Les alliés de l’Ukraine conviennent d’un plafonnement des prix du pétrole russe

La Russie a déclaré à plusieurs reprises qu’elle ignorerait la politique et refuserait de vendre du pétrole sous un prix plafond ; fixer le niveau près du prix du marché pourrait aider Moscou à éviter de donner l’impression qu’il s’effondre.

Plus tôt cette année, les prévisionnistes économiques ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la Russie retirant du pétrole du marché pourrait faire grimper les prix de l’essence aux États-Unis au-dessus de 7 dollars le gallon d’ici la fin de l’année.

“Nos motivations sont de maintenir les revenus de la Russie pour entraver sa capacité à mener la guerre”, a déclaré la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen dans une interview le mois dernier. “Et deuxièmement, pour s’assurer qu’il y a suffisamment d’approvisionnement mondial en pétrole pour que les prix mondiaux du pétrole ne grimpent pas, car cela exacerberait à la fois l’inflation et provoquerait probablement une récession.”

Les responsables américains ont célébré l’imposition du plafond. “Beaucoup de gens doutaient de la détermination du G7 et de l’Europe en particulier”, a déclaré Ben Harris, secrétaire adjoint à la politique économique au département du Trésor, dans une interview. Mais, a-t-il dit, le plafond aiderait à stabiliser les marchés : “Parfois, vous n’obtenez pas de crédit pour la crise évitée.”

Les pourparlers prolongés à Bruxelles ont été la preuve de la discorde que le bouchon a semée en Europe. Pendant la majeure partie du processus, les fonctionnaires de l’UE et les diplomates de certains pays membres ont travaillé pour atténuer deux types de préoccupations.

Un groupe de trois nations maritimes de l’UE – la Grèce, Chypre et Malte – a exigé que le plafond des prix soit placé très haut, à 70 dollars le baril ou plus, pour garantir que leurs intérêts commerciaux ne seraient pas perturbés. Un autre groupe de trois pays pro-ukrainiens purs et durs – l’Estonie, la Lituanie et la Pologne – a exigé un plafond ultra-bas, à 30 dollars le baril ou environ, pour réduire drastiquement les revenus pétroliers du Kremlin, quelles que soient les perturbations que cela causerait sur les marchés pétroliers mondiaux. .

La référence pour le prix du pétrole russe, connue sous le nom de mélange de l’Oural, s’est échangée de 60 à 70 dollars le baril l’année précédant la pandémie, proche des prix de référence mondiaux. Une remise de plus de 20% sur les prix mondiaux s’est ouverte peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, mais la Russie était toujours en mesure de vendre du brut de l’Oural pour environ 100 dollars le baril au pic post-invasion.

Depuis lors, les prix mondiaux du pétrole ont chuté tandis que la Russie a signé des accords pour vendre son pétrole à un prix encore plus bas à la Chine, à l’Inde et à d’autres. Ces prix en baisse ont pesé sur les finances de Moscou, au moins dans une certaine mesure.