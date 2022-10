Les alliés de Boris Johnson partagent des sondages avec des députés montrant que lui seul peut gagner le mur rouge

Un NOUVEAU sondage qui montre que seul Boris Johnson peut garder le mur rouge est partagé par ses alliés avec des députés hésitants.

Les chiffres montrent que l’ex-Premier ministre est le seul espoir du parti de remporter les prochaines élections générales dans des régions clés du nord.

Boris Johnson revient de ses vacances dans les Caraïbes au milieu des spéculations selon lesquelles il pourrait à nouveau représenter la direction conservatrice. Crédit : Chris Eades

Les principaux alliés qui soutiennent l’ex-Premier ministre envoient les chiffres aux députés nerveux de Red Waller dans le but de consolider leur soutien.

Cela montre que leurs électeurs préfèrent “majoritairement” Boris Johnson, qui a un taux d’approbation de +36% – bien au-dessus de ses rivaux Rishi Sunak (+21) et Penny Mordaunt (+22).

Un sondage réalisé par Portland Communications entre le 14 et le 16 octobre révèle que les électeurs conservateurs qui ont soutenu le parti en nombre record en 2019 ne se sont pas pleinement engagés à voter pour un autre parti lors des prochaines élections.

Cela montre que seulement 9 % des personnes qui ont voté pour les conservateurs en 2019 se sont engagées à « ne plus jamais » voter pour eux, et 40 % ont répondu qu’ils leur donnaient « peut-être » une autre chance.

Mais 14% ont révélé qu’ils ne voteraient “presque certainement pas” à nouveau pour le bleu.

Lorsqu’on leur a demandé quel chef potentiel les rendrait plus susceptibles de voter conservateur aux prochaines élections générales, Boris est arrivé en tête avec 56% de soutien.

L’expert britannique des élections et ancien directeur général de Vote Leave, Matthew Elliott, a déclaré: «Boris Johnson interroge la tête et les épaules au-dessus de tout autre candidat parmi le groupe d’électeurs dont le Parti conservateur a le plus besoin s’il a le moindre espoir de gagner les prochaines élections.

“La coalition électorale que Boris a construite en 2019 était historique – et il est clair qu’il reste la seule personne capable de les ramener dans le giron.”

L’ancien chancelier, M. Sunak, a été soutenu par plus de 100 députés conservateurs, ce qui signifie qu’il peut officiellement être en lice pour le leadership.

Il est le premier à atteindre le seuil après avoir pris d’assaut BoJo et Penny Mordaunt.

Il y a actuellement 105 personnes qui ont publiquement soutenu M. Sunak, 106 dont lui-même, et 110 députés au total, y compris ceux qui ont manifesté leur soutien dans les coulisses.

L’ancien Premier ministre Boris compte 55 soutiens publics, 56 dont lui-même et 71 au total, tandis que la chef de la Chambre des communes, Mme Mordaunt, est à la traîne avec 22 soutiens publics, 23 dont elle-même et 25 au total.

Bojo a atterri au Royaume-Uni après avoir obtenu plus de soutien pour être le prochain Premier ministre.