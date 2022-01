Les alliés de l’OTAN envoient des armes mortelles et des munitions à l’Ukraine tandis que l’Allemagne envoie des casques 5K

L’Allemagne a fourni un maigre don de seulement 5 000 casques et un hôpital de campagne pour soutenir l’Ukraine avant une éventuelle invasion russe tandis que d’autres alliés de l’OTAN déploient des forces dans les pays voisins et fournissent des armes et des munitions à l’Ukraine elle-même.

Les discussions diplomatiques sont au point mort cette semaine après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a fourni une réponse manuscrite aux demandes russes. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré jeudi que la réponse offrait « peu de raisons d’être optimistes », mais reconnaissait « des perspectives de poursuite du dialogue ».

L’OTAN a donc continué à déployer des troupes dans la région – mais pas en Ukraine elle-même – pour tenter de dissuader l’invasion par la Russie.

L’Ukraine a demandé à l’Allemagne, qui entretient des forces militaires de quelque 261 700 personnes, pour fournir au moins 100 000 casques et équipements de protection à la nation vulnérable. L’Allemagne a répondu avec une offre de 5 000 casques à utiliser par les troupes – une offre que le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a qualifiée de « blague ».

« Le comportement du gouvernement allemand me laisse sans voix », a déclaré Klistschko dit dans une interview. « Le ministère de la Défense n’a apparemment pas réalisé que nous sommes confrontés à des forces russes parfaitement équipées qui peuvent déclencher une nouvelle invasion de l’Ukraine à tout moment. Quel type de soutien l’Allemagne enverra-t-elle ensuite, des oreillers ? »

Le chancelier allemand Olaf Scholz a insisté sur le fait que son pays ne fournirait pas d’aide « mortelle » à l’Ukraine car les responsables ne souhaitent pas « alimenter la situation » et préfèrent trouver une solution diplomatique. L’Allemagne fournira un hôpital de campagne complet et la formation nécessaire, mais le membre européen le plus critique de l’OTAN est par ailleurs en deçà des autres alliés de l’OTAN, qui semblent pleinement reconnaître le danger imminent que la Russie représente pour la stabilité et l’indépendance de l’Ukraine.

La semaine dernière, les États-Unis ont livré 200 000 livres de munitions et d’armes aux défenseurs ukrainiens de première ligne dans le cadre d’un investissement total prévu de 2,7 milliards de dollars pour améliorer la sécurité du pays.

La Turquie a fourni à l’Ukraine des drones antichars, provoquant un appel inconfortable du président russe Vladimir Poutine, tandis que le Royaume-Uni a expédié des missiles antichars à l’Ukraine ainsi que des troupes pour former les forces ukrainiennes, Le gardien signalé.

Et certains pays de l’OTAN ont déployé diverses forces militaires pour nations membres qui bordent l’Ukraine et la Russie, y compris la Roumanie, l’Estonie, la Pologne et la Lituanie.

Les États-Unis ont déployé mercredi six chasseurs à réaction en Estonie dans le cadre de la Baltic Air Policing Mission. Le Commandement européen a affirmé que les jets resteraient dans le pays jusqu’à la fin de la semaine prochaine, mais le général de division Jöerg Lebert, chef d’état-major, a noté que les jets « contribueraient à la posture de défense collective de l’Alliance ».

L’arrivée d’avions à réaction intervient alors que le président Biden a mis des milliers de soldats en état d’alerte alors qu’il envisageait de les déployer et de renforcer un effort plus large de l’OTAN pour protéger les pays alliés limitrophes de la Russie et de l’Ukraine.

Le président roumain Klause Iohannis a déclaré mercredi que son pays était prêt à accueillir un nombre substantiel de troupes de l’OTAN. Le pays maintient déjà une force terrestre multinationale pouvant compter jusqu’à 4 000 soldats, et les États-Unis ont des soldats stationnés dans des bases distinctes en Roumanie et en Bulgarie, Reuter signalé.

« Les mesures que l’Otan a prises jusqu’à présent pour renforcer sa présence militaire sur le flanc oriental sont une réponse éminemment défensive aux défis sécuritaires croissants dans la région », a déclaré Iohannis.

La ministre française des Armées Florence Parly s’est engagée à aider à renforcer les liens militaires avec la Roumanie, y compris l’acquisition de navires de la marine française, selon ABC Nouvelles.

« La situation sécuritaire actuelle est préoccupante sur le flanc oriental de l’Europe », a déclaré Parly aux médias après la réunion. « Dans ce contexte, les Roumains sont à juste titre soucieux de renforcer leur propre sécurité, alors que les tensions en Ukraine continuent de s’intensifier… nous comprenons votre situation et voulons vous soutenir. »

Même le Danemark a déployé des avions de combat en Lituanie, et l’Espagne et le Danemark ont ​​déployé des frégates dans la mer Baltique. OTAN a débuté un « exercice militaire majeur » en mer Méditerranée lundi, qui comprenait le porte-avions USS Harry S. Truman, comme une démonstration que l’alliance est « unie, capable et forte ».