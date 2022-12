Les alliés de Trump visent à capturer sa philosophie dans un livre politique

NEW YORK (AP) – L’ancien président Donald Trump est arrivé à Washington avec un méli-mélo d’idées développées au fil des décennies dans les affaires et la télévision qui étaient bien en dehors du courant dominant républicain.

Après les invasions militaires de son parti et l’adoption d’accords commerciaux multilatéraux qui ont déplacé des emplois à l’étranger, Trump a adopté une plate-forme de politique étrangère isolationniste, avec un profond scepticisme à l’égard des accords commerciaux et de l’immigration, un message économique populiste et une volonté instinctive d’exacerber les divisions sociétales.

Maintenant, les alliés ont traduit cette philosophie souvent vaguement définie dans un plan politique de 246 pages publié jeudi – le “America First Agenda” – qui, espèrent-ils, codifiera ce qui est déjà devenu l’idéologie dominante du parti et servira de modèle aux législateurs de l’État et niveau fédéral, que Trump remporte ou non un autre mandat.

« Comment capturons-nous cet ensemble d’idées ? Et comment créer un mouvement qui durera les 100 prochaines années ? a déclaré Brooke Rollins, présidente de l’America First Policy Institute, le groupe à l’origine de l’effort. «Ce livre, d’une certaine manière, est vraiment l’aboutissement du dernier travail politique que nous avons effectué à la Maison Blanche et du travail politique que nous avons effectué au cours des 500 derniers jours pour vraiment construire la substance de ce à quoi ressemble une politique America First. .”

Le plan se concentre sur 10 domaines clés, allant de l’économie aux soins de santé, en passant par les problèmes de vote et la corruption gouvernementale. Il appelle à des mesures telles que l’exigence d’une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement pour voter, l’achèvement de la construction du mur frontalier de Trump, l’ouverture de nouvelles terres fédérales au forage et la priorité à “travailler avec des nations qui contribuent leur juste part à nos alliances”, tout en exprimant son scepticisme envers institutions multilatérales.

Cela fait suite à des efforts similaires d’autres républicains, dont l’ancien vice-président de Trump, Mike Pence, le chef républicain de la Chambre Kevin McCarthy et le sénateur de Floride Rick Scott, président du comité de campagne des républicains du Sénat, qui ont tous publié leurs propres livres de politique avant les élections de mi-mandat. an. (Le plan de Scott a suscité des critiques après avoir initialement appelé tous les Américains à payer au moins une partie de l’impôt fédéral sur le revenu, ce qui aurait représenté une hausse d’impôt sur les plus bas revenus du pays.)

L’America First Policy Institute, qui est dirigé par Rollins, l’ancien chef de la politique intérieure de Trump, est souvent décrit comme une “administration en attente” si Trump réussit à remporter un second mandat. Le groupe est composé de 20 anciens hauts responsables de la Maison Blanche de Trump, ainsi que de huit anciens membres du Cabinet et de dizaines d’autres qui ont travaillé dans l’administration, et a passé les deux ans depuis que l’ancien président a quitté l’immeuble de bureaux sur l’agenda politique Rollins et d’autres avaient commencé à planifier en 2020 pour le deuxième mandat de Trump.

« Lorsque le deuxième trimestre n’a pas eu lieu, c’est vraiment ce programme politique qui a poussé une poignée d’entre nous à réfléchir : comment cette politique continue-t-elle ? Comment pouvons-nous continuer à le faire avancer ? » elle a dit de l’effort.

Le groupe, qui est enregistré en tant qu’association à but non lucratif, n’envisage pas de demander aux candidats actuels et futurs de soutenir son programme. Et ils insistent sur le fait qu’il est destiné à servir des candidats bien au-delà de Trump, qui n’a pas été impliqué dans le processus, mais est apparu lors des événements du groupe.

« Il ne fait aucun doute, en tant que fondateur du mouvement America First en 2015, que ses idées et ses priorités sont importantes pour ce que nous construisons. Mais en fin de compte, nous sommes un institut de politique publique non partisan », a-t-elle déclaré.

La publication intervient alors que Trump a passé ces derniers mois à articuler les débuts de son propre programme de second mandat lors de rassemblements et de discours. L’ancien président a appelé à plusieurs reprises à la peine de mort pour les trafiquants de drogue et les trafiquants d’êtres humains – des déclarations qui lui ont valu certains de ses applaudissements les plus forts – et a juré de pardonner aux partisans qui ont participé à la prise d’assaut meurtrière du Capitole le 6 janvier 2021.

Lors de son discours du mois dernier en Floride, lançant sa dernière course présidentielle, Trump a déclaré qu’il pousserait un amendement constitutionnel pour imposer des limites de mandat aux membres du Congrès et poursuivre une interdiction à vie du lobbying par d’anciens membres et membres du cabinet – deux idées qui faisaient également partie de sa plate-forme de campagne de 2016, mais qu’il n’a jamais poursuivie pendant son mandat.

Le plan AFPI n’inclut aucune de ces propositions, mais suggère de déplacer les agences fédérales – y compris le siège du FBI et de l’IRS – de Washington vers d’autres parties moins chères du pays. Il propose d’exiger des membres du Congrès qu’ils signalent les réunions avec des lobbyistes et d’autres groupes de défense, d’appliquer des lois sur les dossiers ouverts aux membres du Congrès et à leur personnel et d’interdire aux membres du Congrès de posséder ou de négocier des actions individuelles.

Il appelle également à une refonte radicale de la main-d’œuvre fédérale qui éliminerait les protections de la fonction publique et transformerait les employés du gouvernement en employés à volonté qui peuvent être licenciés «pour toute raison non discriminatoire, sans appel externe».

Le groupe demande en outre de nouvelles restrictions fédérales sur le vote, notamment en exigeant que tous les bulletins de vote soient retournés aux responsables des élections d’ici la fin du jour du scrutin, en éliminant les boîtes de dépôt et en exigeant que les électeurs signent des affidavits pour les demandes de vote par correspondance affirmant qu’ils sont incapables de voter le jour du scrutin. .

En matière de politique étrangère, le groupe déclare que le pays devrait “accorder la priorité aux nations qui sont prêtes à se battre pour elles-mêmes contre des menaces communes et qui ont démontré leur volonté d’assumer leur part du fardeau pour fournir des efforts de défense collective”. Et pour aider au recrutement militaire, le groupe affirme que le ministère de la Défense devrait “revoir et réviser” sa définition de ce qui constitue “l’extrémisme” national.

“Nous n’avons pas de mécanisme pour définir les opinions personnelles des gens”, a déclaré Jacob Olidort, directeur du Center for American Security du groupe. “Ne pas avoir de définition de ce que vous essayez de filtrer peut avoir un effet dissuasif.”

Jill Colvin, l’Associated Press