Les alliés de Poutine demandent que Berlin soit NUKÉ après la décision « révolutionnaire » de l’Allemagne d’envoyer des chars Leopard 2 en Ukraine

FUMING les propagandistes du Kremlin ont menacé de frappes nucléaires sur l’Occident aujourd’hui après que l’Allemagne a accepté d’envoyer des chars en Ukraine.

Un porte-parole de haut niveau de Poutine a exigé que le parlement du Bundestag de Berlin soit réduit en cendres radioactives en représailles.

Cela survient après que le chancelier allemand Olaf Scholz ait tergiversé sous la pression internationale et les appels directs du président Volodymyr Zelensky.

Il va maintenant envoyer un escadron de chars Leopard 2 en Ukraine et permettre aux alliés de l’OTAN d’en réexporter des dizaines d’autres.

Le Kremlin a riposté aujourd’hui en disant que tous les chars fournis par l’Allemagne et les États-Unis “brûleront comme tous les autres”.

Et le spécialiste de la télévision moscovite Yevgeny Satanovsky a déclaré que des ogives devraient être lancées sur le centre de la démocratie allemande.

Il a déclaré : « Les chars allemands avec des croix sur leurs armures traverseront à nouveau l’Ukraine en attaquant les soldats russes.

“J’ai une réaction naturelle à cela – l’Union soviétique a bombardé Berlin en 1941.

“Et pour moi, c’est un signal que le Reichstag, ou le Bundestag, qui remplace désormais le Reichstag, ne devrait tout simplement plus rester debout.

« Sol plat, légèrement radioactif, fondu [will remain in its place].”

Un autre des propagandistes préférés de Poutine, l’animateur de télévision Vladimir Solovyov, a affirmé que cela signifiait que l’Allemagne avait rejoint la guerre.

Il a déclamé : « Il est temps d’envoyer un message clair et résolu que nous considérons désormais l’Allemagne comme une partie directe au conflit, ravivant les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale.

“Les chars allemands apparaissant [in Ukraine] signifiera certainement que nous considérons le territoire allemand, les bases militaires et d’autres sites comme des cibles légitimes.

Le Royaume-Uni envoie déjà 14 Challenger 2, répondant à l’appel de Zelenksy pour des armes plus modernes.

Le Premier ministre Rishi Sunak a salué la décision de l’Allemagne, affirmant que le nouveau blindage lourd “renforcera la puissance de feu défensive de l’Ukraine”.

M. Scholz s’était retenu de fournir des Léopards, craignant que cela ne déclenche la Troisième Guerre mondiale.

Mais il a finalement cédé aujourd’hui au milieu d’une énorme pression internationale.

Il enverra désormais 14 Leopard 2, ainsi que des pièces de rechange et des munitions, et lèvera l’interdiction imposée aux autres pays d’envoyer les leurs.

La Pologne, la Finlande, le Danemark, la Norvège et l’Espagne attendaient l’autorisation de Berlin pour envoyer une partie de leurs flottes en Ukraine.

Des rapports ont indiqué que des alliés furieux augmentaient la pression et menaçaient de défier Berlin en envoyant des chars sans autorisation.

« Cette décision s’inscrit dans notre ligne bien connue consistant à soutenir l’Ukraine au mieux de nos capacités », a déclaré aujourd’hui M. Scholz.

“Nous agissons de manière étroitement coordonnée au niveau international.”

Les Léopards allemands, déployés par des armées à travers l’Europe, sont largement considérés comme la meilleure option car ils sont disponibles en grand nombre et faciles à déployer et à entretenir.

Environ 2 000 chars Leopard 2 sont utilisés par les alliés de l’Ukraine.

Les autres pays qui utilisent des Léopards sont le Canada, la Suède et les Pays-Bas, qui ont tous envoyé des armes en Ukraine.

Le fabricant de chars Rheinmetall a déclaré qu’il pourrait proposer 51 chars Leopard 2 et 88 chars Leopard 1 plus anciens au cours des 12 prochains mois.

Il a déclaré que 29 Leopard 2 pourraient être livrés dès le mois de mai, car l’Ukraine veut des centaines de chars pour une offensive majeure au printemps.

Le but ultime est de créer deux bataillons de chars, a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand.

Demi-tour Biden

Le Leopard a été développé pour l’armée ouest-allemande dans les années 70 et est entré en service à la fin de cette décennie.

La version 2 mise à jour est propulsée par un moteur diesel de 1 500 ch et équipée d’un canon de 120 mm et d’une vision nocturne avancée.

Des images incroyables ont montré un soldat équilibrant sa pinte sur le canon de l’arme avant qu’elle ne parte sans renverser une goutte dans une démonstration de sa stabilité.

Le demi-tour de l’Allemagne intervient après que les alliés de l’OTAN se sont engagés la semaine dernière à donner à l’Ukraine des centaines d’armes lourdes pour sa lutte contre la Russie.

M. Zelensky a déclaré lors d’une réunion des chefs de la défense à Ramstein, en Allemagne, que les chars étaient essentiels à la victoire.

Il a déclaré : « Le temps reste une arme russe. Il faut accélérer. »

Plusieurs alliés ont fait écho à Zelensky en disant que les chars étaient essentiels au combat de l’Ukraine avec son voisin beaucoup plus grand.

Dans une déclaration commune – une rare critique publique de la première puissance européenne – les ministres des Affaires étrangères des trois Etats baltes ont appelé “l’Allemagne à fournir maintenant des chars Leopard à l’Ukraine”.

Ils ont déclaré : « C’est nécessaire pour arrêter l’agression russe, aider l’Ukraine et rétablir rapidement la paix en Europe.

“L’Allemagne, en tant que première puissance européenne, a une responsabilité particulière à cet égard.”

Et une coalition de hauts députés britanniques a écrit au ministre allemand de la Défense pour exiger une action « en ce moment d’extrême urgence ».

Pendant ce temps, Joe Biden était sur le point d’approuver l’envoi d’environ 30 chars M1 Abrams en Ukraine, ont déclaré hier des responsables américains.

Il s’agit d’un revirement majeur après que Washington se soit opposé à l’envoi de son premier char de combat dans le conflit avec la Russie.

Le Pentagone a averti que l’Abrams est difficile à entretenir, a besoin d’une formation spécialisée pour fonctionner et fonctionne au kérosène, ce qui en fait un mauvais choix pour l’armée ukrainienne.

Cependant, malgré le demi-tour, la livraison des réservoirs pourrait encore prendre des mois, voire des années.

