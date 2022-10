Les alliés de Poutine font pression pour des représailles rapides après l’explosion d’un pont clé de Crimée

Le président russe Vladimir Poutine (Photo by Kremlin Press Service / Handout/Anadolu Agency via Getty Images)

Une explosion sur un pont crucial a provoqué des célébrations en Ukraine et des appels à la vengeance parmi les alliés de Poutine.

Le pont de Kertch est une voie d’approvisionnement importante entre la Russie et la péninsule ukrainienne.

Les alliés de Poutine, accusant l’Ukraine, l’ont qualifié d'”attaque terroriste” et ont exigé une réponse.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Les alliés du président russe Vladimir Poutine appellent à une réponse rapide après une explosion sur un pont crucial reliant la péninsule de Crimée à la Russie continentale.

Le pont de Kertch s’est effondré samedi vers 06h00 heure locale après l’explosion d’un camion qui a déclenché des camions-citernes alors qu’un train traversait, ont indiqué des responsables russes.

Poutine a immédiatement ordonné une enquête sur la source de l’explosion, mais certains en Russie ont rapidement blâmé l’Ukraine. Quelques Des responsables ukrainiens ont laissé entendre qu’ils étaient peut-être à l’origine de l’explosionqui s’est produit le lendemain du 70e anniversaire du président russe, mais l’Ukraine n’en a pas officiellement pris la responsabilité.

Le pont assure une liaison routière et ferroviaire entre la Russie et la Crimée, le territoire ukrainien que la Russie a illégalement annexé en 2014. Il sert de voie d’approvisionnement clé pour transporter des biens essentiels comme du carburant et de l’équipement aux forces russes, qui seraient déjà luttant alors qu’ils tentent de repousser d’autres contre-offensives ukrainiennes.

Le pont avait également une signification personnelle pour Poutine, qui a supervisé son ouverture en 2018 en conduisant un camion à travers elle dans un spectacle symbolique de la connexion entre la Crimée et la Russie.

La Crimée, le pont, le début. Tout ce qui est illégal doit être détruit, tout ce qui a été volé doit être restitué à l’Ukraine, tout ce qui est occupé par la Russie doit être expulsé. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло ÐŸÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ñ Ðº (@Podolyak_M) 8 octobre 2022

L’explosion de samedi a été qualifiée d’humiliation pour Poutine en raison à la fois du importance stratégique et symbolique du pontet l’a exposé à des critiques publiques supplémentaires sur sa gestion de la guerre en Ukraine.

Certains de ses alliés ont publiquement exigé des représailles, certains que l’Ukraine était à l’origine de l’explosion.

Sergueï Markov, homme politique et ancien conseiller de Poutine, a qualifié l’explosion du pont d’« attentat terroriste » dans un Télégramme poste et a déclaré qu’il montrait que “les États-Unis et leur régime par procuration ukrainien déplaceront la ligne rouge de plus en plus loin”, Politique Europe signalé.

“Pas de réponse de la Russie ? Encore plus loin. Et encore ? Encore plus loin”, a-t-il écrit, exhortant Moscou à répondre.

L’explosion a également été qualifiée d ‘”attaque terroriste” par Konstantin Dolgov, membre du parlement russe, selon Politico Europe. Il l’a appelé “une autre manifestation sinistre de la nature terroriste du régime fantoche de Kyiv”, ajouter: “Les terroristes doivent être traités sans équivoque !”

Les appels à la vengeance arrivent comme Poutine et le Armée russe ont fait l’objet de critiques croissantes ces dernières semaines, notamment de la part de membres de son cercle intérieurselon les rapports.

Bien que l’Ukraine n’ait pas revendiqué l’attaque, l’explosion du pont a été célébrée par les Ukrainiens.