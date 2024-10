Les alliés de Harris cherchent à maintenir la « coalition Biden » dans le giron

En tant que président Joe Biden luttant pour rester dans la course à la présidentielle cet été, les conseillers ont souvent soutenu qu’il existait une « coalition Biden » – une cohorte que seul le président sortant pouvait rassembler. Avec le vice-président Kamala Harris Au sommet de la liste des démocrates, l’attention s’est déplacée vers ces électeurs, comme les électeurs blancs de la classe ouvrière dans des endroits comme la Pennsylvanie, les personnes âgées et les syndiqués.

Un super PAC pro-Harris a diffusé une série de publicités – en forte rotation pendant les séries éliminatoires de la Ligue majeure de baseball – présentant des témoignages d’électeurs de la classe ouvrière, ainsi que d’électeurs qui déclarent avoir précédemment soutenu l’ancien président. Donald Trumpqui font écho au message de Biden. Une coalition de groupes syndicaux ciblant les membres des syndicats dans les États du champ de bataille pointe du doigt le mandat de Biden. Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., a pour objectif de maintenir les électeurs qui ont soutenu Trump en 2016 et Biden en 2020 dans le camp démocrate avec un discours populiste et progressiste qui s’appuie sur les réalisations de Biden.

Et le gouverneur du Minnesota. Tim Walzle colistier de Harris, a eu un itinéraire de campagne qui reflète étroitement celui de Biden au cours de ce cycle électoral et des précédents. Vendredi, à Scranton, en Pennsylvanie – la ville natale de Biden – Walz a plaidé en faveur d’un nouveau candidat démocrate en soulignant leurs valeurs communes.

« Ce patriotisme, ce patriotisme féroce, qui donne la priorité au peuple américain, est exactement ce qui guide Kamala Harris tout au long de sa carrière », a déclaré Walz au même endroit où Biden a prononcé un discours économique en avril.

Les conseillers de Biden insistent sur le fait que le président continue d’atteindre les circonscriptions clés, quoique de manière plus discrète. Vendredi, il a organisé un événement officiel sur les terres tribales de l’Arizona, s’adressant à un groupe d’électeurs qui ont contribué à faire basculer cet État pour lui il y a quatre ans.

Lorsqu’on lui a demandé qui faisait le plaidoyer auprès des électeurs de Biden sinon Biden, le sénateur Chris Coons, D-Del., a répondu : « Kamala Harris ». La campagne Harris souligne des événements comme un récent arrêt dans une salle syndicale à Lansing, dans le Michigan, où elle a souligné le bilan de l’administration en matière de fabrication et le rôle essentiel du mouvement syndical dans le soutien de la classe moyenne.

Coons a noté que le vice-président avait fait campagne dans les plus grandes villes de Pennsylvanie, mais aussi dans des endroits comme Wilkes-Barre, Johnstown et Erie pour atteindre le type d’électeurs que Biden considère depuis longtemps comme sa base. L’ami de longue date de Biden a déclaré que lors de son récent arrêt à Scranton, il avait reçu de nombreuses questions de partisans démocrates sur le président, qu’il a à son tour utilisées pour faire un discours différent pour faire voter Harris.

« Les amis, c’est simple. Si nous perdons, cela le tuera. Littéralement », se souvient Coons. « Si nous gagnons, rien ne le rendra plus heureux. »

Harris a dû faire face à un difficile exercice d’équilibre, faisant preuve de loyauté tout en établissant son indépendance par rapport à Biden, qui continue de souffrir dans les sondages d’opinion publique. Elle a répété à plusieurs reprises au cours des dernières semaines que sa présidence ne serait pas une prolongation de la sienne. Les alliés du président affirment donc que leurs efforts sont essentiels pour garantir que les piliers de Biden soient toujours informés des réalisations économiques du président.

Et pour certains électeurs que Biden a gagnés en 2020, le message ne concerne plus seulement lui.

« Le paradoxe de ce moment est que cette administration… restera l’une des administrations les plus efficaces et transformatrices de l’histoire », a déclaré Randi Weingarten, présidente de la Fédération américaine des enseignants. « Mais il y a une différence entre ce qui sera vu à travers une lentille historique et ce que l’on voit actuellement. »

Weingarten, notant que Biden a fait appel à Harris pour présider son groupe de travail de la Maison Blanche sur l’organisation et l’autonomisation des travailleurs, a déclaré que son syndicat et d’autres se concentrent sur la messagerie de membre à membre où ils agissent en tant que validateurs du vice-président auprès des électeurs qui ne le sont pas. qui la connaît ou qui pourrait entendre des contre-messages de la part des partisans de Trump.

« Nous la connaissons et nous travaillons avec elle depuis trois ans et demi, et nous sommes devenus des substituts pour elle en termes de qui elle est et de ce qu’elle fait », a déclaré Weingarten avant un événement à Scranton qui fait partie de la tournée nationale en bus de son syndicat. « Nous sommes devenus, d’une certaine manière, des personnes qui peuvent dire : ‘Elle, c’est nous et elle se bat pour nous.' »

Une série de publicités de Future Forward PAC – un groupe formé pour soutenir la réélection de Biden qui s’est concentrée sur l’élection de Harris – diffuse des publicités plaidant en faveur de l’équité fiscale, une position que Biden avait mise au premier plan. Les publicités montrent un extrait de Trump disant aux donateurs de la campagne qu’ils sont « riches comme l’enfer » et qu’ils bénéficieraient de réductions d’impôts s’il était élu.

Cette semaine, dans le New Hampshire, Biden a été rejoint par Sanders pour avertir de ce qu’une administration républicaine et le Congrès signifieraient pour une autre réalisation phare de l’administration : permettre à Medicare de négocier des prix plus bas pour les médicaments sur ordonnance.

Sanders a félicité Biden et Harris « pour avoir eu le courage d’être la première administration de l’histoire de ce pays à résister à la cupidité de l’industrie pharmaceutique ». Il s’agissait de l’un des deux douzaines d’événements à travers le pays auxquels Sanders a participé depuis septembre et qui visaient à mettre en évidence un programme progressiste en partie réalisé sous Biden, y compris des arrêts dans des bureaux de campagne coordonnés au Nevada avec des membres du Culinary Workers Union et de United Auto. Le président des travailleurs Shawn Fain dans le Michigan.

Ce week-end, Biden se rendra à Pittsburgh pour rencontrer les membres et les dirigeants de LIUNA, qui représente 70 000 travailleurs des secteurs de la construction et de l’énergie. Le syndicat a organisé des rassemblements et d’autres événements de syndicalisation là-bas ainsi qu’au Michigan, au Wisconsin et au Nevada, ciblant ses propres membres ainsi que d’autres membres du syndicat.

Cette semaine, à huis clos, Biden a eu des réunions séparées avec des dirigeants syndicaux de Pennsylvanie et du Wisconsin pour discuter des efforts visant à encourager leurs membres à soutenir Harris. Il a enregistré une vidéo et un appel automatisé pour la candidate au Sénat dans son État d’origine, le Delaware, la représentante Lisa Blunt Rochester.

« Biden obtient des résultats encore plus historiques pour les familles américaines et il maximise chaque jour de son mandat et de ses voyages à travers le pays, mettant en lumière les avantages qui changent la vie et le rôle du vice-président Harris dans leur mise en œuvre », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com