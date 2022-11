Les alliés de l’ex-Premier ministre pakistanais Khan reprennent leur marche sur Islamabad

ISLAMABAD (AP) – Des milliers d’alliés de l’ancien Premier ministre Imran Khan devraient reprendre leur marche de protestation sur la capitale du pays jeudi dans le but de solliciter des élections anticipées, une demande que le Premier ministre Shahbaz Sharif rejette.

L’impasse persistante entre le gouvernement et le parti Tehreek-e-Insaf de Khan a aggravé les troubles politiques à un moment où le gouvernement est également confronté au grand défi de fournir des tentes et de la nourriture aux personnes déplacées par les inondations dévastatrices de cet été avant l’hiver. Des milliers de personnes vivent toujours dans des zones ouvertes à la suite des inondations qui ont tué 1 739 personnes et touché 33 millions de personnes depuis la mi-juin.

Fawad Chaudhry, un haut responsable du parti Tehreek-e-Insaf de Khan, a déclaré jeudi que leur marche de protestation sur Islamabad reprenait depuis Wazirabad, un district de la province orientale du Pendjab où l’ancien Premier ministre a échappé de peu à une tentative d’assassinat le 3 novembre. Un homme armé a ouvert le feu lors d’un rassemblement de protestation, blessant à la jambe le chef de l’opposition populaire du pays et tuant l’un de ses partisans.

Treize autres personnes ont également été blessées dans l’attaque, que Khan impute au Premier ministre Sharif et à deux autres responsables du gouvernement et de l’armée. Khan n’a fourni aucune preuve à l’appui de l’allégation. Le gouvernement et l’armée ont nié l’accusation de Khan, affirmant que l’agresseur avait été arrêté peu de temps après la fusillade et qu’il était toujours interrogé.

Selon la police, l’agresseur a agi seul et était un extrémiste religieux.

Khan devrait s’adresser aux participants par liaison vidéo, selon son parti, qui dit que les députés de Khan, dont Chaudhry, mèneront la marche.

Khan lui-même dirigera la marche lorsqu’elle atteindra Rawalpindi, près d’Islamabad.

La procession, qui a commencé il y a deux semaines, était pacifique jusqu’à l’attaque du 3 novembre, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’instabilité politique croissante au Pakistan au milieu de son histoire de violence politique et d’assassinats.

Khan a accusé Sharif, la ministre de l’Intérieur Rana Sanaullah Khan et le général de l’armée Faisal Naseer de travailler pour l’agence d’espionnage Inter-Services Intelligence et d’avoir orchestré la fusillade. Le ministre et Khan, qui ne sont pas liés, et le gouvernement de Sharif affirment que les allégations de Khan étaient un “paquet de mensonges”.

Le gouvernement dit qu’il a déjà ordonné une enquête de haut niveau sur l’attaque.

Khan a été évincé en avril lors d’un vote de censure au Parlement, mais il affirme que sa destitution était illégale et qu’il s’agissait d’un complot de ses opposants politiques orchestré par les États-Unis, une accusation niée par Washington et Sharif.

Le convoi de protestation de Khan est parti de Lahore il y a deux semaines avec Khan et des milliers de ses partisans – dans des camions, des voitures ou à pied – marchant vers Islamabad pour ce qui devait être un rassemblement à durée indéterminée jusqu’à ce que ses demandes soient satisfaites.

Munir Ahmed, Associated Press