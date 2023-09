Les alliés du Canada ne souhaitent pas prendre parti dans la confrontation avec l’Inde suite à la mort d’un militant sikh

Les alliés du groupe Five Eyes du Canada se sont montrés peu enclins mardi à se lancer dans une querelle croissante entre Ottawa et New Delhi au sujet d’allégations selon lesquelles des agents indiens auraient été impliqués dans l’assassinat du citoyen canadien Hardeep Singh Nijjar à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin.

La plupart ont choisi de traiter cette allégation comme une question qui reste à enquêter – malgré le fait que le gouvernement Trudeau estime disposer de suffisamment d’informations pour porter une accusation au Parlement et expulser un diplomate.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, l’amiral John Kirby, était peut-être celui qui soutenait le plus le Canada.

Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, affirme avoir « confiance » dans la capacité de la GRC à protéger les Canadiens après que le premier ministre Justin Trudeau a accusé le gouvernement indien d'être impliqué dans l'assassinat du chef sikh Hardeep Singh Nijjar à Surrey, en Colombie-Britannique.

« Il s’agit certainement d’allégations sérieuses », a-t-il déclaré mardi, « et nous pensons que pour déterminer leur crédibilité, une enquête approfondie doit être menée.

« Le Premier ministre Trudeau l’a demandé, et nous verrons donc comment le Canada avancera dans ce dossier. C’est certainement tout à fait dans ses capacités de le faire, et nous exhortons l’Inde également à participer et à coopérer à cette enquête. »

« Il est important de savoir exactement ce qui s’est passé. »

Le premier ministre Justin Trudeau s’entretient avec le premier ministre australien Anthony Albanese alors qu’ils assistent à une séance plénière du Sommet du G20 à New Delhi, en Inde, le samedi 9 septembre 2023. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Le Premier ministre australien Anthony Albanese, qui a reçu plus tôt cette année le Premier ministre indien Narendra Modi en Australie, a refusé de commenter la question.

« Curieusement, je ne parle pas des renseignements des Five Eyes lors d’une conférence de presse », a-t-il déclaré en réponse à une question sur le rôle présumé de l’Inde. « C’est pourquoi on parle de renseignement. C’est parce que nous ne spéculons pas sur ce qu’est le renseignement. Je n’ai donc pas l’intention de parler du renseignement des Five Eyes ici ou ailleurs. »

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a publié un tweet qui ne faisait aucune mention de l’Inde.

« Tous les pays doivent respecter la souveraineté et la primauté du droit. Nous sommes en contact régulier avec nos partenaires canadiens au sujet de graves allégations soulevées au Parlement canadien. Il est important que l’enquête du Canada suive son cours et que les auteurs soient traduits en justice. »

Le 12 septembre, lorsque le premier ministre Justin Trudeau et la délégation canadienne du G20 ont finalement quitté l’Inde après un séjour prolongé et embarrassant causé par des problèmes d’avion, un membre de la délégation était absent.

La conseillère à la sécurité nationale, Jody Thomas, avait discrètement quitté l’Inde pour s’envoler pour Londres, au Royaume-Uni. Sa mission était de dire en personne au gouvernement britannique que les relations du Canada avec l’Inde étaient sur le point de se détériorer considérablement.

Il y a également eu de nombreuses conversations entre le premier ministre Trudeau et les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France.

Le gouvernement canadien était conscient que demander le soutien de ces alliés n’était pas une mince affaire. Les allégations explosives du Canada contre l’Inde surviennent à un moment sensible pour toutes les nations concernées.

Pour l’Inde, cela entache l’image internationale du pays au moment même où elle célèbre son moment au soleil, des semaines après avoir envoyé avec succès une mission sur la Lune et ensuite accueilli les dirigeants du monde à New Delhi. Il se retrouve désormais accusé d’un comportement d’État voyou similaire à celui de l’Arabie Saoudite et de la Russie.

Pour les alliés du Canada, cette accusation présente le risque de s’aliéner le pays le plus peuplé du monde au moment même où ils le souhaitent le moins.

Courtisé par le monde

L’énergie nucléaire L’Inde est le pays non aligné le plus puissant du monde à une époque où le monde se divise de plus en plus en deux blocs. Le gouvernement Modi a résisté à prendre parti dans la guerre en Ukraine, ce qui a exacerbé ces antagonismes.

L’Occident s’est efforcé d’attirer l’Inde à ses côtés et a eu des raisons d’espérer que cela se produirait.

Les États-Unis ont finalement réussi à impliquer l’Inde dans quelque chose qui ressemble à une alliance formelle : le « Quad » composé des États-Unis, de l’Inde, de l’Australie et du Japon.

Après un faux départ en 2007 qui s’est essoufflé un an plus tard, le Quad a été rétabli en 2017 mais n’a véritablement commencé à agir de manière cohérente qu’en 2021.

L’escalade des tirs de sabre de la Chine contre Taiwan a rendu urgent l’effort américain pour unir l’Asie contre les menaces militaires de la Chine et ses revendications extrêmes sur la mer de Chine méridionale.

Le chef d’état-major de la défense indienne, le général Anil Chauhan, s’est rendu en Californie en mai 2023 pour des entretiens sur l’approfondissement de la coopération militaire dans la région indo-pacifique.

Les États-Unis seront très réticents à mettre en péril les progrès qu’ils ont réalisés en courtisant l’Inde dans ce qui ressemble de plus en plus à une alliance.

L’Inde se tourne vers l’Occident

La dérive de l’Inde vers l’ouest est alimentée à la fois par des courants militaires et commerciaux.

Elle est impliquée dans un conflit frontalier parfois violent avec la Chine, bien plus aigu depuis l’impasse de Doklam en 2017.

Les troupes en sont encore venues aux mains en décembre dernier.

Les liens militaires de l’Inde avec l’Occident se renforcent. L’Union soviétique a toujours été le plus grand fournisseur d’armes de l’Inde et la Fédération de Russie a assumé ce rôle après 1991. Mais dernièrement, la Russie a eu besoin de toutes les armes qu’elle pouvait fabriquer pour ses propres forces en Ukraine, et l’Inde a commencé à acheter davantage aux États-Unis. , la France et d’autres pays occidentaux.

Le président américain Joe Biden, au centre, le Premier ministre indien Narendra Modi et d’autres dirigeants du G20 arrivent pour rendre hommage au Rajghat, un mémorial du Mahatma Gandhi, à New Delhi, en Inde, le 10 septembre 2023. (Kenny Holston/AP)

Les ventes d’armes sont souvent la dot des rencontres internationales. Les gouvernements achètent auprès de pays avec lesquels ils espèrent être amis – en particulier dans le cas d’achats d’armes sophistiquées qui nécessitent des accords de maintenance à long terme. Une fois ces achats effectués, ils deviennent une incitation à rester amical.

Les tensions entre l’Occident et la Chine ont également profité à l’Inde sur le plan commercial. L’économie de l’Inde connaît désormais une croissance plus rapide que celle de la Chine pour la première fois depuis des décennies, en partie grâce à la tendance au « friend-shoring » qui voit les entreprises occidentales déplacer leur production de la Chine vers des pays plus amicaux et démocratiques.

La suggestion selon laquelle l’Inde a agi comme un État voyou, déployant des assassins dans un pays du G7, met ce processus en péril.

Peu de raisons de faire bouger les choses

Tous les alliés les plus proches du Canada ont des raisons de ne pas vouloir s’aliéner l’Inde.

Le président américain Joe Biden a déclaré mardi à l’Assemblée générale de l’ONU que les États-Unis renforçaient leurs accords Quad avec l’Inde et les a salués comme une force du bien.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, d’origine indienne et chaleureusement accueilli par Modi ce mois-ci, est le gendre de Sudha Murthy, fondateur de la multinationale indienne Infosys et l’un des admirateurs les plus influents de Modi.

Le Royaume-Uni est dans la dernière ligne droite des négociations de libre-échange avec le géant asiatique. Le Royaume-Uni a cruellement besoin de tels accords après les blessures commerciales auto-infligées par le Brexit.

L’Australie a conclu un tel accord depuis la fin de l’année dernière et a désormais un volume d’échanges commerciaux plus important avec l’Inde qu’avec les États-Unis ou son proche voisin, la Nouvelle-Zélande. Son Premier ministre a accueilli le Premier ministre indien en Australie en mai, déclarant à l’assistance : « Modi est le patron ».

La France a récemment conclu un accord de plusieurs milliards de dollars pour vendre à l’Inde des avions de combat et des sous-marins Rafale. Modi était l’invité d’honneur de la France au défilé du 14 juillet de cette année.

Aucun de ces alliés n’est disposé à se battre avec l’Inde pour le moment.

L’Inde, première source d’immigration

Il est peu probable que la première réaction de l’Inde aux allégations du Canada – l’expulsion d’un diplomate canadien – soit la fin de cette histoire.

Le gouvernement indien du BJP a réussi à fomenter un nationalisme chauvin qui a sa propre dynamique. Cela se joue actuellement dans les médias indiens et sur les réseaux sociaux, où les partisans de Modi exigent que l’Inde fasse un exemple du Canada.

Ce différend a déjà conduit à l’interruption des négociations de libre-échange entre l’Inde et le Canada le 1er septembre. Si le conflit diplomatique s’aggrave, cela pourrait affecter d’autres aspects de la relation.

L’Inde est une importante source d’immigration au Canada. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

L’Inde est de loin la plus grande source d’immigrants au Canada, avec près de quatre fois plus d’arrivées l’année dernière que la Chine, deuxième pays.

Plus de 35 000 ressortissants indiens ont prêté le serment de citoyenneté au cours des six premiers mois de cette année.

Environ la moitié de tous les étudiants internationaux au Canada sont des citoyens indiens. Ils étaient plus de 300 000 à étudier au Canada à la fin de 2022.

Si le différend entre l’Inde et le Canada continue de s’intensifier, cela pourrait affecter tout cela.

Lors d’un différend en 2018, l’Arabie saoudite a ordonné à tous ses étudiants internationaux de quitter le Canada, suspendu les programmes de traitement médical, interrompu les vols vers le Canada par son transporteur national et arrêté l’achat de céréales canadiennes.

Modi est également confronté à des risques

Les alliés du Canada savent que Pékin ne condamnera jamais l’Inde pour ses prétendues transgressions dans cette affaire. Ils savent également que l’un des arguments de vente de Pékin est qu’il ne donne pas de leçons aux autres pays sur les questions de droits de l’homme ou d’État de droit.

Leur réticence à être perçue comme une réprimande diplomatique favorise New Delhi.

Mais si l’Inde détient de nombreux atouts dans ce conflit, elle est également confrontée à des risques de réputation.

Le gouvernement indien pourrait être tenté de jouer sur le sentiment nationaliste dans son pays, en reconnaissant explicitement ou tacitement son rôle et en essayant de le présenter sous le même jour que l’assassinat américain d’Oussama ben Laden à Abbottabad, au Pakistan.

Mais Nijjar n’est pas Ben Laden et le Canada n’est pas le Pakistan (malgré les comparaisons dans les médias nationalistes indiens).

L’Inde a donc choisi la voie du déni – une voie qui pourrait s’avérer difficile à maintenir si davantage de faits apparaissent.

Narendra Modi n’a qu’à regarder Mohammed ben Salmane pour avoir un exemple de la difficulté qu’il y a à vivre avec une réputation d’assassin international.

En novembre 2022, quatre ans après le meurtre de Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul, l’administration Biden a fait valoir devant le tribunal qu’en tant que Premier ministre saoudien, ben Salmane devrait bénéficier de l’immunité dans les poursuites judiciaires contre lui.

Mais il est loin d’être véritablement réhabilité.

L’image du modernisateur et réformateur Ben Salmane qui a travaillé si dur à cultiver est en lambeaux. Le monde est plus que jamais conscient de l’horrible bilan de son pays en matière de droits humains.

Narendra Modi est au zénith de sa puissance et de son prestige internationaux. Cet incident jette une ombre sur ces réalisations.