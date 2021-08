Les alliés de Kamala Harris tiennent des pourparlers de crise après des rapports explosifs sur un bureau toxique «où les stagiaires pleurent» et une popularité en baisse

Les alliés de KAMALA Harris ont tenu des pourparlers de crise à la suite de rapports explosifs faisant état d’un bureau toxique « où les stagiaires pleurent » et d’une baisse de la popularité du vice-président, selon un rapport.

Parmi les personnes présentes figuraient l’ancienne directrice des communications d’Obama à la Maison Blanche, Jennifer Palmieri, et l’ancienne conseillère de Bill et Hillary Clinton, Kiki McLean.

De hauts responsables démocrates ont dîné ensemble le mois dernier dans un effort urgent pour renforcer l’image de la vice-présidente Kamala Harris Crédit : La Méga Agence

L’ancienne conseillère de Bill et Hillary Clinton, Kiki McLean (à l’extrême gauche) aurait assisté au dîner du mois dernier pour aider le vice-président Harris qui avait mauvaise presse Crédit : Getty

Parmi les autres personnes qui auraient dîné dans la maison privée de DC pour aider Harris, citons les porte-parole de la campagne d’Hillary Clinton, Karen Finney et Adrienne Elrod, la conseillère de Biden, Stephanie Cutter, et la cohorte de confiance de Harris, Minyon Moore.

L’autre intention du repas était d’apporter son soutien à sa chef de cabinet Tina Flournoy, selon Axios.

Personne du bureau du vice-président de Harris n’a assisté au dîner, selon le rapport.

Elle n’a pas non plus pesé ou discuté du repas impliquant des conseillers extérieurs à manger pour fournir de l’aide.

« Le but était de savoir comment ce groupe peut-il être favorable de l’extérieur », a déclaré une personne familière avec le dîner dans une interview avec Axios.

« Il s’agissait moins de savoir comment trier l’infrastructure [of Harris’ operation], et c’était plus comment ce groupe peut-il contribuer à s’assurer que non seulement son équipe profite au maximum de ce moment – en tant que première femme de couleur à la Maison Blanche – mais comment pouvons-nous aider de l’extérieur ?’ »

Une autre source a déclaré que les femmes s’unissaient pour riposter contre les « connotations sexistes » contre Harris.

« Beaucoup d’entre nous ont vécu la campagne Clinton et veulent aider à freiner certaines des dynamiques de genre dans la couverture médiatique qui ont eu un impact sur (Hillary Clinton) », a déclaré la source à Axios.

« C’était comme : « Nous avons déjà vu ça auparavant ».

« C’est subtil.

« Mais quand les choses ne vont pas bien pour un homme politique, nous posons des questions très différentes, et ils ne sont pas tenus de rendre des comptes comme une femme leader l’est. »

POUSSER LE PROCUREUR PASSÉ

Une grande partie du bavardage parmi les centrales de communication visait à essayer d’amplifier l’expérience de Harris en tant que procureur général de Californie, puis son mandat en tant que sénateur américain.

Le moment du repas est venu alors qu’une rafale de gros titres a signalé qu’elle vacillait en tant que tsar des frontières alors que des dizaines de milliers de migrants – dont beaucoup d’enfants – sont arrivés aux États-Unis, selon Axios citant des données du ministère de la Sécurité intérieure.

Fin juin, Harris s’est rendu à la frontière sud, juste au moment où l’ancien président Donald Trump a annoncé qu’il se rendrait à McAllen, au Texas.

Une fois sur place, elle a discuté des « causes profondes » pour lesquelles tant de gens abandonnent leur pays pour se diriger vers le nord.

« PROGRES » À LA FRONTIÈRE

Elle a également pointé du doigt la responsabilité de la crise en cours à la frontière américano-mexicaine contre l’ancien président Donald Trump.

« Nous avons hérité d’une situation difficile », a-t-elle expliqué et a ajouté qu’El Paso est l’endroit où la politique controversée de séparation des enfants a commencé pendant que Trump était au pouvoir.

« En cinq mois, nous avons progressé.

« Notre administration – il est important d’être clair – travaille à la construction d’un système d’immigration juste, fonctionnel et humain.

« Nous avons examiné un système dans lequel des personnes ont été hébergées dans des conditions inhumaines au cours des dernières années, un système d’asile qui a été brisé et doit être reconstruit. »

Le rapport du dîner concordait après qu’un rapport de Politico a interrogé 22 assistants vice-présidentiels actuels et anciens, des responsables administratifs et des associés de Harris et de Biden et a décrit le bureau comme « abusif » et un endroit où les gens se sentent traités comme des merdes. »

« CULTURE DE TRAVAIL TOXIQUE »

D’autres anciens collaborateurs de l’époque-Sen. Le bureau de Harris a décrit une « culture de travail toxique » où les stagiaires s’effondraient en sanglots et la peur constante ressentie par les membres du personnel qu’elle puisse leur attaquer.

Les membres du personnel qui ont travaillé avec le démocrate avant qu’elle ne devienne vice-présidente de Joe Biden l’ont décrite comme mettant régulièrement fin à une conversation téléphonique.

« Si elle appelait pour parler, puis changeait d’avis, elle raccrocherait simplement le téléphone au nez », a déclaré une source à Business Insider.

D’autres ont été blâmées et aspergées de « beaucoup d’abus verbaux sur les raisons pour lesquelles elle n’était pas préparée » et sur le fait qu’elle voulait toujours un type de stylo spécifique.

Le rapport du dîner de crise survient également alors qu’Anthony Bernal, qui est l’un des principaux collaborateurs de la première dame Jill Biden, est accusé d’avoir « réprimandé » ses collègues le faisant comparer au personnage de Meryl Streep dans Le diable s’habille en Prada ou Littlefinger dans Game of Trônes.

« Il a une circonscription d’une personne et il est très efficace en son nom », a déclaré un responsable de Biden.

Stephanie Cutter, directrice de campagne adjointe du candidat de l’époque, Joe Biden, était présente au dîner de crise dans une maison privée de Washington DC Crédit : Getty

L’ancienne directrice des communications d’Obama à la Maison Blanche, Jennifer Palmieri, était présente au dîner pour aider Harris et soutenir également sa chef de cabinet, Tina Flournoy. Crédit : Getty

La cohorte de confiance du vice-président Harris, Minyon Moore, aurait également assisté au dîner Crédit : Getty