Les alliés de l’ex-Premier ministre pakistanais Khan reprennent leur marche sur Islamabad

L’impasse persistante entre le gouvernement et le parti Tehreek-e-Insaf de Khan a aggravé les troubles politiques à un moment où le gouvernement est également confronté au grand défi de fournir des tentes et de la nourriture aux personnes déplacées par les inondations dévastatrices de cet été avant l’hiver. Des milliers de personnes vivent toujours dans des zones ouvertes à la suite des inondations qui ont tué 1 739 personnes et touché 33 millions de personnes depuis la mi-juin.

Treize autres personnes ont également été blessées dans l’attaque, que Khan impute au Premier ministre Sharif et à deux autres responsables du gouvernement et de l’armée. Khan n’a fourni aucune preuve à l’appui de l’allégation. Le gouvernement et l’armée ont nié l’accusation de Khan, affirmant que l’agresseur avait été arrêté peu de temps après la fusillade et qu’il était toujours interrogé.