Les alliés autoritaires américains testent la promesse de Biden de faire progresser les droits humains

Les actions de ces derniers jours, menées par un trio de gouvernements autoritaires qui sont de proches alliés ou partenaires des États-Unis, ont placé les questions de droits de l’homme au premier plan des semaines avant la prise de fonction du président élu Joe Biden, dans un combat préventif contre sa promesse de défendre vigoureusement ces droits.

L’administration Trump avait adopté une approche sélective en confrontant vigoureusement des opposants américains tels que l’Iran et la Chine à des abus, tout en minimisant souvent ou en ignorant les violations par des alliés. Le président Trump a souvent eu des mots d’admiration pour les dirigeants répressifs, qualifiant le président égyptien Abdel Fatah al-Sissi de “dictateur de choix”.

Les motifs des récentes actions des gouvernements insondables à Riyad, au Caire et à Ankara ont été difficiles à comprendre. Certains les ont interprétés comme faisant partie d’une lutte hâtive pour se préparer à une nouvelle réalité à Washington, grâce à un travail acharné avant qu’une date limite ne soit dépassée – ou bien une volonté de renforcer l’autorité de l’État, peu importe qui vient à la Maison Blanche. déménagé.

“Cela s’est produit à un moment où je pense que le gouvernement se sent particulièrement vulnérable et tient à réaffirmer les lignes rouges et à indiquer que même les activités qui étaient standard et tolérées dans le passé ne sont pas autorisées aujourd’hui”, a déclaré Hossam Bahgat, journaliste d’investigation et fondateur de l’Initiative égyptienne pour les droits de la personne, ou EIPR, dont les membres ont été arrêtés ces 10 derniers jours.

Les militants détenus – Gasser Abdel-Razek, Karim Ennarah et Mohamed Basheer – ont été accusés d’accusations liées au terrorisme et de publication de “fausses nouvelles et informations qui pourraient nuire à la paix et à la sécurité publiques”, a déclaré l’un d’eux. déclaration de l’EIPR. Aucun des militants n’avait reçu de preuves pour étayer les allégations, ce qui équivaut à une “attaque coordonnée pour nous punir pour l’ensemble de notre activisme”, a déclaré le groupe.

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué qu’il “rejetait toute tentative d’influencer l’enquête de l’accusation sur des civils égyptiens”.

Le gouvernement de Sissi fait face à une pression croissante pour libérer les hommes avant le jour de l’inauguration de Biden. La critique des arrestations est venue du secrétaire général des Nations Unies, ainsi que de dizaines de législateurs européens et américains. Le département d’État a dit qu’il était “préoccupé” par cela les arrestations, ainsi qu’Antony Blinken, candidat de Biden au poste de secrétaire d’État.

«Rencontrer des diplomates étrangers n’est pas un crime. Il ne défend pas non plus pacifiquement les droits de l’homme », a-t-il écrit sur Twitter, faisant référence à une réunion que les membres de l’EIPR ont tenue avec des diplomates avant les arrestations.

Dans ses déclarations publiques pendant la campagne présidentielle, Biden a affirmé qu’il parlerait vigoureusement des droits de l’homme. “L’engagement de l’Amérique envers les valeurs démocratiques et les droits de l’homme sera une priorité, même avec nos plus proches partenaires en matière de sécurité”, a-t-il déclaré dans un communiqué le 2 octobre à l’occasion du deuxième anniversaire du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi par des agents saoudiens à Istanbul. “Je défendrai le droit des militants, des dissidents politiques et des journalistes du monde entier à exprimer librement leurs opinions sans crainte de persécution et de violence.”

Concernant l’Arabie saoudite, M. Biden a déclaré que son administration «réévaluerait notre relation» et «mettrait fin au soutien américain à la guerre en Arabie saoudite au Yémen, et s’assurerait que l’Amérique ne mettrait pas ses valeurs à la porte. chèques pour vendre des armes ou acheter du pétrole. “

On s’attend généralement à ce que Biden poursuive le type de multilatéralisme libéral adopté par la Maison Blanche lorsqu’il était vice-président. Mais certaines de ses déclarations récentes contrastent avec le bilan de l’administration Obama, qui a soutenu une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen à un moment où la coalition accusé d’avoir mené des frappes aériennes au hasard sur les hamburgers. Obama a également été critiqué par certaines familles de dissidents emprisonnés comme étant timide sur l’affrontement des alliés du Moyen-Orient comme les Émirats arabes unis et l’Égypte.

“Biden a pris des engagements importants pour transformer radicalement nos relations avec les gouvernements violents, y compris un engagement de suspendre les ventes d’armes à l’Arabie saoudite”, a déclaré Sarah Leah Whitson, directrice exécutive de Democracy for the Arab World Now.

Mais il subirait une “pression énorme” pour ne pas suspendre l’aide et conditionner l’aide américaine à des “formules vagues” pour traiter les droits de l’homme et d’autres questions.

Les formules “ ne fonctionnent jamais ”, a-t-elle ajouté, notant qu’elles peuvent à la place encourager les gouvernements répressifs à collecter des “ coupons ” – comme des prisonniers – qui peuvent être échangés avec les États-Unis à une date ultérieure.

Pourtant, Trump “a encouragé l’administration ici pendant quatre ans”, a déclaré Bahgat. “Même si Biden et son équipe ne font rien du tout, cela aura été une amélioration.”

Le sort d’un groupe de défenseurs des droits des femmes emprisonnées en Arabie saoudite est l’un des nombreux problèmes qui ont poussé Biden à aggraver les relations des États-Unis avec le royaume. Les femmes ont été arrêtées il y a près de trois ans après avoir été inculpées d’accusations – y compris «atteinte à la sécurité nationale» – principalement liées à l’activisme, ont déclaré des organisations saoudiennes de défense des droits humains. Des proches ont déclaré que certaines femmes, dont Loujain al-Hathloul, avaient été torturées pendant leur détention.

Les partisans des femmes ont fait campagne vigoureusement pour souligner la longue détention des militants lors du récent sommet du Groupe des 20 en Arabie saoudite, dans l’espoir que cela obligerait le royaume à les libérer. Au lieu de cela, l’affaire a été transférée d’un tribunal pénal à un tribunal spécialisé dans le terrorisme mercredi, suggérant que le gouvernement saoudien maintenait son affirmation selon laquelle les femmes constituaient une menace pour la sécurité nationale.

Hathloul, qui a plaidé pour la levée de l’interdiction de conduire pour les femmes saoudiennes et d’autres droits, a mené des grèves de la faim pour protester contre les conditions de son emprisonnement. Lors de son procès mercredi, son corps “a tremblé de manière incontrôlable” et sa voix “était faible et tremblante”, ont déclaré ses partisans dans un communiqué.

Sa sœur Lina al-Hathloul a déclaré qu’elle ne savait pas quoi penser du moment choisi pour le procès de sa sœur. “J’espère juste que ce sera un moyen de faire avancer le processus et d’admettre qu’il y a un manque de preuves et de la libérer”, a-t-elle déclaré dans un message texte.

Les gouvernements ont envoyé des signaux mitigés, ajoutant à la confusion. Le tribunal saoudien a déclaré mercredi qu’il enquêterait sur les allégations selon lesquelles les femmes seraient torturées, une accusation que le gouvernement a maintes fois démentie. En Égypte, le gouvernement de Sissi a libéré des centaines de prisonniers politiques dans les semaines qui ont précédé l’arrestation de membres de l’EIPR.

Et en Turquie, Erdogan a récemment annoncé une nouvelle phase de réformes juridiques et économiques visant à améliorer la confiance des investisseurs et les relations avec les alliés occidentaux, dont Biden, qui a critiqué le dirigeant turc pendant la campagne présidentielle.

Mais dans un discours prononcé dimanche, Erdogan a émis des spéculations selon lesquelles des réformes conduiraient à la libération de deux des prisonniers les plus importants de Turquie: Selahattin Demirtas, avocat et ancien chef d’un parti d’opposition pro-kurde, et Osman Kavala, un philanthrope réputé. . . Les commentaires d’un membre éminent du parti au pouvoir d’Erdogan qui a critiqué les détentions à long terme des deux hommes avaient déclenché des rumeurs selon lesquelles ils seraient bientôt libérés.