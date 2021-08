Les alliés commerciaux de Cuomo et les donateurs se taisent après un rapport sur le harcèlement sexuel

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, s’exprime depuis la tour One World Trade Center lors d’une annonce à New York, le 15 juin 2021.

Les alliés du monde des affaires et les principaux donateurs du gouverneur de New York Andrew Cuomo ne se sont pas précipités à sa défense à la suite d’un rapport du bureau du procureur général de l’État détaillant plusieurs cas de harcèlement sexuel présumé.

CNBC a contacté bon nombre des principaux donateurs et entreprises associées du gouverneur après le procureur général de New York Letitia James a publié le rapport de 165 pages des enquêteurs indépendants disant qu’au moins 11 femmes avaient été harcelées sexuellement par Cuomo et que son bureau était un environnement intimidant.

Presque tous les donateurs, alliés et conseillers contactés ont refusé de commenter les allégations portées contre le gouverneur. Ils n’ont pas non plus indiqué s’ils continueraient à s’associer à lui en tant que dirigeants du Parti démocrate, comme le chef de la majorité au Sénat américain Chuck Schumer, également new-yorkais, l’a appelé à démissionner.

Un conseiller de longue date de Cuomo ne pensait pas que le soutien durerait beaucoup plus longtemps. « Je pense que tout s’effondre », a déclaré le conseiller à propos du soutien du gouverneur dans le monde des affaires. Cette personne a refusé d’être nommée en raison de la nature privée des conversations qu’elle a eues.

Le gouverneur brigue un quatrième mandat. La campagne de réélection de Cuomo a permis de récolter plus de 2 millions de dollars au premier semestre 2021 auprès de certains chefs d’entreprise de New York malgré toute la controverse qui l’entoure.

Alors que Cuomo continue de nier bon nombre des accusations, une baisse potentielle des fonds et du soutien de certains des donateurs les plus riches de l’État pourrait être fatal à ses chances de réélection.

Beaucoup de ces donateurs ont des liens avec les chefs du parti, y compris Henry Munoz, l’ancien président des finances du Comité national démocrate qui a donné 25 000 $ à Cuomo fin janvier. Il a été annoncé en 2020 que Munoz rejoignait alors campagne présidentielle du candidat Joe Biden. Un porte-parole du DNC et Munoz n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Biden devrait aborder le rapport contre Cuomo mardi après que l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a qualifié les allégations d’« odieuses ».

« Je ne sais pas si quelqu’un aurait pu regarder [James’ press conference] ce matin et je n’ai pas trouvé les allégations odieuses – je sais que je l’ai certainement fait », a déclaré Psaki.

Un cadre de Wall Street, qui était récemment en conversation privée avec Cuomo et des chefs d’entreprise au sujet de la suppression du plafond des déductions fiscales locales et nationales de New York, a déclaré à CNBC dans un SMS que le rapport n’était « pas génial ». Pourtant, cette personne a dit « oui » lorsqu’on lui a demandé si elle continuerait à soutenir Cuomo après le rapport de James.

Cette personne n’a pas expliqué pourquoi et a refusé d’être nommée afin d’éviter les représailles.

Barry Diller, le fondateur du géant des médias IAC, a donné plus de 22 000 $ à la campagne de réélection de Cuomo en janvier. Lorsqu’on lui a demandé de commenter, une porte-parole d’IAC a déclaré à CNBC que Diller était « incapable de participer à l’histoire ».

Dennis Mehiel, un homme d’affaires new-yorkais de longue date qui est proche de Cuomo et du président Joe Biden depuis des années, a déclaré quelques heures avant la publication de cette histoire mardi qu’il « n’avait pas vu » le rapport et qu’il l’examinerait puis y répondrait. CNBC n’a pas eu de réponse de Mehiel. Mehiel a contribué 12 500 $ à la campagne de Cuomo en juin.

Susanne Durst, l’épouse du titan de l’immobilier Douglas Durst, a donné 10 000 $ à Cuomo en juin. Après avoir demandé si Durst continuerait à soutenir Cuomo, un porte-parole a répondu : « Nous ne discutons pas des contributions politiques. »

D’autres ont déclaré à CNBC qu’ils étaient trop occupés pour parler du gouverneur et n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de suivi.

John Catsimatidis, milliardaire et fondateur de la chaîne d’épicerie Gristedes, avait précédemment déclaré à CNBC qu’il souhaitait attendre de voir ce que les enquêtes révéleraient avant de prendre sa décision sur Cuomo. Il a dit vers midi HE mardi qu’il était en train de déjeuner et qu’il retournerait les appels par la suite. Au moment où CNBC a publié cette histoire, Catismatidis n’avait pas répondu aux demandes de commentaires. Il a contribué 25 000 $ à la campagne de Cuomo en juin.

Il en va de même pour un cadre d’une équipe sportive professionnelle de New York qui a également connu et travaillé avec le gouverneur pendant plus d’une décennie. Cette personne a dit qu’il voulait d’abord voir le rapport et qu’il était en réunion, mais qu’il rappellerait plus tard.

Cet exécutif n’a pas rappelé.