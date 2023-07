Les alliés dénoncent les bombes à fragmentation que les États-Unis envisagent d’envoyer à Kiev

Ottawa et Londres ont déclaré qu’ils étaient contre l’utilisation des armes sur le champ de bataille

Le Canada et le Royaume-Uni sont devenus les derniers pays occidentaux à s’inquiéter de la décision du président américain Joe Biden de fournir des armes à sous-munitions à l’Ukraine. Les deux pays ont réaffirmé leur engagement envers un accord de l’ONU interdisant les armements et se sont prononcés contre leur emploi dans le conflit actuel avec la Russie.

« Nous ne soutenons pas l’utilisation d’armes à sous-munitions », a déclaré samedi le gouvernement canadien au radiodiffuseur national CTV. Ottawa est « déterminé à mettre fin aux effets des armes à sous-munitions sur les civils – en particulier les enfants », la déclaration lue.

Par ailleurs, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré aux journalistes que Londres ne soutenait pas non plus l’utilisation de bombes à fragmentation. « Le Royaume-Uni est signataire d’une convention qui interdit la production ou l’utilisation d’armes à sous-munitions et décourage leur utilisation », a-t-il expliqué, ajoutant que Londres continuerait à soutenir l’Ukraine par d’autres moyens.

Le Canada a dit que c’était « totalement conforme » avec la convention de l’ONU interdisant les armes, qui a été adoptée en 2008. Plus de 110 nations ont rejoint l’accord depuis lors.

Les bombes à sous-munitions transportent des sous-munitions explosives plus petites qui sont larguées en vol et dispersées dans une zone cible, et sont généralement utilisées contre le personnel et les véhicules légèrement blindés. Ils ont également tendance à laisser derrière eux des « ratés » non explosés qui peuvent rester dans les anciennes zones de conflit pendant des décennies.

« Des gens continuent de mourir à cause de l’utilisation de ce type d’armes », Earl Turcotte, diplomate canadien vétéran et militant du désarmement, a déclaré à CTV. L’ancien responsable, qui a dirigé la délégation canadienne lors des pourparlers sur la convention de 2008 sur les armes à sous-munitions, a exhorté Ottawa à « s’exprimer » contre la décision américaine.

« Il faut souligner clairement et avec force que tout avantage militaire immédiat que les armes à sous-munitions pourraient offrir serait annulé et largement dépassé par leur impact humanitaire sur les citoyens ukrainiens à plus long terme », a-t-il ajouté. dit Turcotte.

Washington, cependant, a adopté une position différente samedi. Interrogé sur les dommages potentiels à la population civile que les bombes de fabrication américaine pourraient infliger en Ukraine, un haut responsable du Pentagone a déclaré que « La pire chose pour les civils en Ukraine est que la Russie gagne. »

La décision annoncée par les États-Unis cette semaine a suscité des inquiétudes parmi diverses nations, y compris certains alliés de l’Amérique, ainsi qu’à l’ONU. Vendredi, l’Allemagne a réaffirmé son attachement au traité de l’ONU interdisant les armes à sous-munitions. L’Autriche a également averti que l’Occident enverrait un mauvais signal en livrant de telles munitions dans une zone de conflit, tandis que l’Espagne a déclaré qu’elles ne devraient pas être utilisées par l’Ukraine. « dans n’importe quelle circonstance. »

Moscou a condamné la décision de Washington comme un acte de « désespoir » cela n’affecterait pas sa campagne militaire en cours, mais aurait des conséquences désastreuses pour les non-combattants. Les États-Unis vont « partagent l’entière responsabilité de la mort… d’enfants russes et ukrainiens », La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré samedi.