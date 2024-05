Les alliés de l’OTAN se préparent à une éventuelle victoire de Trump en 2024

Londres — À six mois du élection présidentielleles alliés américains de l’OTAN envisagent d’augmenter leurs dépenses de défense en prévision de la perturbation potentielle d’une seconde présidence de Donald Trump.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, prépare un plan de financement pour tenter de protéger le partenariat militaire vieux de 75 ans de toute réalité politique changeante qui pourrait affecter l’alliance, selon Oana Lungescu, qui était jusqu’à l’année dernière la principale porte-parole de l’OTAN pour Stoltenberg. .

« Il est important d’avoir une prévisibilité à la fois pour les alliés et pour Ukraine« , a déclaré Lungescu à CBS News. » Ceci [plan] soulage les États-Unis d’une partie de leur fardeau organisationnel tout en maintenant une surveillance totale », a-t-elle déclaré.

Stoltenberg a proposé un programme d’aide militaire de 107 milliards de dollars sur cinq ans à l’Ukraine, qui donnerait à l’alliance au sens large un rôle plus direct dans le financement, Reuters a rapporté le mois dernier.

DOSSIER : Le président Donald Trump, au centre gauche, serre la main d’Emmanuel Macron, le président français, sous les yeux d’autres dirigeants mondiaux lors du sommet de l’OTAN à Bruxelles, le jeudi 25 mai 2017. Jasper Juinen/Bloomberg via Getty Images



Dans le cadre de ce plan, les alliés européens créeraient un fonds d’aide partagé à l’Ukraine et augmenteraient leurs contributions à l’effort de guerre de Kiev, réduisant ainsi le financement important fourni par les États-Unis.

Le premier mandat de Trump à la présidence a démontré que le candidat républicain présumé pour 2024 n’a pas peur de bouleverser l’alliance de l’OTAN. Trump a choqué les alliés de l’Amérique avec son critique ouverte de l’échec de certains membres de l’OTAN à respecter leurs engagements en matière de financement de la défense, et la campagne Trump a déclaré qu’appeler les alliés à augmenter leurs dépenses de défense est une politique que la future Maison Blanche de Trump poursuivrait de manière agressive.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, la secrétaire de presse nationale de la campagne Trump, Karoline Leavitt, a déclaré que « le président Trump a amené nos alliés à augmenter leurs dépenses au sein de l’OTAN en exigeant qu’ils paient, mais le tordu Joe Biden est revenu en les laissant profiter du contribuable américain ».

« Lorsque le président Trump reviendra dans le Bureau Ovale, il rétablira la paix et reconstruira la force et la dissuasion américaines sur la scène mondiale », a déclaré Leavitt.

Lungescu a déclaré que la stratégie proposée par Stoltenberg répondrait à la plainte de Trump selon laquelle les alliés de l’OTAN n’en font pas assez pour partager le fardeau économique. Dans le même temps, Stoltenberg tente de protéger l’Ukraine d’une grave crise retards au Congrès – principalement motivé par les républicains de la Chambre des représentants – qui a interrompu l’aide américaine et le financement de l’armement pour la première moitié de l’année. Les alliés de l’OTAN augmentent également leurs propres dépenses de défense, a déclaré Lungescu à CBS News, tout en soulignant que les présidents américains depuis Eisenhower ont critiqué les partenaires de l’OTAN pour ne pas contribuer suffisamment.

Les directives de l’OTAN stipulent que les États membres devraient consacrer au moins 2 % de leur produit intérieur brut (PIB) aux dépenses de défense afin de continuer à garantir la préparation militaire de l’Alliance.

De l’aveu même de l’OTAN, en termes de PIB, la richesse de ses membres « est presque égale à celle des États-Unis ». Mais « les Alliés non américains dépensent ensemble moins de la moitié de ce que les États-Unis dépensent en matière de défense », selon Le site Internet de l’OTAN.

En 2023, seuls 10 des 30 autres alliés de l’OTAN avaient respecté l’engagement de dépenses de 2 %, à l’exclusion des États-Unis, même si les deux tiers des alliés de l’OTAN devraient atteindre l’objectif d’ici la fin de l’année.

« Je pense que lorsque nous arriverons au sommet de l’OTAN à Washington en juillet, nous aurons des chiffres actualisés et serons dans une position encore meilleure en termes d’augmentation significative des dépenses de défense », a prédit Lungescu.

Trump promet de ne pas protéger les alliés de l’OTAN qui n’augmentent pas leurs dépenses

En février, l’ancien président Trump a déclaré lors d’un rassemblement électoral en Caroline du Sud qu’il encouragerait la Russie à « faire tout ce qu’elle veut » envers les alliés de l’OTAN qui ne paient pas leur juste part dans l’alliance militaire occidentale.

Faisant référence à une conversation avec un dirigeant anonyme d’un pays de l’OTAN qui lui a demandé : « Si nous ne payons pas, allez-vous quand même nous protéger », Trump a répondu : « Absolument pas ».

Depuis que Trump a quitté ses fonctions en janvier 2021, son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a déclaré que l’ancien président était sur le point de retirer les États-Unis de l’OTAN à la fin d’un sommet en 2018 et a déclaré qu’un nouveau mandat de Trump présentait une menace existentielle pour les trans. -Alliance atlantique.

« Beaucoup [NATO] « Les États-Unis nous doivent énormément d’argent… Les États-Unis ont payé et sont intervenus comme personne », a déclaré Trump lors d’une réunion de l’OTAN en juillet 2018, ajoutant que « quelque chose doit être fait ».

Trump va-t-il retirer les États-Unis de l’OTAN ?

« Je pense que Trump causera des dégâts importants lors d’un second mandat, des dégâts qui dans certains cas seront irréparables », a écrit Bolton dans ses mémoires de 2020, « The Room Where It Happened ». Il a déclaré qu’il pensait que Trump avait l’intention de retirer l’Amérique de l’alliance s’il était réélu.

« Je pense qu’il a bien l’intention de faire cela », a écrit Bolton. « Je pense que ce serait une décision catastrophique pour l’Amérique et pour toute une série d’autres choses. C’est une perspective très sombre de voir Trump pour un second mandat. »

« Je pense qu’en fait, le plus grand danger qu’il [Trump] « Ce qui est pour l’OTAN, c’est son imprévisibilité », a déclaré à CBS News Ben Hodges, ancien commandant général de l’armée américaine en Europe. « L’urgence des investissements dans la défense est encore plus grande si Trump s’avère n’être pas aussi fiable que tous les autres présidents américains l’ont fait. a été. »

Hodges a déclaré qu’un moyen de garantir que les alliés de l’OTAN maintiennent des relations diplomatiques harmonieuses avec toute nouvelle administration Trump serait que les alliés des États-Unis honorent leurs engagements et augmentent dès maintenant leurs dépenses de défense.

Mais il est sceptique quant à la décision de M. Trump de retirer les États-Unis de l’OTAN, soulignant une loi adoptée par le Congrès l’année dernière qui interdit au président de se retirer de l’OTAN ou d’utiliser des fonds appropriés à cette fin sans l’approbation des législateurs.

Un jeu de guerre simule l’effondrement de l’OTAN lors d’un deuxième mandat de Trump

Un récent jeu de guerre dirigé par Finley Grimble, ancien analyste du renseignement au ministère britannique de la Défense, a révélé que dans l’éventualité d’une seconde présidence Trump, l’alliance serait vulnérable à l’effondrement, même si les États-Unis ne se retiraient pas de l’OTAN.

Le jeu de guerre de Grimble reposait sur un scénario dans lequel Trump remporte les élections. La nouvelle administration tente immédiatement de négocier unilatéralement un accord de paix entre l’Ukraine et la Russie. Les négociations échouent et Trump réduit alors l’aide étrangère à l’Ukraine.

En l’absence de la majorité au Congrès nécessaire pour retirer formellement les États-Unis du traité de l’OTAN, la Maison Blanche de Trump réduit alors considérablement la participation américaine aux exercices de l’OTAN, notamment en déplaçant 50 % de la présence militaire américaine en Europe vers la région Indo-Pacifique.

Grimble a déclaré à CBS News que son analyse montrait qu’un tel scénario laisserait l’OTAN comme une « coquille creuse et non préparée » en poursuivant une politique de « dormance » de l’OTAN.

Dans le jeu de guerre de Grimble, Trump profite de la structure de commandement de l’OTAN dans laquelle le commandant suprême allié des forces de l’OTAN en Europe est toujours un officier américain et est responsable du commandement général des opérations militaires de l’OTAN.

« L’OTAN a des plans de guerre qui sont prêts à être déployés… mais le commandant suprême allié en Europe répondrait à Donald Trump », a déclaré Grimble à CBS News.

« Tu dis [the NATO supreme allied commander] arrêter de coopérer, arrêter de mettre en œuvre les plans, et tout s’effondre. Et c’est ce que Trump a fait dans ce jeu », a-t-il déclaré.