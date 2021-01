Les législateurs républicains ont perdu des milliers d’abonnés sur Twitter lorsque la société a réprimé les comptes liés à QAnon à la suite de l’attaque de la foule contre le Capitole américain alimentée par le président Trump.

USA TODAY a analysé les suivis Twitter des comptes du Congrès de 507 membres de la Chambre et du Sénat dans les données fournies par ProPublica. Environ 42% des comptes – 213 – avaient moins d’abonnés le 13 janvier qu’ils n’en avaient le 6 janvier. La grande majorité de ces comptes – 200 – appartenaient à des républicains.

Les chiffres reflètent les adeptes de mercredi, peu de temps avant le vote historique de la Chambre pour destituer Trump sur des allégations d’incitation à l’émeute une semaine plus tôt.

Les principaux conservateurs ont accusé Twitter de parti pris politique dans ses politiques de modération. Mais Ethan Zuckerman, professeur agrégé de politique publique, d’information et de communication à l’Université du Massachusetts à Amherst, a déclaré qu’il était plus probable que les législateurs du GOP aient perdu des adeptes parce que leurs adeptes comprenaient des adhérents de QAnon.

« Ce n’est pas une explication très flatteuse, mais c’est plus plausible, à mon avis, qu’une large répression contre les conservateurs sur ces réseaux », a déclaré Zuckerman.

L’allié de Trump et le puissant conservateur de la Chambre, Jim Jordan de l’Ohio, a perdu le plus d’adeptes: 176 672, soit environ 9% des 2 millions d’adeptes qu’il avait le 6 janvier.

Le PDG de Twitter défend l’interdiction de Donald Trump:« Je pense que c’était la bonne décision », a déclaré Jack Dorsey

La plupart des Américains soutiennent l’interdiction de Twitter de Trump:L’interdiction de Trump sur Twitter après l’attaque du Capitole soutenue par la plupart des Américains mais pas la plupart des républicains, selon Harris Poll

Au total, 37 législateurs, tous républicains, ont perdu au moins 10% de leurs partisans. Devin Nunes, R-Calif., A perdu 18%, la sénatrice Marsha Blackburn, R-Tenn., A perdu 15% et Kelly Loeffler, un sénateur géorgien sortant qui a été battu au second tour des élections en Géorgie, a perdu 14%.

Le républicain Adam Kinzinger de l’Illinois a été l’un des rares à avoir résisté à la tendance. Kinzinger, qui a voté pour destituer le président Trump, a recueilli 54671 abonnés, soit une augmentation de 42%.

Les données analysées par USA TODAY ne précisaient pas dans quelle mesure la baisse du nombre d’abonnés d’un législateur était le résultat de l’interdiction des comptes d’abonnés par Twitter ou du choix des utilisateurs simplement de cesser de suivre le législateur.

« Twitter rend presque impossible d’étudier le changement d’abonnés », a déclaré Libby Hemphill, professeur agrégé d’information à l’Université du Michigan.

Certains conservateurs de premier plan, dont le républicain Matt Gaetz de Floride, ont crié au scandale, accusant Twitter d’avoir effacé des comptes de droite en raison de leurs convictions politiques. Le représentant a perdu environ 6% de ses adeptes au cours de la semaine dernière.

«J’aurais aimé pouvoir perdre du poids aussi vite que je perds des abonnés pendant cette purge Twitter», at-il a écrit, tout en tweetant en direct son nombre d’abonnés plongeant au cours du week-end.

Le nombre d’abonnés républicains a plongé après la purge de Twitter

Twitter dit avoir supprimé plus de 70000 comptes, dont beaucoup selon la société de médias sociauxont été associés à l’extrémisme de QAnon, pour déraciner les commentaires qui pourraient inciter à la violence après l’interdiction du président Trump la semaine dernière. Les adhérents de QAnon pensent que Trump est leur sauveur dans la lutte contre les démocrates sataniques et les responsables de l’État profond, qui seront renversés lors d’un grand réveil.

« Compte tenu des événements violents à Washington, DC et du risque accru de préjudice, nous avons commencé à suspendre définitivement des milliers de comptes principalement dédiés au partage de contenu QAnon vendredi après-midi », a déclaré la société.

La semaine précédente, Twitter a définitivement interdit l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump Michael Flynn, l’ancien avocat Sidney Powell et le fondateur de 8chan, Ron Watkins, qui ont tous amplifié le contenu de QAnon.

Twitter aussi renforcement de l’application des comptes qui diffusent constamment des informations trompeuses et fausses, avertissant que des violations répétées pourraient entraîner une suspension permanente.

Un certain nombre de partisans de Trump ont promis de supprimer leurs comptes après la suspension permanente du président. «Je suis un petit compte MAGA et j’ai perdu 400 abonnés en 3 jours. Au revoir Twitter. Vous ne voulez pas de moi, je ne veux pas de vous », a tweeté un utilisateur samedi dernier.

Ces facteurs, combinés à la suppression systématique des comptes de robots et de spam, ont probablement provoqué des fluctuations dramatiques du nombre d’abonnés de certains utilisateurs, et non un biais anti-conservateur, a déclaré Zuckerman, professeur à UMass Amherst.

«Une explication simple pour les conservateurs perdant un grand nombre d’adeptes est que: a) ils étaient suivis par des gens qui publiaient du contenu QAnon; et b) ils étaient suivis par beaucoup de faux comptes / sockpuppet », a déclaré Zuckerman.

Les conservateurs accusent Twitter de partialité dans la purge

La Heritage Foundation, un groupe de réflexion conservateur, a perdu 45 000 abonnés, selon Rob Bluey, vice-président des communications.

« C’est juste un autre exemple de frustration conservatrice avec Big Tech », a déclaré Bluey. «Les conservateurs ont l’impression d’être ciblées injustement et pensent que ces entreprises ont tendance à être contrôlées et dirigées par des libéraux qui en ont pour eux. Dans le même temps, ces entreprises rappellent toujours leurs conditions de service et leurs politiques pour la raison ou l’excuse pour laquelle elles ont agi. »

Et c’est, dit-il, « pourquoi nous nous trouvons dans ce grand débat sur ce qu’il faut faire à ce sujet. »

De manière générale, les entreprises de médias sociaux ont une grande latitude pour décider de ce qui peut rester sur leurs plates-formes et de ce qui doit en résulter grâce à l’article 230 de la loi sur la décence des communications, des protections juridiques vieilles de plusieurs décennies qui les protègent de la responsabilité de ce que les utilisateurs publient sur leurs plates-formes.

Le tollé des conservateurs à propos de la modération des postes, en particulier ceux du président, a conduit à de multiples audiences du Congrès et à des menaces de restreindre ou d’abroger la loi. Mark Zuckerberg de Facebook et Jack Dorsey de Twitter tentent depuis des années d’apaiser la droite politique.

Darren Linvill, chercheur principal au centre de criminalistique des médias de l’Université Clemson, a déclaré que l’ampleur de la suppression récente de comptes par Twitter était inhabituelle.

« Je suis encore relativement surpris qu’ils prennent des mesures aussi radicales », a déclaré Linvill. «Dans le passé, ils ont fait preuve de réticence à prendre des mesures susceptibles d’alimenter la perception d’un parti pris libéral, et cela a certainement aliéné de nombreux utilisateurs fidèles.

Twitter devient plus agressif contre QAnon

À la suite des attaques du Capitole, Twitter est devenu beaucoup plus agressif en éliminant QAnon et d’autres contenus problématiques.

En juillet, Twitter a interdit à 7000 comptes QAnon et bloqué les sujets liés à la théorie du complot d’apparaître dans les sujets d’actualité, mais cette action n’a pas réduit son influence sur la plate-forme.

« Pour cette purge, ils ont utilisé un scalpel, ne se débarrassant que d’environ 10 000 des pires contrevenants », a déclaré Linvill. « De toute évidence, la semaine dernière, Twitter est passé d’un scalpel à une tronçonneuse. »

Malgré le tollé des conservateurs, qui ont décrit les suppressions de comptes comme la plus grande purge de Twitter jamais réalisée, la société a sévi beaucoup plus durement dans le passé. En 2018, Twitter a suspendu plus de 1,2 million de faux comptes. Les célébrités ont perdu des adeptes dans les six chiffres. Le PDG Dorsey lui-même a perdu 200 000 abonnés.

Les démocrates ont enregistré des baisses plus faibles et de gros gains

L’analyse USA TODAY montre que les baisses du nombre d’abonnés de 13 démocrates du Congrès étaient bien plus modestes que pour les républicains. La sénatrice californienne Dianne Feinstein a perdu le plus d’adeptes avec 3425.

Dans le même temps, d’éminents démocrates ont gagné un nombre important d’adeptes. Le vice-président élu Kamala Harris (232 020) et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (163 841) ont été les premiers gagnants. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, un indépendant qui s’est présenté comme démocrate à la présidence en 2016 et 2020 et qui fait partie de la direction démocrate du Sénat, a augmenté son suivi de 134251.

Selon le Pew Research Center, presque tous les membres du Congrès possèdent un compte personnel ou de campagne et un compte Twitter officiel. Ces comptes produisent un flot de publications sur les réseaux sociaux, bien plus qu’il y a encore quelques années.

Au cours des cinq premiers mois de 2020, les membres du Congrès ont produit collectivement en moyenne 73 924 tweets par mois.

Les démocrates au Congrès sont beaucoup plus susceptibles d’utiliser Twitter pour communiquer, probablement parce que les adultes américains sur Twitter sont plus susceptibles de s’identifier comme démocrates, a constaté Pew. Et le nombre d’adeptes du démocrate typique a augmenté beaucoup plus rapidement que celui du républicain typique. Le membre démocrate médian du Congrès compte plus de 17 000 abonnés Twitter de plus que le républicain médian.