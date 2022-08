Les alliés de Liz Truss lancent une attaque contre Rishi Sunak affirmant qu’il s’est « creusé les talons » à cause de la bureaucratie du Brexit

Des alliés de haut rang de la candidate à la direction des conservateurs, Liz Truss, ont accusé son rival Rishi Sunak d’avoir « creusé les talons » en tant que chancelier pour résister aux efforts visant à réduire les formalités administratives après le Brexit.

Dans une attaque brutale contre leur ancien collègue, le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng et le secrétaire en chef du Trésor Simon Clarke ont également affirmé que M. Sunak voulait “normaliser” une charge fiscale élevée depuis 70 ans.

“Rishi a abandonné”, ont-ils dit. “Il veut que les gens craignent qu’il n’y ait pas d’alternative à la récession et que la seule option soit d’endiguer l’hémorragie avec une politique économique favorable aux travaillistes.”

Dans leurs article commun dans Le télégraphe, ils ont affirmé: “Il parle de réduire les réglementations de l’UE, mais il a reculé en tant que chancelier contre les efforts visant à faire exactement cela et à réaliser les avantages du Brexit”.

M. Clarke, qui a travaillé sous l’ancien chancelier, et M. Kwarteng, ont ajouté: «Nous l’avons tous les deux vu au Cabinet, notamment en résistant aux réformes du règlement Solvabilité II de l’UE – rendant plus difficile pour les fonds de pension et les investisseurs d’investir dans les entreprises britanniques – et étant rétrograde pour aller de l’avant avec une législation visant à résoudre les problèmes avec le protocole d’Irlande du Nord.

Une source de campagne dans l’équipe de M. Sunak, cependant, a déclaré au journal qu’il était “catégoriquement faux” qu’il ait résisté aux réformes de Solvabilité II et ait soutenu l’approche dure à Bruxelles.

Un porte-parole de l’ancien chancelier a également déclaré à The Independent: “Rishi était l’un des rares ministres à avoir proposé de véritables réformes du Brexit en tant que chancelier.”

“De la création de huit ports francs à la déchirure du règlement de l’UE en matière de services financiers, il a présenté un plan approprié de réforme et de changement”, ont-ils ajouté.

Au cours de la campagne, M. Sunak a également promis qu’il “aurait supprimé ou réformé l’ensemble de la législation, de la bureaucratie et de la bureaucratie de l’UE” d’ici les prochaines élections – promettant de procéder à un examen de toutes les règles retenues dans les 100 jours suivant la prise Bureau.

Malgré les appels de certains milieux pour atténuer les attaques bleu sur bleu, les deux parties ont échangé des coups de plus en plus amers ces derniers jours, l’article de M. Kwarteng et M. Clarke étant le dernier incident.

Hier soir, l’équipe de M. Sunak a également accusé Mme Truss d'”un revirement majeur sur le plus gros problème auquel le pays est actuellement confronté” plus tôt dans la journée, lorsqu’elle a reculé devant son refus antérieur d’envisager des “aides” pour ceux qui ne pouvaient pas payer leur factures de gaz et d’électricité.

Le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng avec la candidate à la direction des conservateurs Liz Truss (Reuters)

Un assistant de Sunak a déclaré: «C’est très bien d’offrir des mots vides sur« faire tout ce que vous pouvez », mais il n’y a pas beaucoup de façons différentes d’agir à ce sujet. Agir signifie fournir un soutien direct, ce que Truss avait précédemment qualifié de « documents ».

“Deux fois maintenant, Truss a commis une grave erreur de jugement morale et politique sur une politique affectant des millions de personnes, après avoir annulé la semaine dernière des plans visant à réduire le salaire des enseignants et des forces armées en dehors de Londres. Des erreurs comme celle-ci au gouvernement coûteraient au Parti conservateur les prochaines élections générales.

Mais un porte-parole de l’équipe de Truss a rétorqué : « Rishi Sunak ne saurait pas comment les gens bénéficient d’une réduction d’impôt car il n’a jamais réduit d’impôt de sa vie.

“Les gens n’ont pas voté pour que le Parti conservateur soit soumis à une politique d’envie à l’ancienne à la Gordon Brown.”