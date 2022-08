Les alliés du chef de l’opposition russe font face à des accusations

Huit associés du chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny font l’objet d’une enquête pénale pour avoir prétendument diffusé de fausses informations sur l’armée russe, qui a envahi l’Ukraine il y a six mois, a rapporté mardi l’un des accusés.

Kira Yarmysh, porte-parole de Navalny, a déclaré sur l’application de messagerie Telegram qu’elle et les sept autres personnes sont accusées en lien avec leurs commentaires sur une chaîne YouTube concernant le bombardement présumé de civils ukrainiens par des soldats russes et les appels à incendier les bureaux d’enrôlement militaires russes.

Navalny a été arrêté en Russie en janvier 2021 à son retour d’Allemagne, où il se remettait d’un empoisonnement aux agents neurotoxiques qu’il impute au Kremlin. Il a été condamné à une peine de 2 ans et demi pour une violation de la libération conditionnelle.

En mars, Navalny a été condamné à neuf ans de prison pour fraude et outrage au tribunal, des allégations qu’il a rejetées comme politiquement motivées et une tentative des autorités de le maintenir derrière les barreaux le plus longtemps possible.

Plus tôt ce mois-ci, Navalny a déclaré que les responsables de la prison lui avaient ordonné de purger au moins trois jours à l’isolement, invoquant une infraction mineure, en représailles à son activisme derrière les barreaux.

The Associated Press