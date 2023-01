Les alliés du palais britannique ripostent contre les affirmations du prince Harry avant la publication de mémoires révélatrices

Les alliés de la famille royale britannique ripostent contre les affirmations du prince Harry dans ses nouveaux mémoires, “Spare”.

Avant la sortie du livre mardi, les médias britanniques ont démenti les affirmations de Harry selon lesquelles la monarchie “n’a pas réussi à le nourrir ou à le soutenir”, selon l’Associated Press.

Des «initiés royaux» sans nom ont même suggéré que les attaques publiques de Harry contre sa propre famille avaient eu un «péage» sur la santé de la reine Elizabeth II au milieu de sa mort en septembre.

LA « RECHANGE » DU PRINCE HARRY N’EST « RIEN DE MOINS D’UNE TRAHISON » POUR LA FAMILLE ROYALE, SELON L’EXPERT

Pendant ce temps, des amis du roi Charles III, dont le journaliste vétéran Jonathan Dimbleby, ont répondu aux actions de Harry et ont noté que ses révélations étaient du type “que vous attendez… d’une sorte de célébrité de la liste B”.

“Son souci … est d’agir en tant que chef d’État pour une nation dont nous savons tous qu’elle est dans un état assez troublé”, a déclaré Dimbleby à la BBC.

“Je pense qu’il pensera que cela gêne.”

Depuis que Harry et sa femme Meghan Markle ont annoncé qu’ils prenaient “un pas en arrière” en tant que membres supérieurs de la famille royale, le couple a publié plusieurs projets publics, tout en s’exprimant contre la monarchie.

En 2021, ils ont évoqué leur décision de partir avec Oprah Winfrey dans une interview qui a été vue par près de 50 millions de personnes dans le monde.

Harry et Markle ont publié une série documentaire révélatrice sur Netflix le 8 décembre 2022.

LES COMMENTAIRES DU PRINCE HARRY SUR LE SERVICE MILITAIRE PEUVENT INCITER LA VIOLENCE DES TALIBAN, L’ANCIEN COMMANDANT DIT: ‘PROPAGANDE’

Les experts royaux ont affirmé que le duc et la duchesse de Sussex avaient tenté de voler la vedette au prince et à la princesse de Galles alors que le prince William et son épouse Kate Middleton effectuaient leur premier voyage aux États-Unis en huit ans au moment même où le documentaire était rendu public.

Dans les mémoires révélatrices, Harry a parlé du deuil de sa mère en 1997 et de son ressentiment de longue date face au rôle de “réserve” royale, éclipsé par “l’héritier” – son frère aîné, le prince William. Il a raconté des disputes et une altercation physique avec William, a révélé comment il avait perdu sa virginité et a avoué avoir consommé des drogues illicites.

LE PRINCE HARRY DÉTAILS PERDANT SA VIRGINITÉ À UNE FEMME ÂGÉE QUI L’A TRAITÉ COMME “UN JEUNE ÉTALON”

Harry a en outre écrit dans ses mémoires qu’il avait été formé par l’armée pour “autres” ses adversaires, les talibans, et que l’armée “m’avait bien formé” à cet égard. Il a servi comme pilote d’hélicoptère en Afghanistan et a appelé à des frappes, qui ont fait 25 morts.

L’auteur à succès Christopher Andersen, qui a récemment écrit un livre sur le roi Charles III, a déclaré à Fox News Digital que Harry continuerait à dénoncer le palais dans l’espoir d’être enfin entendu. Cela, a-t-il dit, devrait inquiéter le palais.

“Le silence de William en dit long”, a déclaré Andersen. “Le roi et le prince de Galles ont tous deux des tempéraments épiques, et je frémis de penser à ce qui se passe en ce moment à huis clos… Il est impossible d’imaginer que le livre de Harry ne sera pas juste un autre clou dans le cercueil de sa relation avec le reste de la royauté.”

“Ce pourrait être le dernier clou dans le cercueil. Si Harry veut vraiment que son père et son frère reviennent dans sa vie, il a une façon très particulière de le montrer.”

Harry a dit qu’il s’attendait à des contre-attaques du palais après la publication de ses mémoires.

Il s’est longtemps plaint de “fuites” et de “plantations” d’histoires aux médias par des membres de la maison royale.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Dans une interview qui doit être diffusée sur ITV dimanche – l’une des nombreuses qu’il a enregistrées pour promouvoir le livre – Harry dit que les gens qui l’accusent d’envahir la vie privée de sa famille “ne comprennent pas ou ne veulent pas croire que ma famille a informé la presse.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je ne sais pas comment garder le silence améliorera les choses”, a-t-il déclaré.

Le palais de Buckingham n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Fox News Digital Ashley Papa, Stephanie Nolasco et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.