-être de Bazoum et de sa famille.

Par ailleurs, Human Rights Watch a déclaré vendredi avoir parlé directement au président détenu et à d’autres personnes de son entourage, et avoir reçu des récits similaires de mauvais traitements.

Cependant, un militant qui soutient les nouveaux dirigeants militaires du Niger dans ses communications a déclaré que les informations sur l’état désastreux du président étaient fausses. Insa Garba Saidou a indiqué qu’il était en contact avec certains membres de la junte mais n’a pas précisé comment il avait eu connaissance du sort du président.

« Bazoum a eu de la chance de ne pas avoir été emmené nulle part », a déclaré Saidou. « Il a été laissé dans son palais avec son téléphone. Ceux qui ont fait ça n’ont pas l’intention de faire du mal à Bazoum.

Le coup d’État militaire du Niger et le sort de son dirigeant évincé ont attiré l’attention du monde entier, mais pas parce que ce genre de troubles est inhabituel pour l’Afrique de l’Ouest. Le Niger à lui seul a connu une demi-douzaine de coups d’État militaires depuis l’indépendance en 1960. Les dirigeants nigériens ont déjà souffert de coups d’État, notamment lorsqu’un dirigeant installé par l’armée a été abattu en 1999 par la même unité de la garde présidentielle qui a lancé le coup d’État actuel.

Le retour du Niger aux prises de contrôle armées réflexives par des troupes mécontentes se répercute aux États-Unis et dans le monde pour deux raisons principales. La première est que Bazoum est arrivé au pouvoir lors d’une rare élection présidentielle démocratique dans les régions instables du Sahara et du Sahel en Afrique, lors du seul transfert de pouvoir pacifique et démocratique que le Niger ait réussi.

Les États-Unis à eux seuls ont investi près d’un milliard de dollars au Niger ces dernières années pour soutenir sa démocratie et fournir de l’aide, en plus de constituer des forces nationales capables de repousser les groupes armés alliés d’Al-Qaida et de l’État islamique d’Afrique du Nord et de l’Ouest.

La présence antiterroriste soutenue par les États-Unis est la deuxième raison principale pour laquelle le coup d’État du Niger résonne. Les Américains ont une présence sécuritaire de 1 100 hommes et ont construit des bases dans la capitale du Niger et dans l’extrême nord de ses principaux avant-postes pour contrer les groupes djihadistes armés d’Afrique de l’Ouest. L’administration Biden n’a pas encore qualifié ce qui s’est passé au Niger de coup d’État, citant des lois qui obligeraient les États-Unis à rompre bon nombre de leurs partenariats militaires avec le pays.

La région du Niger est dominée par des gouvernements militaires ou alignés sur l’armée et un nombre croissant d’entre eux ont conclu des partenariats de sécurité avec les groupes de mercenaires russes Wagner.

Les soldats qui ont évincé Bazoum ont annoncé une structure dirigeante mais ont peu parlé publiquement de leurs plans. La sous-secrétaire d’Etat américaine Victoria Nuland a rencontré les membres de la junte nigérienne dans la capitale cette semaine, mais les a qualifiés de peu réceptifs à ses demandes de restauration de la démocratie au Niger.

« Ils ont été assez fermes sur la façon dont ils veulent procéder, et ce n’est pas en faveur de la constitution du Niger », a déclaré Nuland aux journalistes par la suite.

La junte a également déclaré à Nuland que Bazoum mourrait si le bloc de sécurité régional de la CEDEAO intervenait militairement pour restaurer la démocratie, ont déclaré des responsables américains à l’AP.

En fin de semaine, l’ambassadeur a ignoré cette menace, affirmant que la junte était déjà sur la bonne voie pour tuer Bazoum en piégeant sa famille et lui avec un peu plus qu’un approvisionnement réduit en riz séché et aucun moyen de le faire cuire.

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est entretenu à plusieurs reprises avec le président détenu et a exprimé sa préoccupation pour sa sécurité et celle de sa famille. Les États-Unis affirment avoir réduit une partie de l’aide au gouvernement et suspendu la coopération militaire. Blinken a exprimé un large soutien à la CEDEAO, dont les efforts diplomatiques ont été rejetés par la junte nigérienne et qui a mis en garde contre la force militaire en dernier recours.

Blinken a déclaré dans un communiqué vendredi qu’il était « particulièrement consterné » que les soldats mutins nigériens aient refusé de libérer la famille de Bazoum en signe de bonne volonté. Il n’a donné aucun détail.

Alors que le conseiller de la junte Saidou a nié que la junte ait menacé de tuer Bazoum si la CEDEAO envahissait, il a déclaré que la mort de Bazoum serait inévitable si cela se produisait.

« Même si les hauts gradés de la junte ne toucheront pas à Bazoum, si une arme à feu est tirée à l’une des frontières du Niger pour réintégrer Bazoum, je suis sûr qu’il y aura des militaires qui mettront fin à sa vie », a-t-il ajouté. il a dit.

Bazoum a déclaré à Human Rights Watch que des membres de sa famille et des amis qui avaient apporté de la nourriture étaient refoulés et que la junte avait refusé de soigner son jeune fils, qui souffre d’une maladie cardiaque.

Bazoum et ses alliés non détenus veulent que les partenaires régionaux, les États-Unis et d’autres interviennent. Avec Bazoum vulnérable en captivité, ni lui ni les ambassadeurs ne précisent ce qu’ils veulent que les États-Unis et les autres alliés fassent.

Bazoum est membre de la petite minorité d’Arabes nomades du Niger, dans un pays aux cultures variées et riche en traditions. Malgré sa carrière politique, Bazoum a conservé l’attachement de son peuple au bétail, gardant les chameaux qu’il adore, a déclaré Liman-Tinguiri.

Malgré toutes ses privations, a déclaré l’ambassadeur, Bazoum reste de bonne humeur. « C’est un homme très fort mentalement », a-t-il déclaré. « C’est un homme de foi. »

L’écrivain d’Associated Press, Sam Mednick, a contribué depuis Niamey, au Niger.

Ellen Knickmeyer et Tracy Brown, Associated Press