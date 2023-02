Les alliés de l’OTAN s’inquiètent de la diminution des stocks alors qu’ils tentent de continuer à tirer les troupes ukrainiennes

CNN

Au cours des 12 mois qui se sont écoulés depuis que le président Vladimir Poutine a ordonné aux troupes russes d’envahir l’Ukraine, l’une des plus grandes surprises a été la volonté avec laquelle les pays occidentaux, en particulier en Europe, ont remis des équipements militaires de plus en plus sophistiqués à l’usage ukrainien.

Parfois, les débats autour de l’envoi de certains types d’armes, notamment des chars, ont été irritables et ont provoqué des querelles diplomatiques de haut niveau. Mais compte tenu de l’ampleur du défi et de la durée de celui-ci, la générosité des dirigeants européens – souvent présentés comme cyniques et intéressés – et de leurs publics a surpris certains observateurs.

C’est d’autant plus surprenant que le don de ces équipements militaires – et surtout des munitions – a laissé les placards des militaires européens plutôt vides, selon les responsables et les experts de la défense.

Il est difficile d’obtenir des chiffres exacts sur les armes que les nations individuelles détiennent actuellement dans leurs arsenaux en raison de la sensibilité de l’information.

Cependant, depuis le début de la guerre, les nations européennes ont fait don d’une large gamme d’armes, allant des missiles antichars aux obus d’artillerie et aux obus de chars.

Comme l’a dit à CNN Richard Shirreff, général à la retraite de l’armée britannique et ancien vice-commandant suprême allié de l’OTAN pour l’Europe : « C’est essentiel pour la sécurité nationale et européenne. Vous ne voulez pas démontrer vos vulnérabilités à un agresseur potentiel. Mais en même temps, les gens doivent comprendre que c’est grave, qu’il faut faire quelque chose de toute urgence.

Plusieurs sources européennes de défense et de sécurité ont déclaré à CNN qu’il y avait de sérieuses inquiétudes quant à la quantité de munitions européennes qui ont été utilisées sur le champ de bataille et non remplacées.

Un haut responsable du gouvernement d’une grande puissance militaire européenne a déclaré que “c’est quelque chose que nous connaissons tous, mais nous ne savons pas quoi faire à ce sujet”. Une autre source occidentale de la défense a expliqué que des hauts responsables des forces armées « m’ont fait part à plusieurs reprises de leurs inquiétudes à ce sujet ».

Même le plus grand fournisseur d’armes de l’Ukraine et le premier exportateur militaire du monde, les États-Unis, ont du mal à répondre à la demande. CNN a rapporté à la fin de l’année dernière que les responsables de la défense craignaient que les États-Unis ne soient à court de certains systèmes d’armes et munitions haut de gamme disponibles pour être expédiés en Ukraine.

Le mois dernier, l’amiral Daryl Caudle, commandant du Commandement des forces de la flotte américaine, a appelé les industries de défense du pays à intensifier leur jeu, en disant “vous ne livrez pas les munitions dont nous avons besoin”.

« C’est tellement essentiel pour gagner. Et je ne peux pas faire cela sans l’artillerie », a déclaré Caudle lors d’un symposium à Washington le mois dernier, ajoutant que les États-Unis « affrontent un concurrent ici, et un adversaire potentiel, qui ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu ».

Lundi soir, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré aux journalistes avant une réunion des responsables de l’alliance que “le taux actuel de dépenses en munitions de l’Ukraine est plusieurs fois supérieur à notre taux de production actuel – cela met nos industries de défense sous pression”.

« Par exemple, le temps d’attente pour les munitions de gros calibre est passé de 12 à 28 mois. Les commandes passées aujourd’hui ne seront livrées que deux ans et demi plus tard. Nous devons donc augmenter la production et investir dans notre capacité de production.

Stoltenberg a déclaré que l’OTAN avait terminé une enquête sur les munitions de l’alliance et prévoyait d’augmenter les cibles pour les stocks. Il a noté que certains progrès avaient été réalisés parmi les alliés de l’OTAN, citant l’exemple des États-Unis et de la France signant de nouveaux contrats avec des entreprises de défense. L’Allemagne a également annoncé mardi qu’elle avait conclu de nouveaux accords avec les fabricants de munitions pour les systèmes de défense aérienne qu’elle a livrés à l’Ukraine.

Mais la question pourrait s’avérer plus difficile que de simplement demander à des entreprises privées de produire plus de munitions ou de passer de grosses commandes.

Des décennies de coupes budgétaires à travers l’Europe ont conduit les décideurs politiques à maintenir un stock délibérément bas en supposant qu’il n’y aurait pas de guerre terrestre qui pourrait engloutir des munitions à des niveaux similaires à ceux de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, ont déclaré des experts.

Trevor Taylor, professeur chargé de recherche en gestion de la défense au groupe de réflexion du Royal United Services Institute à Londres, remonte jusqu’aux décisions prises pendant la guerre froide.

“La position de ‘réponse flexible’ de l’OTAN pendant la guerre froide était que ses membres devraient avoir les forces en place et les stocks pour tenir tout son territoire pendant une période d’environ trois semaines en cas d’attaque du ‘Pacte de Varsovie'”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’alliance militaire entre l’Union soviétique et plusieurs États soviétiques satellites d’Europe de l’Est qui a pris fin peu de temps avant l’effondrement de l’Union soviétique.

“Les coûts de maintien de cette capacité pendant une période plus longue étaient inacceptables, et l’OTAN a donc souligné qu’elle devrait également être prête à initier éventuellement l’utilisation d’armes nucléaires.”

« C’était acceptable pour les Européens parce que l’effort envisagé du Pacte de Varsovie devait envahir toute l’Europe occidentale. Après 1990, le besoin apparent de stocks importants a évidemment diminué.

Au fur et à mesure que la guerre froide devenait un lointain souvenir, la menace d’une guerre terrestre en Europe occidentale s’est également transformée et, à son tour, les priorités des gouvernements européens ont changé.

“La combinaison de l’absence de menace immédiate et des pressions financières exercées sur les gouvernements européens au cours des deux dernières décennies a conduit à un complot visant à habiller la vitrine tout en laissant l’entrepôt se vider”, a déclaré Nick Witney, chercheur principal en politique au Conseil européen des affaires étrangères. Rapports.

Cette approche « habiller la vitrine » nous aide à comprendre pourquoi les pays européens avaient de faibles stocks de munitions avant le conflit ukrainien, mais n’explique pas pourquoi les choses ne se sont pas considérablement améliorées au cours de l’année qui a suivi.

Les experts pointent une série de facteurs. « Il y a des limites aux augmentations de production qui peuvent être faites rapidement. Des augmentations plus importantes de la production seront coûteuses et prendront du temps à mettre en œuvre », a déclaré Tom Waldwyn, chercheur associé pour les achats de défense à l’Institut international d’études stratégiques.

“Aucune entreprise privée responsable devant ses actionnaires n’aura conservé son personnel et maintenu une grande capacité de production d’équipements que les gens n’achètent pas, il sera donc difficile de répondre à une augmentation soudaine de la demande à court et moyen terme”, a ajouté Waldwyn.

Une source européenne de haut niveau dans le domaine de la défense a fait écho à l’évaluation de Stoltenberg, déclarant à CNN qu’ils connaissaient au moins une grande entreprise de munitions qui était passée de délais de livraison de plusieurs mois à plusieurs années. “C’est un mélange de problèmes de chaîne d’approvisionnement, d’augmentation soudaine de la demande et, malheureusement, de protectionnisme de la part d’entreprises d’autres pays, y compris des alliés”, a déclaré la source.

Pour compliquer encore les choses, les gouvernements sont également préoccupés par les intérêts des entreprises qui pourraient hypothétiquement contribuer à une augmentation soudaine de la production de munitions.

Au Royaume-Uni, un rapport parlementaire publié en 2021 a déclaré qu’une “approche indépendante du pays” en matière d’investissement avait conduit des entreprises essentielles à la chaîne d’approvisionnement de la défense à être exposées à des gouvernements étrangers “qui sont connus pour se livrer à des vols de propriété intellectuelle”. Le rapport répertorie sept sociétés opérant dans le domaine de la défense britannique qui ont été acquises par des sociétés chinoises.

Le tableau que brossent les responsables européens de la défense est sombre. Personne ne veut dire publiquement que le soutien à l’Ukraine a causé des problèmes, mais la pénurie de munitions arrive et il faudra une intervention majeure pour y remédier.

“Tous les pays de l’OTAN doivent se pencher sérieusement sur la stratégie. Nous sommes peut-être au stade où nous devons dire aux fabricants de vélos de pivoter et de commencer à fabriquer des munitions. La seule façon de nous remettre sur les rails est de nous préparer au pire des cas, ce qui signifie réapprendre les leçons de la guerre froide pour éviter une autre guerre mondiale », a déclaré Shirreff.

Bien sûr, la grande majorité des personnes impliquées dans la défense européenne à un niveau sérieux soutiennent fermement le soutien qu’elles ont apporté à l’Ukraine.

La crise imminente des munitions a cependant révélé que l’élaboration des politiques est souvent basée sur des hypothèses pratiques du meilleur scénario. Après tout, ne rien faire, du moins à court terme, revient souvent moins cher qu’agir.