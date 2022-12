Les alliés arabes d’Israël signalent que les affaires sont comme d’habitude, malgré la montée de l’extrême droite

Avant l’élection, le ministre émirati des Affaires étrangères, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, a rencontré en privé M. Netanyahu et a exprimé son malaise face à son alliance avec l’extrême droite, selon deux personnes informées de la conversation qui ont requis l’anonymat pour parler plus librement.

Ces dernières semaines, Bahreïn et les Émirats arabes unis ont invité Itamar Ben-Gvir, l’un des alliés les plus extrêmes de M. Netanyahu, à leurs célébrations de la fête nationale à Tel-Aviv. Tous les législateurs, de gauche et de droite, ont reçu des invitations aux deux événements, mais l’inclusion de M. Ben-Gvir – et une étreinte particulièrement chaleureuse de l’ambassadeur émirati – a soulevé des sourcils et fait la une des journaux en Israël.

Alors que d’autres pays, notamment les États-Unis, ont évité M. Ben-Gvir, qui a été condamné en Israël pour incitation anti-arabe, les missions bahreïnite et émiratie ne l’ont pas fait.

“Tout changement de gouvernement n’affectera pas l’approche de Bahreïn pour développer des relations positives avec Israël”, a déclaré Khaled Al Jalahma, l’ambassadeur de Bahreïn en Israël, dans un SMS jeudi soir. “La position de Bahreïn sur le changement d’administration en Israël est la même qu’elle le serait avec n’importe quel autre pays.”

Mais, a ajouté M. Al Jalahma, “Comme pour tout gouvernement, nous exprimerons notre inquiétude si les politiques adoptées sont d’une nature qui pourrait tendre les relations”.