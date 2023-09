Les alliés de l’UAW veulent un vote de mise en place ou de fermeture au Sénat

Certains le pensent. Les militants dans les rangs souhaitent que le parti utilise l’élan actuel de bonne volonté dirigé vers la grève des Travailleurs unis de l’automobile pour redynamiser l’élan derrière une législation pro-syndicale. Ils notent que le moment actuel est unique dans l’histoire politique moderne, avec des dirigeants républicains de premier plan, dont Donald Trump, offrant leur soutien aux grévistes. Et même s’ils ne pensent pas que cela se traduira par la réalisation de leurs espoirs législatifs les plus ambitieux, ils voient une opportunité dans la déclaration officielle des législateurs.

« Évidemment, j’adorerais la PRO Act, mais même un vote sur une résolution exprimant son soutien aux travailleurs de l’UAW serait un effort précieux et éclairant », Faiz Shakir, conseiller du sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) et directeur exécutif. de l’organisation médiatique à but non lucratif axée sur les travailleurs More Perfect Union, a déclaré en référence à la loi sur la protection du droit d’organisation.

Lorsqu’on lui a demandé si le Sénat contrôlé par les démocrates préparait quelque chose, Shakir a répondu avec un emoji haussant les épaules et un seul mot : « Essayer ».

Pour les démocrates, les républicains utilisent de manière opportuniste la grève de l’UAW pour s’aligner sur les travailleurs sans réellement soutenir les politiques favorables aux travailleurs. Et cela devient profondément agité. Mardi matin, un chercheur du groupe de réflexion allié aux démocrates, le Center for American Progress, a diffusé une vieille vidéo de Trump critiquant les syndicats en pleine Grande Récession de 2008 – une sorte de « bonjour les amis ! tapez une missive en ligne.

« Je pense qu’il serait important et puissant de forcer les Républicains qui se présentent comme des amis des travailleurs, à voter sur la loi la plus importante en faveur des travailleurs en attente devant le Congrès », a déclaré SETH HARRIS, ancien conseiller principal en matière de travail et directeur adjoint du Conseil économique national de Biden. « La vérité est qu’ils sont farouchement antisyndicaux. Ils ne soutiennent pas les travailleurs… Je m’attends donc pleinement à ce que chacun de ces gens qui parlent ne suive pas le geste à la parole.

Les alliés de Biden pensent également que les législateurs républicains tentent d’utiliser la grève comme un moyen d’attaquer le programme de l’administration en matière de véhicules électroniques tout en éludant les questions sur les revendications du syndicat en matière d’augmentation des salaires, de prestations de retraite et de restructuration de la semaine de travail.

Un vote pourrait potentiellement séparer le bon grain de l’ivraie. Mais il faudrait l’appeler. Et même les conseillers syndicaux ne croient pas que les dirigeants démocrates appuient sur cette gâchette.

C’est parce que peu de gens voient l’unité démocratique sur tous ces fronts.

Biden a inclus la PRO Act, la législation pro-syndicale phare des démocrates, dans le cadre de son plan Build Back Better. Mais le projet de loi, qui mettrait en œuvre la plus grande extension des droits des travailleurs depuis la loi nationale sur les relations de travail de 1935, a finalement été laissé de côté dans ce qui est devenu la loi sur la réduction de l’inflation que les démocrates ont adoptée lors d’un vote de parti.

La législation reste farouchement opposée par les groupes d’entreprises. Et il n’est pas certain qu’il puisse obtenir 50 voix au Sénat, car les sénateurs modérés de l’Arizona, Mark Kelly et Kyrsten Sinema, restent réfractaires, sans parler de 60 à l’épreuve de l’obstruction systématique. Bien sûr, avec la Chambre désormais sous le contrôle du GOP, elle n’a aucune chance de le faire. passage du tout.

De son côté, la Maison Blanche estime que le contraste entre Biden et les Républicains sur la question du travail est déjà assez frappant. Les responsables notent que le président a continuellement soutenu la loi PRO, appelant à nouveau les législateurs le mois dernier pour adopter la loi. La Maison Blanche a également fait pression sur les législateurs pour qu’ils incluent certaines dispositions financières de la loi PRO dans un projet de loi de dépenses provisoire, à savoir une augmentation des frais pour les violations du Conseil national des relations du travail.

L’arrêt du président mardi s’inscrit dans la continuité d’un contraste que la Maison Blanche salue, avec ou sans vote supplémentaire.

« Nous avons eu trop de présidents qui ont tenté d’écraser les syndicats – le président Biden est là pour les rendre plus forts. Il est fier d’être le président le plus pro-syndical. Il est fier que sa législation phare crée des emplois syndiqués bien rémunérés pour des milliers d’Américains », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Robyn Patterson. « Et il continuera à pousser les Républicains au Congrès à adopter le Pro-Act et à faciliter la syndicalisation des travailleurs. »

