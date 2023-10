Les alliés du Hamas envoient de fausses alertes aux attaques à la roquette et ajoutent une dimension cyber au conflit

Les mesures les plus importantes prises par les Palestiniens pourraient s’avérer être des préparatifs au début de l’année, lorsqu’un groupe de la bande de Gaza, que Microsoft appelle Storm-1133, s’est attaqué aux sociétés d’énergie, de défense et de télécommunications en Israël.

Le groupe a utilisé de faux profils LinkedIn et s’est fait passer pour des développeurs de logiciels ou des chefs de projet pour envoyer des logiciels malveillants aux employés de ces cibles et installer des portes dérobées pour des communications ultérieures, a déclaré Microsoft dans un récent rapport. La référence était courte et ne fournissait pas de détails.