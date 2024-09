Les alliés du BJP, JD(U) et LJP, se prononcent en faveur d’une nation, d’une élection | India News

NEW DELHI : Un jour après que le gouvernement a affirmé qu’il atteindrait l’objectif d’un scrutin un pays-un sondage du Premier ministre Modi au cours de son mandat actuel, Partenaires NDA ont promis leur soutien à cette initiative.

Le JD(U) et le LJP ont officiellement apporté leur soutien à cette initiative, à laquelle s’opposent les partis d’opposition.

Dans un communiqué publié lundi, le JD(U) a déclaré que le projet du BJP de revenir au système de sondages synchronisésqui était la norme jusqu’en 1967, serait propice à l’objectif d’un développement plus rapide. Le président en exercice du parti, Sanjay Jha, a déclaré élections fréquentes Les élections ont créé des obstacles à la progression du pays, car une grande quantité d’argent public a été dépensée pour les organiser. « JD(U) apporte son soutien total au plan « une nation-une élection » de la NDA. Ce faisant, le pays se débarrassera non seulement des élections fréquentes, mais le Centre se concentrera également sur des politiques stables et des réformes fondées sur des données probantes », a-t-il déclaré.

LJP : Les sondages constants mettent en péril les projets du gouvernement

La déclaration du président en exercice du JDU, Sanjay Jha, sur le principe d’une nation-une élection a été approuvée par un autre membre du JDU et ministre du Bihar, Ashok Choudhary.

Le secrétaire général national et porte-parole du parti Lok Janshakti (LJP), Ajay Pandey, a déclaré : « Nous soutenons pleinement le principe d’une nation, une élection. Nous sommes convaincus que les élections organisées tout au long de l’année, à un moment ou à un autre, pèsent lourdement sur les plans et la mise en œuvre des projets gouvernementaux, en plus d’entraîner de lourdes dépenses. »

Dans son discours du jour de l’indépendance, Modi avait fortement plaidé en faveur d’élections simultanées, affirmant que des élections fréquentes entravaient les progrès du pays.

Le BJP, dans son manifeste électoral, avait promis de mettre en œuvre le plan « une nation-une élection » au cours de son troisième mandat.







