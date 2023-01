Les alliés de l’Ukraine se rencontrent, ne résolvent pas le problème de l’approvisionnement des chars de combat Leopard

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a nié vendredi que Berlin bloquait unilatéralement l’expédition de chars de combat principaux Leopard vers l’Ukraine, mais a déclaré que le gouvernement était prêt à agir rapidement pour les envoyer s’il y avait un consensus entre les alliés.

S’adressant aux journalistes lors d’une réunion des dirigeants de l’OTAN et de la défense à la base aérienne de Ramstein en Allemagne, Pistorius a nié que Berlin était le seul récalcitrant après que la Pologne et d’autres pays ont déclaré qu’ils attendaient que l’Allemagne lève son veto.

“Il y a de bonnes raisons pour [tank] livraisons et il y a de bonnes raisons de s’y opposer, et compte tenu de l’ensemble de la situation d’une guerre qui dure depuis près d’un an, tous les pour et contre doivent être pesés très soigneusement », a-t-il déclaré, sans donner de détails sur les raisons.

“L’impression qui a parfois surgi, qu’il y a une coalition fermée et que l’Allemagne faisait obstacle, cette impression est fausse.”

La pression monte sur Berlin pour fournir des chars à Kyiv que l’Ukraine considère comme la clé de la guerre contre la Russie.

Des policiers inspectent vendredi un cratère laissé par une frappe de missile russe près d’une école, à Kramatorsk, dans la région de Donetsk, en Ukraine. (Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Aucune décision sur la fourniture de chars Leopard 2 à l’Ukraine n’a été prise lors de la réunion, a déclaré par la suite le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak, mais il est resté optimiste sur le fait que les efforts pour les fournir se termineraient par un succès.

“L’espoir vient du fait que… les ministres de la Défense de 15 pays se sont rencontrés en marge de la conférence d’aujourd’hui et nous avons parlé de ce sujet”, a déclaré Blaszczak aux journalistes à Ramstein. “Je suis convaincu que la formation d’une coalition se terminera par un succès.”

“Creusez plus profondément”, implorent les États-Unis

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a précédemment exhorté les alliés à creuser plus profondément pour soutenir l’Ukraine, sans faire spécifiquement référence aux chars.

“La Russie se regroupe, recrute et essaie de se rééquiper”, a déclaré Austin en début de rencontre.

“Ce n’est pas le moment de ralentir. C’est le moment de creuser plus profondément. Le peuple ukrainien nous regarde”, a-t-il déclaré sans faire spécifiquement référence aux chars.

Les dirigeants de l’OTAN et de la défense d’environ 50 pays, dont le Canada, se réunissent à la base aérienne de Ramstein, la dernière d’une série de conférences sur les promesses d’armement depuis que la Russie a envahi l’Ukraine il y a près de 11 mois.

REGARDER l Zelenskyy s’adresse au rassemblement à Ramstein: Des centaines de remerciements ne sont pas des “centaines de chars”: Zelenskyy Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a lancé un appel urgent aux ministres occidentaux de la Défense réunis à la base aérienne de Ramstein en Allemagne pour discuter de l’approvisionnement du pays assiégé en chars de combat et davantage d’aide militaire.

Le président ukrainien Volodmyr Zelenskyy, s’exprimant virtuellement au début de la réunion, a remercié les alliés pour leur soutien, mais a déclaré qu’il en fallait plus et plus rapidement.

“Nous devons accélérer. Le temps doit devenir notre arme”, a déclaré Zelenskyy.

L’Allemagne ne cherche pas à faire cavalier seul

L’Allemagne est devenue l’un des principaux soutiens militaires de l’Ukraine en réponse à l’invasion russe, surmontant un tabou enraciné dans son histoire sanglante du XXe siècle, mais elle n’a pas encore accepté d’envoyer des chars ou d’autoriser d’autres pays à envoyer leurs propres chars de fabrication allemande.

Pistorius, qui est entré en fonction quelques jours après la démission de son prédécesseur, a souligné l’aide que l’Allemagne avait déjà apportée à l’Ukraine et a déclaré que la priorité de la conférence de Ramstein était de fournir une défense aérienne pour arrêter les missiles russes.

REGARDER | Chars nécessaires pour regagner du terrain : Un expert de la guerre terrestre se penche sur les besoins de l’Ukraine en chars de combat Jusqu’à présent, l’Ukraine a mené une bataille défensive et aura besoin de chars d’alliés occidentaux pour reprendre le terrain perdu lors de l’invasion russe, a déclaré Nicholas Drummond, analyste de la défense britannique spécialisé dans la guerre terrestre.

Le gouvernement allemand hésite à prendre des mesures qui pourraient être envisagées pour en faire une partie au conflit avec la Russie, ont déclaré des sources à Reuters.

Les chars Leopard sont considérés comme particulièrement adaptés à l’Ukraine car ils sont largement utilisés, ce qui signifie que plusieurs pays pourraient chacun équiper certains de leurs chars pour soutenir l’Ukraine.

Des militaires ukrainiens tirent un mortier vers des positions russes le 14 janvier sur une ligne de front près de la ville de Soledar, dans la région de Donetsk, en Ukraine, où se déroulent actuellement certaines des batailles les plus intenses de la guerre. (Serhii Nuzhnenko/Radio Free Europe/Reuters)

Cela permettrait également à l’Ukraine de gérer plus facilement la maintenance et la formation des équipages.

Des sources gouvernementales en Allemagne ont déclaré qu’elles agiraient sur la question des chars Leopard si les États-Unis acceptaient d’envoyer des chars Abrams en Ukraine.

Les États-Unis ont clairement indiqué qu’ils n’enverraient pas d’Abrams de si tôt, arguant que ce serait un cauchemar logistique pour les troupes ukrainiennes d’utiliser les chars américains en raison du carburant qui serait nécessaire et de l’entretien nécessaire.

La Grande-Bretagne a déclaré qu’elle enverrait 14 de ses principaux chars de combat ainsi qu’un soutien d’artillerie supplémentaire à l’Ukraine, une étape que les responsables espèrent ouvrir la porte à l’Allemagne pour prendre des mesures similaires.

REGARDER | La guerre en Ukraine comme « évoluée » : le ministre britannique des Affaires étrangères : L’aide militaire à l’Ukraine a “évolué au fur et à mesure que ce conflit a évolué”, selon le secrétaire britannique aux Affaires étrangères

Le porte-parole du Kremlin a déclaré vendredi que les pays occidentaux fournissant des chars supplémentaires à l’Ukraine ne changeraient pas le cours du conflit et qu’ils aggraveraient les problèmes du peuple ukrainien.

De plus, abordant spécifiquement les relations de la Russie avec les États-Unis, le porte-parole Dmitry Peskov a déclaré: “Les relations bilatérales sont probablement à leur point le plus bas historiquement, malheureusement.”

Les combats ont été les plus intenses dans la région industrielle connue sous le nom de Donbass, à la frontière orientale de l’Ukraine avec la Russie, ont déclaré jeudi soir des responsables militaires ukrainiens.

L’armée ukrainienne a déclaré que les forces russes avaient bombardé la ville de Bakhmut, la principale cible de la Russie dans la province de Donetsk, qui, combinée avec la province de Louhansk, forme le Donbass.

Soledar, à environ 20 kilomètres de Bakhmut, a également essuyé des tirs. Les forces russes affirment contrôler Soledar, tandis que des sources ukrainiennes affirment que leurs militaires y combattent toujours.

“Les forces ukrainiennes ont pratiquement stabilisé le front autour de Bakhmut”, a déclaré l’analyste militaire ukrainien Oleh Zhdanov sur YouTube. “A partir d’aujourd’hui, la Russie transforme Soledar en une plaque tournante militaire. Et ils essaient de rediriger les troupes vers les villes de Spirne et Bilohorivka – juste à l’intérieur de la région de Lougansk.” Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les rapports sur le champ de bataille.