Les alliés de l’Ukraine cherchent à aider le pays à relever le défi de l’hiver lors d’une conférence sur l’aide

Aujourd’hui, j’ai rencontré virtuellement les dirigeants du @G7 et le président @ZelenskyyUa. Nous avons parlé de notre soutien à l’Ukraine et à son peuple, de notre détermination à tenir le régime russe responsable et de notre engagement à faire face aux impacts mondiaux de la guerre. Plus ici : https://t.co/ZL2GC2RKj6 image. twitter.com/LivvfcM2H3

—@JustinTrudeau