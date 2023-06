Les alliés du Congrès de Trump préparent la défense publique | Mises à jour en direct

MIAMI (AP) – Suivez les mises à jour en direct sur l’ancien président Donald Trump, qui a été inculpé de mauvaise gestion de documents classifiés dans son domaine de Floride. L’acte d’accusation marque la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un ancien président fait face à des accusations criminelles par le gouvernement fédéral qu’il a autrefois supervisé. Trump risque la prison s’il est reconnu coupable.

L’ACCUSATION DEVRAIT AJOUTER DU CARBURANT À LA CAMPAGNE DU GOP CONTRE LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Les républicains du Congrès ont préparé une campagne agressive contre le ministère de la Justice pendant des mois, un élément clé de la défense publique de l’ancien président Donald Trump contre l’acte d’accusation de cette semaine pour mauvaise gestion de documents classifiés.

La contre-offensive du GOP contre les procureurs fédéraux et d’autres qui ont enquêté sur Trump évite le fond des accusations portées contre l’ancien président. Au lieu de cela, ils ont tenté de discréditer les forces de l’ordre et le président Joe Biden avant l’élection présidentielle de 2024.

Le président du comité judiciaire du Sénat, Jim Jordan de l’Ohio, par exemple, a envoyé une série de lettres au ministère de la Justice exigeant des documents liés à l’enquête de l’avocat spécial Jack Smith sur le traitement par Trump des dossiers classifiés. La Jordanie a également cherché agressivement à saper le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, qui en avril a déposé des accusations contre Trump dans une enquête sur l’argent secret à New York.

Les démocrates disent que les républicains sèment des théories du complot aux conséquences potentiellement dangereuses.

LES DEMOCRATES APPELENT A UN PROCESSUS PACIFIQUE ; LE PRÉSIDENT DU GOP DIT QUE LE CAS PEUT PERTURBER LA NATION

Les dirigeants démocrates des deux chambres du Congrès exhortent les partisans et les détracteurs de Trump à laisser l’affaire contre lui suivre pacifiquement son cours devant les tribunaux.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, un démocrate de New York, et le leader démocrate à la Chambre, Hakeem Jeffries, également de New York, ont publié une déclaration disant que l’acte d’accusation de Trump doit « se dérouler dans le cadre du processus judiciaire, sans aucune ingérence politique ou idéologique extérieure ».

« Nous encourageons les partisans et les critiques de M. Trump à laisser cette affaire se dérouler pacifiquement devant les tribunaux », ont déclaré Schumer et Jeffries.

C’était un départ du président de la Chambre, Kevin McCarthy, un républicain californien, qui a suggéré que les valeurs juridiques fondamentales de la nation étaient sapées.

« Cela va perturber cette nation car cela va au cœur de l’égalité de justice pour tous, ce qui ne se voit pas aujourd’hui », a déclaré McCarthy dans une interview avec Fox News Digital. « Et nous n’allons pas le supporter. »

LE SERVICE SECRET SE PREPARE POUR LA COMPARUTION DE TRUMP COURT

Les services secrets américains se préparent à la comparution de Trump devant un tribunal fédéral à Miami mardi après qu’un grand jury l’a inculpé de 37 chefs d’accusation liés à sa manipulation de documents classifiés.

Le porte-parole Anthony Guglielmi a déclaré que l’agence « ne cherchera aucun aménagement spécial en dehors de ce qui serait nécessaire pour assurer la sécurité continue des anciens présidents » en relation avec l’apparition de Trump.

Il a ajouté: «Comme pour tout site visité par une personne protégée, les services secrets sont en coordination constante avec les entités nécessaires pour garantir le respect des exigences de protection. Nous avons la plus grande confiance dans le professionnalisme et l’engagement envers la sécurité partagés par nos partenaires chargés de l’application de la loi en Floride.

La mise en accusation de Trump le 4 avril dans son affaire à New York, où il a plaidé non coupable de 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux, a attiré un écrasement de médias et de manifestants, a impliqué plusieurs fermetures de rues, des contrôles de sécurité supplémentaires et fermé des affaires judiciaires non Trump pour un après-midi.

LES LOIS S’APPLIQUENT À « TOUT LE MONDE » L’AVOCAT SPÉCIAL DE TRUMP DIT

L’avocat spécial du ministère de la Justice qui a déposé des accusations contre Trump a déclaré dans sa première déclaration publique que le pays avait « un ensemble de lois et qu’elles s’appliquent à tout le monde », tout en décrivant les accusations portées contre l’ancien président.

Jack Smith s’est brièvement entretenu avec des journalistes à Washington vendredi mais n’a pas répondu aux questions.

« Le respect de l’état de droit est un principe fondamental du ministère de la Justice et l’engagement de notre nation envers l’état de droit est un exemple pour le monde », a déclaré Smith.

Il a déclaré que les procureurs chercheraient à obtenir un procès rapide et « attendraient avec impatience » de présenter leur dossier.

Trump doit comparaître devant le tribunal mardi dans le sud de la Floride.

TRUMP A CONSERVÉ DES DOCUMENTS CLASSIFIÉS DANS LA SALLE DE BAIN, LA DOUCHE DU CLUB, DIT L’ACCUSATION

L’acte d’accusation allègue que Trump a conservé des documents classifiés dans la salle de bain et la douche de son domaine en Floride, ainsi que dans divers autres endroits comprenant une salle de bal, un débarras, un bureau et une chambre.

Les procureurs ont noté que « des dizaines de milliers de membres et d’invités » ont visité le « club social actif » de Mar-a-Lago entre la fin de la présidence de Trump en janvier 2021 et la perquisition d’août 2022. Ils ont fait valoir que « néanmoins » Trump stockait des documents « dans une salle de bal, une salle de bain et une douche, et un espace de bureau, sa chambre et une salle de stockage ».

L’acte d’accusation affirme que, pendant une période de deux mois, certaines des boîtes de Trump ont été stockées dans l’une des salles de bal dorées de Mar-a-Lago. Une photo incluse dans l’acte d’accusation montre des boîtes empilées en rangées sur la scène de la salle de bal.

L’acte d’accusation montre également des photographies de boîtes qui se sont renversées dans la salle de stockage, y compris un document marqué SECRET / REL TO USA, FVEY « qui signifie des informations pouvant être divulguées uniquement aux membres de l’alliance du renseignement de l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et les États Unis. Sur la photo, le document classifié est expurgé.

UN AVOCAT A DIT QUE TRUMP A SUGGÉRÉ DE SUPPRIMER LES DOCUMENTS ENDOMMAGANTS

L’acte d’accusation non scellé vendredi indique également que, ignorant qu’aucun dossier n’était déplacé, l’avocat de Trump, le 2 juin 2022, a identifié 38 documents avec des marques « classifiées » et les a placés dans un dossier, qu’il a scellé avec du ruban adhésif transparent que Trump lui a remis. Valet Walt Nauta. Le valet a ensuite emmené l’avocat voir l’ancien président.

« Est-ce vous avez trouvé quelque chose? Est-il mauvais? … Est-ce bien? » l’avocat a déclaré que Trump avait demandé.

L’avocat a déclaré aux autorités fédérales qu’il avait discuté du dossier de documents classifiés avec Trump et de la manière dont les documents devaient être traités. L’avocat a déclaré aux autorités que, alors qu’ils discutaient de l’avocat emportant les documents avec lui, Trump a fait un geste d’une manière qui suggérait qu’il voulait que l’avocat identifie « tout ce qui est vraiment mauvais » et « vous savez, arrachez-le ». L’avocat a précisé que Trump n’avait pas formulé de telles instructions au-delà de ce « mouvement d’arrachage ».

L’avocat a déclaré aux autorités qu’il n’avait rien retiré du dossier et qu’il avait immédiatement contacté le FBI et un autre avocat de Trump. Le 3 juin, selon l’acte d’accusation, le deuxième avocat de Trump a agi en tant que dépositaire officiel des dossiers au nom de Trump et a remis le matériel au FBI.

L’ACCUSATION ALLÈGE QUE LE VALET A DÉPLACÉ DES BOÎTES À LA DIRECTION DE TRUMP

L’acte d’accusation allègue que Nauta a agi « sur les instructions de Trump » pour déplacer « environ 64 boîtes » de documents de la salle de stockage de Mar-a-Lago à la résidence de l’ancien président. Les actions de Nauta se sont produites entre le 23 mai 2022 et le 2 juin 2022, selon l’acte d’accusation.

Ce total comprend « environ 30 boîtes » que Nauta aurait déplacées le 2 juin, le jour même où l’équipe juridique de Trump devait examiner la cache. Les actions de Nauta ce jour-là sont survenues quelques heures après avoir brièvement parlé par téléphone avec Trump, selon les procureurs. Ni Trump ni Nauta, selon l’acte d’accusation, n’ont révélé aux avocats de l’ancien président que Nauta avait déplacé le contenu de la salle de stockage.

Selon le calendrier des procureurs, Trump a rencontré plus tard dans la journée l’un de ses avocats et Nauta a escorté l’avocat jusqu’à la salle de stockage pour son examen des documents.

L’ACCUSATION ALLÈGE QUE TRUMP A MONTRÉ DES DOCUMENTS À D’AUTRES

L’acte d’accusation non scellé vendredi a décrit deux circonstances dans lesquelles Trump aurait montré les documents à d’autres.

L’un s’est produit lors d’une réunion avec un écrivain à son Trump National Golf Club à Bedminster, New Jersey, où il a décrit le « plan d’attaque » des responsables fédéraux contre lui et a prétendument reconnu qu’il savait que l’information « est toujours un secret ».

Lors d’une réunion ultérieure avec un représentant de son comité d’action politique, Trump a affiché « une carte classifiée liée à une opération militaire », reconnaissant qu’il « ne devrait pas la montrer au représentant et que le représentant ne devrait pas s’approcher trop près », ont déclaré les procureurs. .

Dans le paragraphe suivant, les procureurs notent comment Trump, lors d’une conférence de presse alors qu’il était président en 2017, a abordé les fuites dans les médias et a déclaré que la fuite d’informations classifiées est « un processus illégal » et que les personnes impliquées « devraient avoir honte d’elles-mêmes ».

TRUMP FACE À 37 ACCUSATIONS DE CRIME

Trump fait face à 37 accusations de crime liées à la mauvaise gestion de documents classifiés.

Un acte d’accusation non scellé vendredi allègue également qu’il a décrit un « plan d’attaque » du Pentagone et partagé une carte classifiée liée à une opération militaire.

Le document marque la première confirmation officielle par le ministère de la Justice d’une affaire pénale contre Trump résultant de la conservation de centaines de documents à son domicile de Floride, Mar-a-Lago.

Walt Nauta, un assistant de Trump qui a été vu sur une caméra de surveillance en train de retirer des boîtes à Mar-a-Lago, était accusé aux côtés de Trump.

L’acte d’accusation accuse Trump d’avoir retiré de manière inappropriée des dizaines de boîtes de la Maison Blanche pour les emmener à Mar-a-Lago, dont beaucoup contiennent des informations classifiées.

L’ACCUSATION ALLÈGE TRUMP A PARTAGÉ LE « PLAN D’ATTAQUE » DU PENTAGON, LA CARTE CLASSIFIÉE PARTAGÉE

Trump a décrit un « plan d’attaque » du Pentagone et partagé une carte classifiée liée à une opération militaire, selon un acte d’accusation non scellé vendredi.

Le document marque la première confirmation officielle par le ministère de la Justice d’une affaire pénale contre Trump résultant de la conservation de centaines de documents à son domicile de Floride, Mar-a-Lago.

Trump a révélé l’existence de l’acte d’accusation dans un article de Truth Social jeudi soir ainsi que dans une vidéo qu’il a enregistrée.

L’acte d’accusation accuse Trump d’avoir retiré de manière inappropriée des dizaines de boîtes de la Maison Blanche pour les emmener à Mar-a-Lago, dont beaucoup contiennent des informations classifiées.

