Les alliés commerciaux de Biden aident la Maison Blanche à courtiser le secteur privé dans la lutte contre le changement climatique

Les alliés du président Joe Biden dans le milieu des affaires ont aidé la Maison Blanche à essayer d’amener le secteur privé à soutenir le programme de l’administration en matière de changement climatique.

Plusieurs chefs d’entreprise qui travaillent avec la Maison Blanche ont déclaré à CNBC que l’effort était une divergence majeure par rapport à ce qu’ils avaient vu sous l’administration Trump.

Par exemple, les dirigeants se disent moins inquiets à propos d’un tweet du président s’ils essaient de faire pression pour de nouvelles politiques climatiques. L’ancien président Donald Trump était connu pour cibler les entreprises qui semblaient s’opposer à lui sur des questions clés.

« Il n’y a plus la peur du tweet, qui, je pense, était une peur légitime de la part de nombreux chefs d’entreprise en essayant de s’exprimer sur ces questions », Hugh Welsh, président de DSM North America dont la société est membre du groupe PDG Climate Dialogue, a déclaré lundi à CNBC.

Biden a proposé une politique de changement climatique plus agressive que son prédécesseur. Trump a retiré les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat en 2017 et a levé les réglementations de l’ère Obama sur le gaz méthane, entre autres initiatives qui pourraient finir par nuire à l’environnement. Biden a ramené les États-Unis dans l’accord de Paris sur le climat le jour de son inauguration.

Biden a également fait de la lutte contre le changement climatique un élément clé de son plan d’infrastructure de 2 billions de dollars. La proposition de Biden pousse à investir 174 milliards de dollars sur le marché des véhicules électriques. Tout cela fait partie de l’objectif du président de ramener le pays à zéro émission nette de carbone d’ici 2050.

Tom Steyer, un milliardaire qui s’est présenté à la présidence lors de la primaire démocrate, fait partie de plusieurs chefs d’entreprise qui ont activement engagé la Maison Blanche et les dirigeants de l’administration sur leurs propositions climatiques.

Steyer s’est entretenu avec la secrétaire au Trésor Janet Yellen et la conseillère climatique de la Maison Blanche Gina McCarthy sur la nécessité de travailler avec le secteur privé sur ce qui sera probablement l’une des initiatives les plus coûteuses du président, selon une personne ayant une connaissance directe de la question.

Steyer a dépensé des millions pour vaincre Trump et a investi dans des initiatives sur le changement climatique. Il a une valeur nette de 1,4 milliard de dollars, selon Forbes.

Steyer a également été conférencier à la conférence annuelle sur le climat de Morgan Stanley, a noté cette personne. Steyer a déclaré aux dirigeants et aux investisseurs lors de la réunion qu’ils ne devraient pas investir dans des sociétés de combustibles fossiles, comme moyen de lutter contre le changement climatique.

Cette personne a refusé d’être nommée pour discuter de questions privées. Les représentants de Morgan Stanley n’ont pas renvoyé les demandes de commentaires. La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire avant la publication.

La Chambre de commerce et le CEO Climate Dialogue ont également engagé la Maison Blanche sur des initiatives climatiques. La Chambre s’oppose au projet de Biden d’augmenter les impôts sur les sociétés, mais soutient une refonte des infrastructures.

Le CEO Climate Dialogue compte près de deux douzaines de membres, dont des entreprises de Wall Street et du secteur de l’énergie. L’objectif de l’organisation est de promouvoir le recours au secteur privé et une approche davantage axée sur le marché pour garantir des émissions nettes nulles d’ici 2050.

Welsh, du PDG Climate Dialogue, a déclaré à CNBC que le groupe était en contact avec la Maison Blanche Biden pour aider à améliorer les relations avec les dirigeants d’entreprise.

« Le groupe a été impliqué avec Gina McCarthy et certains des autres dans la reconstruction, je suppose, des relations avec la Maison Blanche après les quatre dernières années », a déclaré Welsh.

Marty Durbin, président du Global Energy Institute de la Chambre de commerce américaine, a déclaré à CNBC que le groupe avait été en contact avec McCarthy et la secrétaire à l’énergie Jennifer Granholm.

Durbin a déclaré que la Chambre avait tenté d’encourager Granholm et les membres du Congrès à financer entièrement les projets de recherche et développement basés sur le climat. Le groupe cherche également à encourager la nouvelle administration à travailler avec le secteur privé sur des propositions de politique verte.

« Nous devons trouver comment permettre au secteur privé d’être en mesure de financer, déployer et commercialiser ces technologies. C’est ainsi que nous allons voir des réductions d’émissions à la fin de la journée », a déclaré Durbin.

Membres d’un groupe de financement called Clean Energy pour Biden agissent également comme un pont vers le secteur privé. Dan Reicher, coprésident de l’organisation, a déclaré à CNBC qu’il avait contribué à l’élaboration d’une proposition de dépenses pour augmenter la production d’énergie des barrages du pays.

Le document, qui a été envoyé à la Maison Blanche et approuvé par près d’une douzaine d’organisations et d’associations professionnelles, fait valoir que seuls 2 500 des quelque 90 000 barrages aux États-Unis produisent de l’électricité. On estime que la proposition coûtera plus de 60 milliards de dollars sur 10 ans.

Si elle est pleinement adoptée, cette proposition de dépenses de 63,07 milliards de dollars, sur 10 ans, créera environ 500 000 emplois bien rémunérés, restaurera plus de 20 000 milles de rivières améliorant leur résilience climatique et garantira plus de 80 gigawatts d’énergie hydroélectrique renouvelable existante et 23 gigawatts de stockage d’électricité », indique la proposition.

Il appelle également Biden à ordonner la création d’un comité de coordination sur les améliorations des barrages et les questions réglementaires.

Reicher dit que le plan a été envoyé à Phil Giudice et David Hayes, deux des conseillers en politique climatique de Biden et membres du Congrès, entre autres.

Le groupe Clean Energy for Biden évolue vers des organismes à but non lucratif 501 (c) (3) et 501 (c) (4), tous deux appelés Clean Energy for America, a ajouté Reicher.

Le site Web Clean Energy for America a déclaré que tout en soutenant le programme climatique de Biden, il soutiendrait également les candidats aux niveaux fédéral, étatique et local grâce à la collecte de fonds, en mobilisant la main-d’œuvre en énergie propre et en servant de ressource précoce.