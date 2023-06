Les alliés de Trump citent la sonde des e-mails de Clinton pour attaquer l’affaire des dossiers classifiés. Il y a de grandes différences

WASHINGTON (AP) – Alors que l’ancien président Donald Trump se prépare pour une comparution capitale mardi sur des accusations liées à la thésaurisation de documents top secrets, les alliés républicains amplifient, sans preuves, les affirmations selon lesquelles il est la cible d’une poursuite politique.

Pour faire valoir leur cause, les partisans de Trump citent la décision du ministère de la Justice en 2016 de ne pas porter plainte contre l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, son adversaire démocrate lors de la course présidentielle de cette année-là, pour sa gestion d’informations classifiées. Ses partisans invoquent également une enquête distincte sur des documents classifiés concernant le président Joe Biden pour alléguer un système de justice à deux niveaux qui punit Trump, le premier favori incontesté de la nomination du GOP à la Maison Blanche en 2024, pour la conduite que les démocrates ont commise.

« Existe-t-il une norme différente pour un secrétaire d’État démocrate par rapport à un ancien président républicain? » a déclaré le gouverneur de Floride Ron DeSantis, un des principaux rivaux de Trump. « Je pense qu’il doit y avoir une norme de justice dans ce pays. »

Mais ces arguments négligent de nombreuses différences factuelles et juridiques – principalement liées à l’intention, à l’état d’esprit et aux actes délibérés d’obstruction – qui limitent la valeur de telles comparaisons.

Un regard sur les enquêtes Clinton, Biden et Trump et ce qui les sépare :

QU’EST-CE QUE CLINTON A FAIT ?

Clinton s’est appuyée sur un système de courrier électronique privé pour des raisons de commodité lorsqu’elle était la plus haute diplomate de l’administration Obama. Cette décision est revenue la hanter quand, en 2015, le chien de garde interne des agences de renseignement a alerté le FBI de la présence potentielle de centaines de courriels contenant des informations classifiées.

Les enquêteurs du FBI concluraient finalement que Clinton avait envoyé et reçu des e-mails contenant des informations classifiées sur ce système non classifié, y compris des informations classifiées au niveau top secret.

Sur les quelque 30 000 e-mails transmis par les représentants de Clinton, selon le FBI, 110 e-mails dans 52 chaînes de messagerie se sont avérés contenir des informations classifiées, dont certaines au niveau top secret.

Après une enquête d’environ un an, le FBI a clôturé l’enquête en juillet 2016, concluant que Clinton n’avait pas l’intention d’enfreindre la loi. Le bureau a rouvert l’enquête des mois plus tard, 11 jours avant l’élection présidentielle, après avoir découvert un nouveau lot de courriels. Après avoir examiné ces communications, le FBI a de nouveau choisi de ne pas recommander d’accusations.

QU’EST-CE QUE TRUMP EST ACCUSÉ DE FAIRE ?

L’acte d’accusation déposé par l’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith, allègue que lorsque Trump a quitté la Maison Blanche après la fin de son mandat en janvier 2021, il a emporté avec lui des centaines de documents classifiés dans son domaine de Floride, Mar-a-Lago – puis a entravé à plusieurs reprises les efforts. par le gouvernement qu’il a autrefois supervisé pour récupérer les dossiers.

Les documents que Trump a conservés, selon les procureurs, concernaient les programmes nucléaires américains, les armes et les capacités de défense des États-Unis et des pays étrangers et les vulnérabilités potentielles à une attaque – des informations qui, si elles étaient exposées, pourraient compromettre la sécurité des sources militaires et humaines.

Au-delà de la simple thésaurisation de documents – dans des endroits comprenant une salle de bains, une salle de bal, une douche et sa chambre – le ministère de la Justice affirme que Trump a montré des documents très sensibles aux visiteurs qui, sans autorisation de sécurité, ont entravé le FBI en dirigeant, entre autres, un assistant personnel qui a été chargé à ses côtés de déplacer des boîtes autour de Mar-a-Lago pour les dissimuler aux enquêteurs.

Bien que Trump et ses alliés aient affirmé qu’il pouvait faire avec les documents à sa guise en vertu de la loi sur les dossiers présidentiels, l’acte d’accusation fait fi de cet argument et ne fait pas une seule référence à cette loi.

Au total, l’acte d’accusation comprend 37 chefs d’accusation contre Trump, la plupart en vertu d’une loi sur l’espionnage relative à la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale.

QU’EST-CE QUI SÉPARE LES AFFAIRES CLINTON ET TRUMP ?

Beaucoup, mais deux différences importantes résident dans la volonté et l’obstruction.

Dans une évaluation par ailleurs sévèrement critique dans laquelle il condamnait les pratiques de courrier électronique de Clinton comme « extrêmement négligentes », le directeur du FBI de l’époque, James Comey, a annoncé que les enquêteurs n’avaient trouvé aucune preuve claire que Clinton ou ses collaborateurs avaient l’intention d’enfreindre les lois régissant les informations classifiées.

En conséquence, a-t-il dit, « aucun procureur raisonnable » ne ferait avancer une affaire. Les affaires pertinentes de la loi sur l’espionnage intentées par le ministère de la Justice au cours du siècle dernier, a déclaré Comey, impliquaient toutes des facteurs, notamment des efforts pour entraver la justice, une mauvaise gestion délibérée de documents classifiés et l’exposition de grandes quantités de documents. Aucun de ces facteurs n’existait dans l’enquête Clinton, a-t-il dit.

Cela contraste directement avec les allégations contre Trump, qui, selon les procureurs, a été impliqué dans l’emballage de boîtes pour se rendre à Mar-a-Lago, puis a activement pris des mesures pour dissimuler les documents classifiés aux enquêteurs.

L’acte d’accusation l’accuse, par exemple, d’avoir suggéré qu’un avocat cache des documents exigés par une assignation à comparaître du ministère de la Justice ou de prétendre faussement que tous les dossiers demandés avaient été remis, même s’il en restait plus de 100.

L’acte d’accusation cite à plusieurs reprises les propres paroles de Trump contre lui pour prouver qu’il comprenait ce qu’il faisait et ce que la loi faisait et ne lui permettait pas de faire. Il décrit une réunion de juillet 2021 dans son club de golf à Bedminster, New Jersey, au cours de laquelle il a montré un « plan d’attaque » du Pentagone à des personnes sans autorisation de sécurité pour voir le matériel et a proclamé qu ‘ »en tant que président, j’aurais pu le déclassifier ». ”

« Maintenant, je ne peux pas, vous savez, mais c’est toujours un secret », a-t-il déclaré dans l’acte d’accusation.

Cette conversation, capturée par un enregistrement audio, est susceptible d’être un élément de preuve puissant dans la mesure où elle sape les affirmations maintes fois répétées de Trump selon lesquelles il avait déclassifié les documents qu’il avait apportés avec lui à Mar-a-Lago.

OÙ BIDEN S’INSTALLE-T-IL?

La Maison Blanche a révélé en janvier que, deux mois plus tôt, un avocat de Biden avait localisé ce qu’il a qualifié de « petit nombre » de documents classifiés de son époque en tant que vice-président lors d’une perquisition dans les bureaux de l’ancien institut de Biden à Washington. Les documents ont été remis au ministère de la Justice.

Les avocats de Biden ont ensuite localisé un lot supplémentaire de documents classifiés au domicile de Biden à Wilmington, Delaware, et le FBI en a trouvé encore plus lors d’une perquisition volontaire de la propriété.

Les révélations ont été un revers humiliant pour les efforts de Biden pour établir un contraste clair entre sa gestion des informations sensibles et celle de Trump. Même ainsi, comme pour Clinton, il existe des différences significatives dans les matières.

Bien que le procureur général Merrick Garland ait nommé en janvier un deuxième avocat spécial pour enquêter sur les documents de Biden, aucune accusation n’a été portée et, jusqu’à présent du moins, aucune preuve n’est apparue suggérant que quiconque ait intentionnellement déplacé des documents classifiés ou tenté d’entraver l’enquête.

Alors que le FBI a obtenu un mandat de perquisition en août dernier pour récupérer des documents classifiés supplémentaires, chacune des perquisitions de Biden a été effectuée volontairement avec le consentement de son équipe.

Le ministère de la Justice, quant à lui, a informé le vice-président de Trump, Mike Pence, plus tôt ce mois-ci qu’il ne porterait pas plainte après la découverte de documents classifiés dans sa maison de l’Indiana. Cette affaire ne comportait pas non plus d’allégations de rétention délibérée ou d’obstruction.

_____

Suivez Eric Tucker sur Twitter à http://www.twitter.com/etuckerAP

___

En savoir plus sur les enquêtes liées à Donald Trump : https://apnews.com/hub/donald-trump

Eric Tucker, l’Associated Press