WASHINGTON (AP) – Les législateurs républicains qui orchestrent une tentative sans précédent de renverser la victoire électorale de Joe Biden sur le président Donald Trump n’ont pas défini une stratégie complète avant la session conjointe du Congrès de mercredi pour confirmer le vote du collège électoral.

Avec un désespoir croissant, Trump a déclaré lundi lors d’un rassemblement électoral en Géorgie qu’il «se battrait comme un enfer» pour conserver la présidence et il a appelé les législateurs républicains à annuler sa défaite électorale.

Mais les républicains menant l’effort à long terme au Congrès sont encore en train de décider des détails de leur stratégie. Une réunion de fin de soirée convoquée par le sénateur Ted Cruz, du R-Texas, a abouti à quelques conclusions, selon deux républicains familiers avec la situation et ayant accordé l’anonymat pour en discuter. Cruz s’opposera aux résultats électoraux de l’Arizona, a déclaré un autre républicain. C’est probablement la première objection envisagée, dans un État que Biden a remporté.

La tentative de Trump d’enrôler ses alliés pour renverser la victoire électorale 306-232 de Biden ne ressemble à rien de ce qui a été tenté dans les temps modernes, et il est presque certain d’échouer. Biden devrait être inauguré le 20 janvier.

Pourtant, les jours à venir seront déterminants pour sa présidence. Trump attise les foules et les gens se rassemblent à Washington, où la sécurité est en alerte. On dit aux législateurs d’arriver tôt au Capitole et certains envisagent de passer la nuit dans leurs bureaux pour s’assurer qu’ils peuvent accéder en toute sécurité au bâtiment.

Trump, lors du rassemblement du soir en Géorgie pour deux sénateurs du GOP lors du second tour des élections, a promis que les électeurs votant pour Biden « ne prendront pas cette Maison Blanche! »

Les allégations répétées de Trump de fraude électorale ont été catégoriquement rejetées par les responsables électoraux républicains et démocrates, État après État et juges, y compris les juges de la Cour suprême. L’ancien procureur général de Trump, William Barr, a également déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude qui pourrait changer le résultat des élections.

Le vice-président Mike Pence sera étroitement surveillé pendant qu’il préside la session. Il est sous la pression croissante de Trump et d’autres pour faire pencher les résultats en faveur de Trump. Mais Pence a un rôle cérémoniel qui ne lui donne pas le pouvoir d’influencer le résultat.

« Je vous promets ceci: mercredi, nous aurons notre journée au Congrès », a déclaré Pence alors qu’il faisait campagne en Géorgie avant le second tour des élections de mardi qui détermineront le contrôle du Sénat.

Trump a déclaré en Géorgie: «J’espère que notre grand vice-président viendra pour nous. C’est un gars formidable. Bien sûr, s’il ne passe pas, je ne l’aimerai pas autant. Il a ajouté: «Non, Mike est un gars formidable.»

L’un des républicains de Géorgie lors du second tour de mardi – la sénatrice Kelly Loeffler, qui affronte le démocrate Raphael Warnock – a déclaré à la foule qu’elle se joindrait aux sénateurs pour s’opposer officiellement à la victoire de Biden. L’autre républicain candidat à la réélection, David Perdue, qui se présente contre le démocrate Jon Ossoff, n’aura pas le droit de voter.

La tentative de renverser l’élection présidentielle divise le Parti républicain.

Ceux qui dirigent l’effort du Congrès pour maintenir Trump au pouvoir se précipitent, malgré une vague de condamnation de la part des responsables actuels et anciens du parti qui avertissent que l’effort sape la foi des Américains dans la démocratie.

Le sénateur Josh Hawley du Missouri et Cruz relèvent le défi, avec des membres de la base de la Chambre, certains en marge du parti.

Selon les règles de la session conjointe, toute objection au décompte électoral d’un État doit être soulevée par au moins un membre de la Chambre et un membre du Sénat pour être examinée.

Les législateurs républicains de la Chambre signent leurs objections aux votes électoraux dans six États – Arizona, Géorgie, Nevada, Michigan, Pennsylvanie et Wisconsin.

Le représentant Jim Jordan de l’Ohio, l’un des principaux alliés de Trump et le principal républicain du Comité judiciaire, fait partie de ceux qui dirigent cet effort.

La journée commence par une lecture alphabétique des résultats de l’état.

L’objection de Cruz contre l’Arizona sera probablement la première à être entendue. Et Hawley a déclaré qu’il s’opposerait aux résultats des élections de Pennsylvanie, assurant presque un débat sur cet État.

Mais on ne sait pas si l’un des autres sénateurs s’opposera à d’autres États.

La coalition de Cruz a déclaré qu’elle voterait pour rejeter les décomptes du Collège électoral à moins que le Congrès ne lance une commission pour procéder immédiatement à un audit des résultats des élections. Il est peu probable que le Congrès accepte cela. Cela reste son objectif, a déclaré l’un des républicains, de ne pas «mettre de côté» les résultats des élections.

Loeffler peut se joindre aux républicains de la Chambre pour s’opposer à la Géorgie, mais ne l’a pas dit publiquement.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a tenté d’empêcher son parti de s’engager dans cette bataille, ce qui pourrait aider à définir le GOP dans l’ère post-Trump.

Hawley et Cruz sont tous deux des candidats potentiels à la présidentielle 2024, en lice pour la base de partisans de Trump.

Des responsables plus actuels et anciens du GOP ont réprimandé l’effort de renverser l’élection.

Une gamme de fonctionnaires républicains – y compris le gouverneur Larry Hogan du Maryland; Rep. Liz Cheney du Wyoming, le chef du GOP au troisième rang de la Chambre; et l’ancien président de la Chambre Paul Ryan – ont critiqué les efforts du GOP pour renverser l’élection.

La Chambre de commerce américaine, organisation de lobbying géante et incarnation virtuelle de l’establishment des affaires, a déclaré que le défi du vote électoral «sape notre démocratie et l’état de droit et ne fera qu’entraîner une division supplémentaire dans notre pays.

« Les élections de 2020 sont terminées », a déclaré dimanche un communiqué d’un groupe bipartite de 10 sénateurs, dont les républicains Susan Collins du Maine, Lisa Murkowski de l’Alaska, Bill Cassidy de la Louisiane et Mitt Romney de l’Utah.

Les rédacteurs de l’Associated Press Bill Barrow à Atlanta, Steve LeBlanc à Cambridge, Massachusetts, Jim Salter à O’Fallon, Missouri, Alan Fram à Washington et Tali Arbel de l’équipe technologique ont contribué.