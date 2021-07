Les alliés de Trump Jordan et Banks étaient des choix « ridicules » pour la commission du 6 janvier, selon Pelosi

Il n’y avait « aucune chance » que deux législateurs républicains fassent partie du comité spécial de la Chambre chargé d’enquêter sur l’invasion du Capitole, a déclaré jeudi la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, en expliquant pourquoi elle refusait de les nommer.

Ces deux républicains de la Chambre, Jim Jordan de l’Ohio et Jim Banks de l’Indiana, « ont fait des déclarations et pris des mesures qui les rendaient ridicules de les mettre dans un tel comité cherchant la vérité », a déclaré Pelosi, D-Calif., lors d’une conférence de presse.

« Lorsque les déclarations sont ridicules et tombent dans le domaine de » Vous devez plaisanter « , il n’y a aucun moyen qu’elles fassent partie du comité », a déclaré Pelosi.

Sa décision de refuser Jordan et Banks découle de leurs paroles et de leurs actions qui s’étendent sur des mois, certains déjà avant l’émeute du 6 janvier et d’autres pas plus tard que cette semaine, a déclaré à CNBC un haut responsable démocrate familier avec les délibérations.