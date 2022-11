Les alliés de l’OTAN promettent de soutenir la Moldavie, la Géorgie et la Bosnie

BUCAREST (AP) – Hormis l’Ukraine, la Moldavie a été la plus durement touchée par l’invasion de son voisin par la Russie, a déclaré mercredi le ministre moldave des Affaires étrangères, alors que l’OTAN a offert un nouveau soutien à trois pays secoués par les effets de la guerre de Moscou qui dure depuis 10 mois.

Nicu Popescu a déclaré à l’Associated Press dans une interview dans la capitale roumaine que “nous voulons étendre notre coopération avec des partenaires qui soutiennent la Moldavie… qui incluent l’Union européenne (et) l’OTAN”.

Ce soutien à la Moldavie – ainsi qu’à la Géorgie et à la Bosnie – est venu des alliés de l’OTAN également mercredi lorsque les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont rencontré leurs homologues de l’OTAN pour discuter de la manière dont la plus grande organisation de sécurité au monde pourrait les aider face aux problèmes politiques, énergétiques et l’incertitude territoriale précipitée par la guerre.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré après les entretiens que les alliés avaient discuté de problèmes de sécurité communs avec les trois pays qui, selon lui, sont confrontés à la pression russe. Stoltenberg a déclaré que les membres de l’alliance ont accepté d’aider à former et à améliorer les institutions de sécurité et de défense des trois nations.

“S’il y a une leçon à tirer de l’Ukraine, c’est que nous devons les soutenir maintenant… alors que nous avons vu des développements aller dans la mauvaise direction comme nous l’avons vu avec l’invasion de l’Ukraine”, a déclaré Stoltenberg au Palais du Parlement à Bucarest.

La guerre de la Russie en Ukraine a eu un effet particulièrement troublant sur la Moldavie, le voisin de l’Ukraine, qui est actuellement confronté à une grave crise énergétique en raison de sa dépendance à l’énergie russe.

Au cours des dernières semaines, il a subi des coupures de courant massives à la suite de frappes russes sur le réseau énergétique ukrainien. Des missiles russes ont également traversé son ciel, des débris de missiles ont atterri sur son sol et, en avril, des explosions se sont produites dans la région sécessionniste soutenue par la Russie, la Transnistrie, où Moscou base environ 1 500 soldats.

“Chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouvel effet négatif de cette guerre sur nous”, a déclaré Popescu. «La semaine dernière… près de 80 à 90% du pays a été plongé dans l’obscurité pendant la majeure partie de la journée. Il s’agit d’une campagne russe vraiment, totalement inacceptable et très agressive qui vise l’Ukraine mais aussi au mépris total de notre sécurité.

La Moldavie a obtenu le statut de candidat à l’UE en juin, le même jour que l’Ukraine, et est constitutionnellement neutre, mais « la neutralité ne signifie pas la démilitarisation, nous avons besoin des moyens militaires et de tous les autres moyens pour défendre notre pays, pour défendre notre paix, pour défendre notre peuple contre l’agression », a ajouté Popescu.

Stoltenberg a déclaré mercredi aux journalistes que la Bosnie – qui a longtemps été ravagée par l’instabilité politique, l’ingérence russe et les tensions ethniques – est “importante pour la stabilité dans l’ensemble des Balkans occidentaux”. Le mois dernier, des manifestations ont secoué la moitié serbe de Bosnie du pays ethniquement divisé après que certains électeurs ont allégué qu’un dirigeant serbe de Bosnie pro-russe avait truqué une élection dans l’entité serbe, la Republika Srpska.

La ministre bosniaque des Affaires étrangères, Bisera Turkovic, a déclaré que son pays, où un gouvernement est en train d’être formé après les élections, “est très préoccupé par l’avenir”.

« Nous avons des mandataires, ou nous avions des mandataires, dans notre gouvernement, des mandataires russes. La division dans le pays est donc profonde et nous espérons que nous pourrons la surmonter. La présence de l’Otan est extrêmement importante pour la Bosnie-Herzégovine car elle est garante de notre sécurité », a-t-elle déclaré.

L’OTAN a promis à la Géorgie que, comme l’Ukraine, elle rejoindrait un jour l’alliance des 30 nations, mais les troupes russes ont envahi la Géorgie après que cette promesse ait été faite il y a 14 ans. Une région séparatiste géorgienne a menacé cette année d’organiser un référendum sur l’adhésion à la Russie.

Lors d’une conférence internationale sur l’aide à Paris la semaine dernière co-présidée par la France, l’Allemagne et la Roumanie ont levé plus de 100 millions d’euros (103 millions de dollars) pour soutenir la Moldavie, le pays le plus pauvre d’Europe. Plus tôt ce mois-ci, l’Union européenne a également promis au pays 250 millions d’euros (près de 258 millions de dollars) d’aide.

“Nous travaillons avec tous les partenaires … et cela nous aide”, a déclaré Popescu mercredi. “Dans le même temps, la vérité est qu’entre maintenant et avril (nous) avons encore beaucoup à faire pour nous assurer que nous aurons un approvisionnement ininterrompu en gaz et en électricité.”

Stephen McGrath et Lorne Cook, Associated Press